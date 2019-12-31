Общество
РИА НовостиВ Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Политика
Вассерман сделал прогноз на 2020 год
Публицист Анатолий Вассерман сделал прогноз на 2020 год.
Происшествия
В Москве с ножом напали на пассажира автобуса
В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
Недвижимость
Какие законы начнут действовать на рынке недвижимости в 2020 году
Сайт "РИА Недвижимость" решил узнать у юристов, какие законы начнут действовать на этом рынке в 2020 году.
Хоккей
Сборная России разгромила немцев и вышла в четвертьфинал МЧМ
Происшествия
В Ингушетии совершено вооруженное нападение на пост ДПС
При нападении на пост ДПС в Магасе погиб сотрудник полиции, еще двое ранены.
Футбол
ФИФА может изменить правила определения офсайда
Британское издание «The Times» опубликовало информацию, согласно которой ФИФА рассматривает изменения правил определения офсайда.
Космос
«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах
Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
Спорт
Клебо: борьба за победу на «Тур де Ски» закончена. У меня нет шансов
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал неудачное выступление в гонке на 15 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.
Происшествия
Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы, один человек пострадал
Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Политика
Владимир Путин обратился с новогодним посланием к россиянам
Владимир Путин сделал также акцент на том, что в наступающем 2020 году Россия отметит 75-летие Великой Победы.
Армия и оружие
США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке
Соединённые Штаты направили дополнительные силы для защиты посольства США в Ираке. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
Единоборства
Федор Емельяненко нокаутировал Квинтона Джексона в первом раунде
Только что в рамках шоу Bellator 237 завершился поединок Федора Емельяненко и Квинтона Джексона.
Общество
В мире начали отмечать Новый год
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Политика
Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге
Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
Наука
К 2070 году исчезнет 25% хвойных деревьев
Даже если изменения климата будут не очень сильными, к 2070 году может исчезнуть 25% хвойных деревьев.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Айлендерс», Кузнецов оформил дубль
«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Айлендерс» (3:4). Нападающий «Столичных» Евгений Кузнецов сделал дубль, на счету форварда Александра Овечкина и защитника Дмитрия Орлова по передаче.
Политика
В польской еврейской общине прокомментировали слова Путина о после
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Происшествия
Омского подростка посмертно наградили медалью «За спасение погибавших»
Армия и оружие
Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений
Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
Экономика
Сколько платят за газ жители Центральной России?
Известно, что в России тарифы на энергоресурсы могут значительно различаться.
Общество
Сергей Харитонов рассчитывает на реванш с Линтоном Васселлом
Российский боец ММА Сергей Харитонов, выступающий в тяжелом весе (свыше 93 кг), заявил в интервью «СЭ», что надеется провести реванш с британцем Линтоном Васселлом.
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Шоу-бизнес
Стало известно, какое наследство оставила Галина Волчек
Кроме культурного наследия от Волчек осталось и вполне материальное наследство, которое оценивается приблизительно в 50 млн рублей.
Происшествия
Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы
Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что следствие рассматривает три причины крушения самолета Fokker 100, разбившегося в Алматы 27 декабря.