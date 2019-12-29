Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года

Устойчивость экономики страны и повышение уровня благосостояния граждан - главное достижение 2019 года, считают в Кремле. А главная неудача - что темпы роста пока скромные. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Кремль назвал главное достижение 2019 года

РБКвчера в 06:03

Власти сочли главным достижением года остановку снижения благосостояния россиян

Интерфаксвчера в 06:09

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

РИА Новостивчера в 06:05

В Кремле назвали главное достижение 2019 года

RT на русскомвчера в 06:05

В Кремле назвали главное достижение России в 2019 году

URA.Ruвчера в 06:27

Кремль назвал главную неудачу года

Lenta.ruвчера в 05:56

Песков назвал главное достижение 2019 года

ТАССвчера в 05:55
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Происшествия

Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем

Вести.Ru вчера в 01:11
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
Культура

Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»

Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
OAnews 29.12.19 в 15:00
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
РИА Новости 01:12
Фигурное катание

Алина Загитова оттолкнула фанатку во время автограф-сессии

StarHit.ru вчера в 18:00
Игры

Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl

В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
REGNUM 30.12.19 в 10:02
Политика

Россия и Украина подписали договор о газовом транзите

Россия и Украина успели подписать до наступления Нового года пакетное соглашение о транзите газа.
Инфо24 вчера в 01:56
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело 30.12.19 в 05:37
Происшествия

В Амурской области пропал двухлетний мальчик

В Благовещенске Амурской области вечером 31 декабря пропал двухлетний мальчик.
РБК 00:33
Шоу-бизнес

Радостная Пелагея после развода пришла с дочкой на елку

Читайте материал: "Телегин назвал причину развода с Пелагеей".
Московский Комсомолец вчера в 06:03
Фигурное катание

Медведева предстала в образе Дороти в шоу Авербуха

Российская фигуристка Евгения Медведева исполнила роль девочки Дороти в премьере ледового спектакля Ильи Авербуха "Волшебник страны Оз".
РИА Новости 30.12.19 в 09:15
Общество

Названы самые популярные блюда на Новый год в России

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) назвали самые популярные блюда, которые готовят на Новый год.
UfaTime.ru вчера в 15:56
Происшествия

Во Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей

Неизвестные уничтожили фигуру мыши, размещенную на главной площади Владивостока. Стоимость объекта — 677 тыс.рублей.
Известия 00:08
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru 30.12.19 в 21:57
Хоккей

Капитан сборной Канады извинился за поведение во время гимна РФ на МЧМ

РЕН ТВ 28.12.19 в 23:12
Армия и оружие

Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео

Первое видео с боевых испытаний уникальной гаубицы показал телеканал "Звезда". Тестовые стрельбы проходили в три этапа.
Российская газета вчера в 08:02
Происшествия

На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
РИА Новости 30.12.19 в 23:30
Общество

В России изменили правила содержания животных

В России вступили в силу новые правила содержания домашних животных, которые содержатся в принятом в 2018 году законе об ответственном обращении с ними.
Lenta.ru 00:38
Общество

В Москве в новогодних гуляниях приняли участие около 2,7 млн человек

ТАСС вчера в 18:54
Общество

В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
RT на русском вчера в 23:37
Экономика

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
ТАСС вчера в 16:06
Здоровье

Медики предупредили о вреде употребления алкоголя при посещении бани

«Например, астматикам и людям с хронической обструктивной болезнью легких нельзя в баню, человек просто может задохнуться», — говорит врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин.
RuNews24.ru вчера в 04:46
Общество

В России увеличится минимальный размер оплаты труда

С 1 января 2020 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда. Об этом сообщает "Российская газета".
Тамбовский курьер 30.12.19 в 03:21
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском вчера в 10:52
Общество

Россельхознадзор ограничит поставки цитрусовых из Китая с 6 января

Ранее, 19 декабря Россельхознадзор предупредил Китай о возможных временных ограничениях на поставки рыбы и морепродуктов в Россию из-за обнаруженных запрещенных и вредных веществ в продукции.
Известия 30.12.19 в 10:39
Происшествия

В Ингушетии напали на пост ДПС и убили полицейского

По версии источника, в нападении участвовали трое. Они подъехали к посту ДПС на автомобиле и открыли огонь из автоматического оружия.
Lenta.ru вчера в 10:34
Общество

Трасса «Оренбург-Орск» перекрыта из-за погоды

Как сообщают пользователи соцсетей, автотрасса «Оренбург-Орск» перекрыта в связи с погодными условиями.
Беловка.рус вчера в 05:21
Происшествия

Жители Камчатки почувствовали трехбалльное землетрясение

Подземный толчок произошел на глубине 40 километров, его эпицентр находился в 130 километрах восточнее столицы региона.
Российская газета 00:17
Происшествия

Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве

В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
RT на русском вчера в 13:57
Политика

Власти ЛНР не отпускают освобождённых Украиной пленных домой

Подъём вчера в 06:37
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