Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года

Устойчивость экономики страны и повышение уровня благосостояния граждан - главное достижение 2019 года, считают в Кремле. А главная неудача - что темпы роста пока скромные. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости06:05

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В Кремле назвали главное достижение России в 2019 году

URA.Ru06:27

В Кремле рассказали о главных достижениях и неудачах 2019 года

Известия06:11

Кремль назвал главное достижение 2019 года

РБК06:03

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

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В Кремле назвали главное достижение 2019 года

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Песков назвал главное достижение 2019 года

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