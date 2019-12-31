Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

Энергетика «Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите В ночь на 31 декабря, после пяти дней переговоров в Вене, «Газпром» и «Нафтогаз» подписали весь комплект документов о продлении контракта по транзиту газа через Украину с 1 января 2020 года еще на пять лет.

Футбол «Сочи» готов приобрести Мака Мак перешел в «Зенит» летом 2016 года из ПАОКа за 3,5 миллиона евро.

Политика Лукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по поставкам нефти в страну, передаёт БЕЛТА.

Здоровье 86 медицинских учреждений обновят в Ульяновской области Со слов министра здравоохранения Сергея Панченко, до 2024 года планируется поставить в медицинские организации 21 эндоскопическую установку, бронхоскопы, гастроскопы, колоноскопы, 132 аппарата для функциональной диагностики.

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Политика Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.

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Гаджеты Самый популярный смартфон в России резко подешевел Российские ретейлеры назвали Samsung Galaxy A50 самым популярным смартфоном в России за 2019 год, основываясь на статистике натуральных продаж.