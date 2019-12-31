Общество
РИА НовостиВ Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить694
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:36, Ашберн
Экономика
В Петербурге новых компаний становится меньше
Самой крупной зарегистрированной компанией в городе стал "Газпромэнергохолдинг Индустриальные активы" с уставным капиталом в 52,7 млрд рублей.
Политика
Forbes назвал запоздавшими санкции США против «Северного потока-2»
США слишком поздно ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода «Северный поток-2».
Экономика
Сколько платят за газ жители Центральной России?
Известно, что в России тарифы на энергоресурсы могут значительно различаться.
Гаджеты
Слухи: «большой» Navi 21 для флагманского Radeon будет в два раза больше и быстрее Navi 10
Сообщается, что площадь кристалла нового GPU составляет 505 мм2, что практически в два раза больше по сравнению с Navi 10 (видеокарты Radeon RX 5700-й серии), площадь которого достигает 251 мм2.
Происшествия
В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы
Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Политика
Киев оценил последствия отделения от энергосистемы России
Киев оценил последствия отделения от энергосистемы России.
Политика
США направят дополнительные силы в Ирак для охраны посольства
Вашингтон намерен направить дополнительные силы в Ирак для охраны посольства в Багдаде.
Общество
Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
Наука
Представлена новая теория появления кислорода на Земле
Атмосфера ранней Земли представляла собой смесь водяного пара, углекислого газа, аммиака, сероводорода и метана.
Энергетика
В «Нафтогазе» назвали объемы транзита российского газа в 2020 году
Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году российского газа через украинскую газотранспортную систему будет прокачано больше, чем предусмотрено новым транзитным контрактом.
Гаджеты
Раскрыты характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X
Шоу-бизнес
Разин раскритиковал Льва Лещенко, назвавшего его «администратором»
Позднее Лещенко назвал Разина «непоющим администратором», который пытается выдать себя за артиста.
Общество
Рогозин назвал восторги вокруг Илона Маска преувеличенными
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал восторги вокруг гендиректора SpaceX Илона Маска и владельца аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса преувеличенными.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Политика
В парламент Турции поступил запрос на отправку войск в Ливию
Гаджеты
Были представлены умные часы Xiaomi Watch Color
Анонсированы продажи новых смарт-часов от Xiaomi - Xiaomi Watch Color. Это вторые подобные часы от китайского гиганта.
Политика
США подпишут первую фазу торговой сделки с Китаем 15 января
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Общество
В Оренбургской области перекрыли трассу М-5 из-за метели
В Оренбургской области из-за ухудшения погодных условий была перекрыта трасса М-5.
Политика
Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией
«Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией», — отмечается в сообщении.
Экономика
Алексей Калачев: «От сделки „Газпром“ получил все, что хотел»
Все изначальные требования, которые выдвигались российской компанией: обнуление всех претензий, включая решение суда, контракт на год — они были заведомо завышены и неприемлемы именно для того, чтобы было от чего отступить, чтобы получить то, что хотелось.
Происшествия
На пляже в Майами нашли тело российского пилота
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Шоу-бизнес
51-летняя Светлана Бондарчук хочет родить бойфренду сына и дочь
Напомним, Светлана родила Федору Бондарчуку сына Сергея и дочь Варвару.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Политика
Между Украиной и Словакией подписано соглашение по газу
Соглашение по газу подписано между газовыми операторами Украины и Словакии, сообщили 31 декабря в пресс-службе оператора ГТС Украины.