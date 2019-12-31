Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

РИА Новости06:05

В Кремле рассказали о главных достижениях и неудачах 2019 года

Известия06:11

Власти сочли главным достижением года остановку снижения благосостояния россиян

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В Кремле назвали главное достижение России в 2019 году

URA.Ru06:27

В Кремле назвали главное достижение 2019 года

RT на русском06:05

Кремль назвал главное достижение 2019 года

РБК06:03

Песков назвал главное достижение 2019 года

ТАСС05:55
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Мак перешел в «Зенит» летом 2016 года из ПАОКа за 3,5 миллиона евро.
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Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по поставкам нефти в страну, передаёт БЕЛТА.
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Со слов министра здравоохранения Сергея Панченко, до 2024 года планируется поставить в медицинские организации 21 эндоскопическую установку, бронхоскопы, гастроскопы, колоноскопы, 132 аппарата для функциональной диагностики.
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Малкин стал первой звездой матча с «Оттавой»

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Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

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К 20-летию Путина у власти Кремль опубликовал архивные фото

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Самый популярный смартфон в России резко подешевел

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В такси с певицей Ритой Дакотой врезался автобус

Столкновение с автобусом произошло, когда Дакота спешила в салон красоты.
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Москвичей предупредили о новом виде мошенничества

Роспотребнадзор зафиксировал в Москве новый вид обмана жителей, передает агентство новостей "Москва".
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Белоруссия решила провести совместные учения с НАТО

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Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

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Друг Ассанжа рассказал об ухудшении его состояния в заключении

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С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
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Пенсионеры в Красноярске пытались поджечь себя из-за отказа в жилье

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Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
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Умер художник «Бегущего по лезвию» и «Чужих» Сид Мид

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Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3

Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.
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