Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года

Устойчивость экономики страны и повышение уровня благосостояния граждан - главное достижение 2019 года, считают в Кремле. А главная неудача - что темпы роста пока скромные. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Кремле назвали главное достижение России в 2019 году

URA.Ruвчера в 06:27

Кремль назвал главную неудачу года

Lenta.ruвчера в 05:56

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

РИА Новостивчера в 06:05

В Кремле назвали главное достижение 2019 года

RT на русскомвчера в 06:05

Кремль назвал главное достижение 2019 года

РБКвчера в 06:03

Власти сочли главным достижением года остановку снижения благосостояния россиян

Интерфаксвчера в 06:09

Песков назвал главное достижение 2019 года

ТАССвчера в 05:55
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Энергетика

«Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите

В ночь на 31 декабря, после пяти дней переговоров в Вене, «Газпром» и «Нафтогаз» подписали весь комплект документов о продлении контракта по транзиту газа через Украину с 1 января 2020 года еще на пять лет.
Коммерсантъ вчера в 06:14
Шоу-бизнес

Телегин объяснил развод с Пелагеей

Хоккеист Иван Телегин на своей странице в Instagram прокомментировал развод с супругой певицей Пелагеей.
Рамблер 30.12.19 в 13:16
Общество

В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
RT на русском вчера в 23:37
Политика

Посол США в Польше ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что виновниками Второй мировой войны были фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин.
НТВ 30.12.19 в 11:16
Футбол

ФК «Краснодар» вернул Егора Сорокина из аренды в «Рубине»

Центральный защитник казанского "Рубина", один из кандидатов в сборную России Егор Сорокин вторую часть сезона-2019/2020 проведет в "Краснодаре".
Российская газета 30.12.19 в 03:43
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку

Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее.
РИА Новости вчера в 16:38
Общество

В России вступают в силу новые меры поддержки рождаемости

В России 1 января вступают в силу новые меры по поддержке рождаемости. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 22:57
Энергетика

Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился

Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
РИА Новости вчера в 00:00
Шоу-бизнес

Галина Волчек оставила наследство в 50 млн рублей

Общий размер наследства умершей несколько дней назад Галины Волчек, художественного руководителя театра "Современник", составил примерно 50 миллионов рублей.
Pravda.Ru 30.12.19 в 00:21
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.
РИА Новости 01:12
Здоровье

Названы продукты, которые сохранят кожу молодой и здоровой

Врачи рассказали, чем разнообразить свой рацион, чтобы кожа оставалась молодой и здоровой как можно дольше.
Волгоградская правда 30.12.19 в 09:48
Политика

Путин и Лукашенко обсудили нефтегазовую проблему России и Белоруссии

Piter.tv 30.12.19 в 12:06
Энергетика

Цены на нефть незначительно снижаются во вторник утром

Нефтяные котировки незначительно снижаются на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торговой сессии в последний день уходящего года.
Московский Комсомолец 30.12.19 в 21:48
Общество

В Москве в новогодних гуляниях приняли участие около 2,7 млн человек

Около 2,7 млн человек, гостей и жителей столицы, приняли участие в новогодних праздничных гуляниях в Москве.
ТАСС вчера в 18:54
Политика

В Багдаде протестующие начали штурм посольства США

РБК вчера в 05:35
Политика

Зеленский заявил о национальной идее на 2020 год

После речи Зеленского прозвучали поздравления от известных украинцев из разных регионов республики.
Телеканал 360° вчера в 18:53
Единоборства

Глава UFC рассказал о «сумасшедших» гонорарах Хабиба Нурмагомедова

Лезги газет вчера в 15:31
Происшествия

Во Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей

Известия 00:08
Экономика

С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru 02:53
Гаджеты

В России представили игровой монитор Acer Predator CG7

Дни24 30.12.19 в 10:52
Шоу-бизнес

Волочкова начала парад купальников на тайском пляже

Парад откровенных снимков Настя решила начать уже сейчас.
Народные новости 30.12.19 в 04:07
Происшествия

В квартире героя мема про повара нашли труп девушки

Полицейские в Санкт-Петербурге обнаружили труп 17-летней девушки в квартире, владельцем которой является Антон Сидоров — герой видеоролика-мема «Повар спрашивает повара».
Известия вчера в 20:34
Происшествия

При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских

Трое сотрудников полиции получили ранения в результате нападения на пост в Магасе (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы регионального МВД.
Интерфакс вчера в 11:49
Спорт

Устюгов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов вышел в лидеры "Тур де Ски" после победы в гонке с раздельным стартом, которая прошла в итальянском Тоблахе.
РИА Новости вчера в 09:10
Экономика

С 1 января россиянам ограничат максимальный размер долга по кредитам

Условия потребительских кредитов, напомним, в РФ начали ужесточать в начале 2019-го года — в течение года в два раза снизился размер процентов, а ежедневная ставка была ограничена одним процентом.
Planet Today вчера в 02:20
Политика

Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия

Ранее Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета ТПК, что будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.
РИА Новости 01:17
Космос

«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики

31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Портал Поиск вчера в 03:41
Экономика

В России с 1 января вырастет минимальная цена на водку и коньяк

Минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 руб. до 230 руб. за 0,5 л. Об этом говорится в приказе Минфина РФ, вступившем в силу 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:20
Фигурное катание

Алина Загитова оттолкнула фанатку во время автограф-сессии

StarHit.ru вчера в 18:00
Общество

В России изменились правила регистрации автомобилей

Сегодня, 1 января, в России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:21
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