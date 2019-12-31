Общество
Российская газетаВ Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года
Устойчивость экономики страны и повышение уровня благосостояния граждан - главное достижение 2019 года, считают в Кремле. А главная неудача - что темпы роста пока скромные. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Общество
Лукашенко рассказал, что предстоит определить белорусам на выборах
Глава Белоруссии Александр Лукашенко в новогоднем обращении к жителям республики отметил, что в ходе президентских выборов в 2020 году белорусам предстоит определить свою судьбу и будущее суверенной страны.
Политика
СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония
Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
Политика
Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, напомнил, что они разные и призвал страну к объединению.
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Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов. Она показала свою сдувшуюся грудь в Instagram.
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Список худших паролей 2019 года
Рейтинг самых худших в 2019 году паролей обнародовала американская компания по кибербезопасности Splashdata.
Политика
Ким Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие
Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие, передает агентство Рёнхап со ссылкой на доклад лидера КНДР на пленуме ТКП.
Космос
«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики
31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Авто
Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3
Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.
Политика
Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом
Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Политика
В мировое соглашение «Газпрома» не вошли поставки газа на Украину
Россия и Украина 31 декабря подписали пакет договоров по транзиту газа, в который вошло безотзывное мировое соглашение, заключенное между «Газпромом» и украинским Минюстом.
Происшествия
Омского подростка посмертно наградили медалью «За спасение погибавших»
Космос
Новая цель – Луна: чем запомнился 2019 год в космонавтике
В уходящем году акценты в космонавтике вновь сместились.
Единоборства
Глава UFC рассказал о «сумасшедших» гонорарах Хабиба Нурмагомедова
По словам главы UFC, Нурмагомедов и Макгрегор получают сумасшедшие деньги.
Экономика
В России повышаются акцизы на сигареты и другие табачные изделия
Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.
Политика
Китайский лидер Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом
Гаджеты
Продажи необычного китайского флагмана Nubia Z20 стартовали в РФ
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Космос
Японский спутник попал в Книгу рекордов Гиннеса
Японское космическое агентство сообщило, что национальный супернизкий спутник "Цубамэ" был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как достигший "наименьшей высоты спутник Земли на орбите", сообщает ЕНВ.
Наука
Уровень органических загрязнителей в крови матери связали с замедленным ростом плода
Американские врачи обнаружили корреляцию между количеством органических загрязнителей в крови матери и развитием ее плода.
Культура
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про возраст
Политика
Владимир Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в поздравления Владимира Путина с Новым годом вошли не все лидеры.
Происшествия
На пляже в Майами нашли тело российского пилота
Армия и оружие
США выделят $35 млн «независимым» сирийским СМИ для создания фейков
По словам политологов, США выделят 35 миллионов долларов «независимым» сирийским СМИ для создания фейков.
Гаджеты
Раскрыты характеристики и цены флагманов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro
Для покупки Xiaomi Mi 10 предложат в версиях 8/128 ГБ, а также в версиях с 8 или 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил новогоднюю серию «Простоквашино»
Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий.
Технологии
В состав ЦКП СКИФ войдут 30 экспериментальных станций
Как сообщили на встрече, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.
Политика
В польской еврейской общине прокомментировали слова Путина о после
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.