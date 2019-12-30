Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года

Устойчивость экономики страны и повышение уровня благосостояния граждан - главное достижение 2019 года, считают в Кремле. А главная неудача - что темпы роста пока скромные. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Кремль назвал главное достижение 2019 года

РБКвчера в 06:03

Власти сочли главным достижением года остановку снижения благосостояния россиян

Интерфаксвчера в 06:09

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

РИА Новостивчера в 06:05

В Кремле назвали главное достижение 2019 года

RT на русскомвчера в 06:05

В Кремле назвали главное достижение России в 2019 году

URA.Ruвчера в 06:27

Кремль назвал главную неудачу года

Lenta.ruвчера в 05:56

Песков назвал главное достижение 2019 года

ТАССвчера в 05:55
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В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов

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Пелагея пришла на новогоднюю елку с дочкой после объявления о разводе

Пелагея устроила для дочери настоящий праздник. На прошлой неделе стало известно, что певица Пелагея разводится с мужем Иваном Телегиным.
Экспресс газета вчера в 02:36
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В России вступил в силу закон о любительском рыболовстве

Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о любительском рыболовстве, сообщает ИА REGNUM.
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Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Поклонников российской актрисы Анастасии Заворотнюк поздравили с Новым годом и поблагодарили за поддержку.
Lenta.ru вчера в 19:27
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WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
ToDay News Ufa вчера в 02:05
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости 03:12
Политика

Два украинских телеканала показали поздравление Порошенко

Два украинских телеканала - "Прямой" и "Пятый" - в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко, а в первые минуты после полуночи - поздравление нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.
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Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе

Вести.Ru вчера в 13:35
Происшествия

Во Франции человек погиб после взрыва петарды

Один человек погиб и более 20 пострадали после неосторожного обращения с петардами во время празднования Нового года на северо-востоке Франции.
Невские Новости 04:39
Армия и оружие

Японцы показали изображение нового истребителя

Изображение перспективного самолёта было опубликовано японскими военными в проекте бюджета на 2020 год, который предусматривает выделение 256 миллионов долларов концерну Mitsubishi на разработку нового истребителя.
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Политика

Зеленский призвал украинцев к объединению в новогоднем поздравлении

Во время новогоднего поздравления глава украинского государства Владимир Зеленский призвал страну к объединению, передает РИА Новости.
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Политика

Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Багдаде

Власти Ирана заплатят «очень большую цену», в случае если что-нибудь произойдет с американским посольством в Ираке или кто-то из граждан США пострадает от нападений вооруженных демонстрантов.
РБК вчера в 19:35
Футбол

Василий Березуцкий отказался ехать к Слуцкому в «Рубин»

Бывший защитник сборной России по футболу Василий Березуцкий, вместе со своим братом Алексеем работавший в тренерском штабе Леонида Слукцкого в голландском "Витессе", исключил возможность переезда в Казань вслед за своим бывшим наставником в ЦСКА.
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Политика

Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем

РИА Новости вчера в 22:28
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

РИА Новости 01:12
Авто

В Москве подорожала эвакуация неправильно припаркованных машин

С 1 января в Москве повышена стоимость эвакуации и хранения автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения, сообщили Интерфаксу в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
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Энергетика

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
РИА Новости 00:45
Политика

Украина начала транзит газа в Европу по новому контракту с РФ

По новому пятилетнему контракту объем транзита через Украину составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.
Коммерсантъ 03:55
Политика

Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
RT на русском 02:08
Происшествия

Четверо пострадавших: машина врезалась в столб в Петербурге

По предварительным данным, около шести часов утра водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.
Вести.Ru 04:44
Происшествия

Россиянин ударил ножом прохожих за просьбу дать прикурить

В Сарапуле (Удмуртия) россиянин ударил ножом двух прохожих, попросивших у него закурить.
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Общество

Владимир Путин поздравил граждан России с Новым годом

Говорит Москва вчера в 07:21
Спорт

WADA обновило список запрещенных веществ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело в действие обновленный список запрещенных веществ с 1 января 2020 года.
РЕН ТВ 04:15
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ вчера в 10:24
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Известия вчера в 14:48
Происшествия

Массовая драка с участием Дедов Морозов в Волжском попала на видео

ТК Звезда 05:30
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Волочкова начала парад купальников на тайском пляже

Парад откровенных снимков Настя решила начать уже сейчас.
Народные новости 30.12.19 в 04:07
Кино

Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере

Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Актуальные Новости вчера в 10:44
Общество

В новогодних гуляниях по всей России приняли участие 6,5 млн человек

RT на русском 05:27
Экономика

ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Известия вчера в 21:39
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