Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В Кремле назвали главное достижение России в 2019 году

URA.Ru06:27

В Кремле назвали главное достижение 2019 года

RT на русском06:05

В Кремле рассказали о главных достижениях и неудачах 2019 года

Известия06:11

Власти сочли главным достижением года остановку снижения благосостояния россиян

Интерфакс06:09

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

РИА Новости06:05

Песков назвал низкий рост ВВП главной неудачей года

ТАСС06:12

Кремль назвал главное достижение 2019 года

РБК06:03
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Происшествия

В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы

Вести.Ru 10:42
Политика

Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Газета.Ru 08:12
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:24
Политика

Иракцы прорвались в посольство США в Багдаде

Газета.Ru 08:13
Культура

Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»

Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
OAnews 29 декабря в 15:00
Общество

Россельхознадзор ограничит поставки цитрусовых из Китая с 6 января

Ранее, 19 декабря Россельхознадзор предупредил Китай о возможных временных ограничениях на поставки рыбы и морепродуктов в Россию из-за обнаруженных запрещенных и вредных веществ в продукции.
Известия вчера в 10:39
Футбол

Дортмундская «Боруссия» продала Вайгля «Бенфике» за 20 миллионов евро

Sportbox.RU 12:00
Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Известия 05:28
Хоккей

Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира

РИА Новости 11:29
Кино

Стало известно, когда выйдет второй сезон сериала «Мандалорец»

Продюсер и автор сериала «Мандалорец» Джон Фавро рассказал о сроках выхода второго сезона, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 10:27
Общество

Рогозин назвал восторги вокруг Илона Маска преувеличенными

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал восторги вокруг гендиректора SpaceX Илона Маска и владельца аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса преувеличенными.
РБК 12:42
Кино

Netflix назвал самые популярные фильмы года

Второе место по популярности занял фильм "Очень странные дела".
Москва 24 10:58
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru 29 декабря в 16:20
Происшествия

В Москве с ножом напали на пассажира автобуса

В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
РБК 11:07
Авто

67% жителей России не могут купить новый автомобиль

7,9% опрошенных смогут купить автомашину из премиального сегмента, 6,6% будут выбирать себе автомобиль на вторичном рынке, а 3,5% — планируют покупку в кредит.
SpeedMe 29 декабря в 23:16
Происшествия

На пляже в Майами нашли тело российского пилота

РИА Новости 05:51
Политика

Владимир Путин обратился с новогодним посланием к россиянам

В целом, можно сказать, что новогоднее обращение Путина - 2020 в этом году практически полностью лишено воинственной риторики или политической направленности, что существенно отличает его от других поздравлений.
Газета.Ru 09:46
Происшествия

Пассажиров норильского автобуса замело снегом

Напомним, ранее на территории норильского промышленного района вследствие мощного ветра со скоростью до 30 метров в секунду объявили штормовое предупреждение.
Красная весна 06:58
Происшествия

Шесть человек пострадали при пожаре в психдиспансере в Удмуртии

RT на русском 12:22
Политика

Порошенко «газанул». Его партия требует запрета прямых поставок газа из РФ

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от нынешних властей страны запретить прямые поставки газа из России, сообщается 31 декабря на странице партии в Facebook.
REGNUM 11:54
Происшествия

Девушка героя мема про повара найдена мертвой в Петербурге

Полицейские обнаружили тело 17-летней девушки в квартире на Загородном проспекте в Петербурге, в которой она проживала вместе с 24-летним мужчиной.
Взгляд.ру 11:14
Культура

Новогодняя серия «Простоквашино» появилась в Сети

Новая серия мультсериала «Новое Простоквашино» вышла на YouTube-канале «Союзмультфильма» в понедельник.
ФАН 03:41
Спорт

Ласицкене резко отреагировала на предложение ВФЛА

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене резко отреагировала на предложение руководства ВФЛА провести встречу.
Спорт-Экспресс вчера в 15:04
Технологии

WhatsApp перестанет работать на части устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Lenta.ru 03:56
Происшествия

Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет. Лайнер "Уральских авиалиний" летел из Новосибирска в Москву.
Вести.Ru 01:11
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой

Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
RuNews24.ru вчера в 09:57
Общество

Трасса «Оренбург-Орск» перекрыта из-за погоды

Как сообщают пользователи соцсетей, автотрасса «Оренбург-Орск» перекрыта в связи с погодными условиями.
Беловка.рус 05:21
Общество

Путин дал звания народных артистов Игорю Николаеву и Ангелине Вовк

Почетные звания народных артистов России, согласно документу, были присвоены завкафедрой сценической речи Московского государственного института культуры, актрисе и телеведущей Ангелине Вовк, певцу и члену Международного союза деятелей эстрадного искусства Игорю Николаеву. а также пианисту и дирижеру Сергею Жилину.
Газета.Ru 05:47
Общество

Медведев утвердил новые правила обращения с животными в цирках

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о новых правилах обращения с животными в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах.
РБК 12:03
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