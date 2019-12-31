Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Комментировать324

Подробнее о событии

В Кремле назвали главное достижение России в 2019 году

URA.Ru06:27

В Кремле назвали главное достижение 2019 года

RT на русском06:05

В Кремле рассказали о главных достижениях и неудачах 2019 года

Известия06:11

Власти сочли главным достижением года остановку снижения благосостояния россиян

Интерфакс06:09

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

РИА Новости06:05

Песков назвал низкий рост ВВП главной неудачей года

ТАСС06:12

Кремль назвал главное достижение 2019 года

РБК06:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:36, Ашберн
Экономика

В Петербурге новых компаний становится меньше

Самой крупной зарегистрированной компанией в городе стал "Газпромэнергохолдинг Индустриальные активы" с уставным капиталом в 52,7 млрд рублей.
Piter.tv 12:45
Политика

Forbes назвал запоздавшими санкции США против «Северного потока-2»

США слишком поздно ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 20:14
Экономика

Сколько платят за газ жители Центральной России?

Известно, что в России тарифы на энергоресурсы могут значительно различаться.
Оka.fm вчера в 01:00
Гаджеты

Слухи: «большой» Navi 21 для флагманского Radeon будет в два раза больше и быстрее Navi 10

Сообщается, что площадь кристалла нового GPU составляет 505 мм2, что практически в два раза больше по сравнению с Navi 10 (видеокарты Radeon RX 5700-й серии), площадь которого достигает 251 мм2.
3DNews 13:10
Происшествия

В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы

Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.
Вести.Ru 10:42
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:24
Хоккей

Россия разгромила Германию на молодежном чемпионате мира по хоккею

Коммерсантъ 11:31
Политика

Киев оценил последствия отделения от энергосистемы России

Киев оценил последствия отделения от энергосистемы России.
Lenta.ru 05:38
Политика

США направят дополнительные силы в Ирак для охраны посольства

Вашингтон намерен направить дополнительные силы в Ирак для охраны посольства в Багдаде.
REGNUM 12:28
Общество

Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента

Московский Комсомолец вчера в 09:57
Наука

Представлена новая теория появления кислорода на Земле

Атмосфера ранней Земли представляла собой смесь водяного пара, углекислого газа, аммиака, сероводорода и метана.
Популярная механика 23 декабря в 19:02
Энергетика

В «Нафтогазе» назвали объемы транзита российского газа в 2020 году

Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году российского газа через украинскую газотранспортную систему будет прокачано больше, чем предусмотрено новым транзитным контрактом.
REGNUM 11:48
Гаджеты

Раскрыты характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X

Пятый канал 01:58
Шоу-бизнес

Разин раскритиковал Льва Лещенко, назвавшего его «администратором»

Позднее Лещенко назвал Разина «непоющим администратором», который пытается выдать себя за артиста.
ФАН вчера в 14:02
Общество

Рогозин назвал восторги вокруг Илона Маска преувеличенными

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал восторги вокруг гендиректора SpaceX Илона Маска и владельца аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса преувеличенными.
РБК 12:42
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru вчера в 21:57
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
Политика

В парламент Турции поступил запрос на отправку войск в Ливию

Аргументы и Факты вчера в 11:34
Гаджеты

Были представлены умные часы Xiaomi Watch Color

Анонсированы продажи новых смарт-часов от Xiaomi - Xiaomi Watch Color. Это вторые подобные часы от китайского гиганта.
ИнфоСМИ вчера в 05:51
Политика

США подпишут первую фазу торговой сделки с Китаем 15 января

RT на русском 09:58
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru 29 декабря в 16:20
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ 07:18
Общество

В Оренбургской области перекрыли трассу М-5 из-за метели

В Оренбургской области из-за ухудшения погодных условий была перекрыта трасса М-5.
Национальная служба новостей 12:59
Политика

Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией

«Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией», — отмечается в сообщении.
RT на русском 04:42
Экономика

Алексей Калачев: «От сделки „Газпром“ получил все, что хотел»

Все изначальные требования, которые выдвигались российской компанией: обнуление всех претензий, включая решение суда, контракт на год — они были заведомо завышены и неприемлемы именно для того, чтобы было от чего отступить, чтобы получить то, что хотелось.
Новые Известия 06:14
Происшествия

На пляже в Майами нашли тело российского пилота

РИА Новости 05:51
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Шоу-бизнес

51-летняя Светлана Бондарчук хочет родить бойфренду сына и дочь

Напомним, Светлана родила Федору Бондарчуку сына Сергея и дочь Варвару.
Комсомольская правда вчера в 15:05
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 08:21
Политика

Между Украиной и Словакией подписано соглашение по газу

Соглашение по газу подписано между газовыми операторами Украины и Словакии, сообщили 31 декабря в пресс-службе оператора ГТС Украины.
REGNUM 08:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное