Общество
РИА НовостиВ Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Общество
В мире начали отмечать наступление Нового года
Энергетика
«Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите
В ночь на 31 декабря, после пяти дней переговоров в Вене, «Газпром» и «Нафтогаз» подписали весь комплект документов о продлении контракта по транзиту газа через Украину с 1 января 2020 года еще на пять лет.
Хоккей
Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары плей-офф МЧМ
Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2020 подходит к концу, осталось сыграть восемь матчей, однако четвертьфинальные расклады начинают постепенно прорисовываться уже сейчас.
Политика
Президенты РФ и Украины провели телефонный разговор
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Футбол
«Сочи» готов приобрести Мака
Мак перешел в «Зенит» летом 2016 года из ПАОКа за 3,5 миллиона евро.
Общество
Медведев поздравил россиян с Новым годом
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом.
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Политика
Лукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по поставкам нефти в страну, передаёт БЕЛТА.
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина Лиза научилась играть «Миллион алых роз»
Максим опубликовал видео, как весело Лиза играет на детском пианино "Миллион алых роз", а Гарри зажигательно танцует и думает о лайках.
Политика
Путин в новогоднем обращении призвал россиян к единству
На Камчатке уже наступил Новый год, президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.
Здоровье
86 медицинских учреждений обновят в Ульяновской области
Со слов министра здравоохранения Сергея Панченко, до 2024 года планируется поставить в медицинские организации 21 эндоскопическую установку, бронхоскопы, гастроскопы, колоноскопы, 132 аппарата для функциональной диагностики.
Хоккей
Малкин стал первой звездой матча с «Оттавой»
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (5:2). В этой игре он набрал 3 (2+1) очка.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Спорт
Ласицкене резко отреагировала на предложение ВФЛА
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене резко отреагировала на предложение руководства ВФЛА провести встречу.
Политика
Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО
Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Политика
К 20-летию Путина у власти Кремль опубликовал архивные фото
На официальном сайте Кремля опубликовали подборку архивных фотографий к 20-летию пребывания Владимира Путина на посту президента Российской Федерации.
Фигурное катание
Авербух поздравил Медведеву с дебютом в своём ледовом шоу
Серебряный призёр Олимпиады-2002 хореограф Илья Авербух поздравил с дебютом в его ледовом шоу «Волшебник из страны Оз» двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву.
Гаджеты
Самый популярный смартфон в России резко подешевел
Российские ретейлеры назвали Samsung Galaxy A50 самым популярным смартфоном в России за 2019 год, основываясь на статистике натуральных продаж.
Происшествия
В такси с певицей Ритой Дакотой врезался автобус
Столкновение с автобусом произошло, когда Дакота спешила в салон красоты.
Общество
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества
Роспотребнадзор зафиксировал в Москве новый вид обмана жителей, передает агентство новостей "Москва".
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Общество
Друг Ассанжа рассказал об ухудшении его состояния в заключении
Экономика
С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Общество
Пенсионеры в Красноярске пытались поджечь себя из-за отказа в жилье
Представитель СК пообещала, что ведомство примет "все возможные меры, чтобы права пенсионеров на положенное государством жилье были обеспечены".
Политика
СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония
Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
Культура
Умер художник «Бегущего по лезвию» и «Чужих» Сид Мид
В США скончался художник Сид Мид, создававший визуальный дизайн для фильмов «Бегущий по лезвию», «Чужие» и других картин.
Происшествия
Восемь человек похищены с греческого танкера у берегов Камеруна
Восемь человек были похищены с танкера Happy Lady под флагом Греции утром во вторник, сообщает агентство Bloomberg.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Авто
Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3
Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.