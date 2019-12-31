Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года

Устойчивость экономики страны и повышение уровня благосостояния граждан - главное достижение 2019 года, считают в Кремле. А главная неудача - что темпы роста пока скромные. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Кремле назвали главное достижение России в 2019 году

URA.Ru06:27

В Кремле рассказали о главных достижениях и неудачах 2019 года

Известия06:11

Кремль назвал главное достижение 2019 года

РБК06:03

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

РИА Новости06:05

В Кремле назвали главное достижение 2019 года

RT на русском06:05

Власти сочли главным достижением года остановку снижения благосостояния россиян

Интерфакс06:09

Песков назвал главное достижение 2019 года

ТАСС05:55
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В Магасе вооруженные люди напали на пост ДПС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 10:54
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Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
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Штаб «ООС» заявил о потерях украинских боевиков в Донбассе

В районе проведения боевых действий в Донбассе украинский боевик получил ранение.
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Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в РФ

В Гидрометцентре предупредили россиян о теплой зиме. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности главы организации Роман Вильфанд.
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В польской еврейской общине прокомментировали слова Путина о после

Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
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Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

«Газпром» подписал протокол о ценах на газ для Белоруссии на январь и февраль 2020 года.
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Будущее — в цифрах и фактах

1-е место займет к 2100 году нигерийский Лагос среди крупнейших городов мира согласно четырем основным методикам подсчета.
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«Текстильщик» определился с новым главным тренером

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Кино

Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере

События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
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Президент США Дональд Трамп назвал инцидент с нападением на представителей еврейской общины у синагоги в пригороде Нью-Йорка ужасной антисемитской атакой.
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