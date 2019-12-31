Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В Кремле назвали главное достижение России в 2019 году

URA.Ru06:27

Песков назвал низкий рост ВВП главной неудачей года

ТАСС06:12

Власти сочли главным достижением года остановку снижения благосостояния россиян

Интерфакс06:09

В Кремле рассказали о главных достижениях и неудачах 2019 года

Известия06:11

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

РИА Новости06:05

В Кремле назвали главное достижение 2019 года

RT на русском06:05

Кремль назвал главное достижение 2019 года

РБК06:03
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:50, Ашберн
Политика

Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока-2»

Герхард Шредер раскритиковал санкции США против "Северного потока-2".
Piter.tv 06:13
Политика

Россия и Украина подписали договор о газовом транзите

Россия и Украина успели подписать до наступления Нового года пакетное соглашение о транзите газа.
Инфо24 01:56
Армия и оружие

В России началось серийное производство комплекса с блоком «Авангард»

Профиль 28 декабря в 06:49
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru вчера в 21:57
Политика

Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом

Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Вести.Ru 08:16
Хоккей

Канада — Чехия 6:2 (2-й перерыв)

Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Газета.Ru 02:33
Происшествия

Подтверждена гибель полицейского в результате нападения на пост ДПС

Lenta.ru 14:29
Культура

Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»

Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
OAnews 29 декабря в 15:00
Политика

Посол США ответила на слова Путина о виновниках Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин стали виновниками Второй мировой войны, об этом сообщает Lenta.ru по ее заявлению в Twitter.
Мой Брянск вчера в 11:13
Армия и оружие

США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке

Соединенные Штаты направили для поддержки персонала американского посольства в Багдаде дополнительные силы.
ТАСС 12:18
Происшествия

В Саратовской области опрокинулся междугородний микроавтобус

RT на русском 13:37
Происшествия

Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве

В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
RT на русском 13:57
Общество

Трасса М-5 в Оренбургской области перекрыта из-за сильной метели

Движение для всех видов транспортных средств было прекращено с 21:30 по местному времени на участке федеральной автодороги М-5 170 км (н. п. Краснощеково) — 260 км (н. п. Гай), а также на участке автодороги Каменноозерное — Медногорск 177 − 184 км. Автотрасса перекрыта в связи с сильной метелью и связанным с этим ограничением видимости.
REGNUM 13:38
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:24
Политика

США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова

Схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике: раньше США говорили о главенстве конкуренции, сейчас они занимаются протекционизмом и политическим вмешательством в экономическую жизнь, вводят санкции, напомнила Захарова.
РИА Новости 01:52
Политика

Помпео посетит Украину и Белоруссию в начале января

Госсекретарь США Майк Помпео с 3 по 7 января 2020 года посетит с официальным визитом Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр, говорится в сообщении Госдепартамента США.
Rambler News Service вчера в 07:13
Космос

Ученые приблизились к решению задачи трех тел

Хотя математическая модель, разработанная учеными, не дает решения проблемы трех тел в виде конечных выражений, однако те частные решения, которые можно найти с ее помощью, чрезвычайно важны для понимания астрофизических процессов.
Naked Science вчера в 11:29
Происшествия

В Лондоне разрезали картину Пикассо стоимостью 26 миллионов долларов

Lenta.ru 10:07
Футбол

Дортмундская «Боруссия» продала Вайгля «Бенфике» за 20 миллионов евро

Sportbox.RU 12:00
Наука

Мучные черви едят пластмассу безопасно

Четыре года назад исследователи из Стэнфорда и других научных центров опубликовали в Environmental Science and Technology статью, в которой говорилось, что мучные черви – личинки жуков больших мучных хрущаков – едят пенополистирол и другие виды пластмасс.
Наука и жизнь 29 декабря в 23:10
Политика

Вассерман сделал прогноз на 2020 год

Публицист Анатолий Вассерман сделал прогноз на 2020 год.
Известия 06:40
Армия и оружие

Сирия: Армия России добралась до границы с Иорданией

Rusvesna.su вчера в 20:08
Технологии

Будущее — в цифрах и фактах

1-е место займет к 2100 году нигерийский Лагос среди крупнейших городов мира согласно четырем основным методикам подсчета.
РБК вчера в 02:54
Шоу-бизнес

Бузова презентовала клип на песню «Мандаринка»

Pravda.Ru вчера в 09:30
Авто

В Сети показали первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class

Мировая премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается в первой половине 2020 года.
Автоновости дня вчера в 06:50
Политика

В ООН отреагировали на давление властей Эстонии на агентство Sputnik

Отмечается, что в письме главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян просила генсекретаря ООН Антониу Гутерреша «обратить личное внимание на дискриминационные меры» в отношении сотрудников Sputnik Эстония.
Известия 14:05
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 08:21
Происшествия

На пляже в Майами нашли тело российского пилота

РИА Новости 05:51
Спорт

Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 08:12
Энергетика

С начала декабря цена на нефть выросла на 13%

Сегодня, 30 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 1,64%.
REGNUM вчера в 00:13
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