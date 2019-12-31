Общество
РИА НовостиВ Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Политика
Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока-2»
Герхард Шредер раскритиковал санкции США против "Северного потока-2".
Политика
Россия и Украина подписали договор о газовом транзите
Россия и Украина успели подписать до наступления Нового года пакетное соглашение о транзите газа.
Армия и оружие
В России началось серийное производство комплекса с блоком «Авангард»
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Политика
Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом
Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Хоккей
Канада — Чехия 6:2 (2-й перерыв)
Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Политика
Посол США ответила на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин стали виновниками Второй мировой войны, об этом сообщает Lenta.ru по ее заявлению в Twitter.
Армия и оружие
США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке
Соединенные Штаты направили для поддержки персонала американского посольства в Багдаде дополнительные силы.
Происшествия
В Саратовской области опрокинулся междугородний микроавтобус
Происшествия
Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Общество
Трасса М-5 в Оренбургской области перекрыта из-за сильной метели
Движение для всех видов транспортных средств было прекращено с 21:30 по местному времени на участке федеральной автодороги М-5 170 км (н. п. Краснощеково) — 260 км (н. п. Гай), а также на участке автодороги Каменноозерное — Медногорск 177 − 184 км. Автотрасса перекрыта в связи с сильной метелью и связанным с этим ограничением видимости.
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Политика
США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова
Схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике: раньше США говорили о главенстве конкуренции, сейчас они занимаются протекционизмом и политическим вмешательством в экономическую жизнь, вводят санкции, напомнила Захарова.
Политика
Помпео посетит Украину и Белоруссию в начале января
Госсекретарь США Майк Помпео с 3 по 7 января 2020 года посетит с официальным визитом Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр, говорится в сообщении Госдепартамента США.
Космос
Ученые приблизились к решению задачи трех тел
Хотя математическая модель, разработанная учеными, не дает решения проблемы трех тел в виде конечных выражений, однако те частные решения, которые можно найти с ее помощью, чрезвычайно важны для понимания астрофизических процессов.
Наука
Мучные черви едят пластмассу безопасно
Четыре года назад исследователи из Стэнфорда и других научных центров опубликовали в Environmental Science and Technology статью, в которой говорилось, что мучные черви – личинки жуков больших мучных хрущаков – едят пенополистирол и другие виды пластмасс.
Политика
Вассерман сделал прогноз на 2020 год
Публицист Анатолий Вассерман сделал прогноз на 2020 год.
Армия и оружие
Сирия: Армия России добралась до границы с Иорданией
Технологии
Будущее — в цифрах и фактах
1-е место займет к 2100 году нигерийский Лагос среди крупнейших городов мира согласно четырем основным методикам подсчета.
Шоу-бизнес
Бузова презентовала клип на песню «Мандаринка»
Авто
В Сети показали первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class
Мировая премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается в первой половине 2020 года.
Политика
В ООН отреагировали на давление властей Эстонии на агентство Sputnik
Отмечается, что в письме главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян просила генсекретаря ООН Антониу Гутерреша «обратить личное внимание на дискриминационные меры» в отношении сотрудников Sputnik Эстония.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Происшествия
На пляже в Майами нашли тело российского пилота
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Энергетика
С начала декабря цена на нефть выросла на 13%
Сегодня, 30 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 1,64%.