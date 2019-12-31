Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года

Устойчивость экономики страны и повышение уровня благосостояния граждан - главное достижение 2019 года, считают в Кремле. А главная неудача - что темпы роста пока скромные. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Кремле назвали главное достижение России в 2019 году

URA.Ru06:27

Власти сочли главным достижением года остановку снижения благосостояния россиян

Интерфакс06:09

Песков назвал главное достижение 2019 года

ТАСС05:55

В Кремле назвали главное достижение 2019 года

RT на русском06:05

Кремль назвал главное достижение 2019 года

РБК06:03

Кремль назвал главную неудачу года

Lenta.ru05:56

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

РИА Новости06:05
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Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО

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Военные сирийской армии подверглись обстрелу со стороны боевиков в провинции Хама.
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В Эквадоре нашли захоронения детей в «шлемах» из черепов

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