Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В Кремле назвали главное достижение России в 2019 году

URA.Ru06:27

Песков назвал низкий рост ВВП главной неудачей года

ТАСС06:12

В Кремле назвали главное достижение 2019 года

RT на русском06:05

Власти сочли главным достижением года остановку снижения благосостояния россиян

Интерфакс06:09

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

РИА Новости06:05

В Кремле рассказали о главных достижениях и неудачах 2019 года

Известия06:11

Кремль назвал главное достижение 2019 года

РБК06:03
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Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»

Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
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Публицист Анатолий Вассерман сделал прогноз на 2020 год.
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В Москве с ножом напали на пассажира автобуса

В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
РБК 11:07
Недвижимость

Какие законы начнут действовать на рынке недвижимости в 2020 году

Сайт "РИА Недвижимость" решил узнать у юристов, какие законы начнут действовать на этом рынке в 2020 году.
РИА Новости 16:00
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Сборная России разгромила немцев и вышла в четвертьфинал МЧМ

Свободная Пресса 11:31
Происшествия

В Ингушетии совершено вооруженное нападение на пост ДПС

При нападении на пост ДПС в Магасе погиб сотрудник полиции, еще двое ранены.
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ФИФА может изменить правила определения офсайда

Британское издание «The Times» опубликовало информацию, согласно которой ФИФА рассматривает изменения правил определения офсайда.
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«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах

Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
РИА Новости 29 декабря в 00:00
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Клебо: борьба за победу на «Тур де Ски» закончена. У меня нет шансов

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал неудачное выступление в гонке на 15 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.
Чемпионат 08:15
Происшествия

Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы, один человек пострадал

Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы.
Вести.Ru 13:52
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Известия 14:48
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Владимир Путин обратился с новогодним посланием к россиянам

Владимир Путин сделал также акцент на том, что в наступающем 2020 году Россия отметит 75-летие Великой Победы.
Газета.Ru 09:46
Армия и оружие

США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке

Соединённые Штаты направили дополнительные силы для защиты посольства США в Ираке. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
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Единоборства

Федор Емельяненко нокаутировал Квинтона Джексона в первом раунде

Только что в рамках шоу Bellator 237 завершился поединок Федора Емельяненко и Квинтона Джексона.
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В мире начали отмечать Новый год

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Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»

Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
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Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге

Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 09:51
Наука

К 2070 году исчезнет 25% хвойных деревьев

Даже если изменения климата будут не очень сильными, к 2070 году может исчезнуть 25% хвойных деревьев.
Pravda.Ru 09:12
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«Вашингтон» проиграл «Айлендерс», Кузнецов оформил дубль

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Айлендерс» (3:4). Нападающий «Столичных» Евгений Кузнецов сделал дубль, на счету форварда Александра Овечкина и защитника Дмитрия Орлова по передаче.
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Политика

В польской еврейской общине прокомментировали слова Путина о после

Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
РИА Новости 15:30
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Омского подростка посмертно наградили медалью «За спасение погибавших»

RT на русском 07:24
Армия и оружие

Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений

Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
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Сколько платят за газ жители Центральной России?

Известно, что в России тарифы на энергоресурсы могут значительно различаться.
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В сети появилась новая новогодняя серия «Простоквашино»

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Ирина Дубцова заявила, что женщины сами виноваты в домогательствах

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Сергей Харитонов рассчитывает на реванш с Линтоном Васселлом

Российский боец ММА Сергей Харитонов, выступающий в тяжелом весе (свыше 93 кг), заявил в интервью «СЭ», что надеется провести реванш с британцем Линтоном Васселлом.
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В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
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Шоу-бизнес

Стало известно, какое наследство оставила Галина Волчек

Кроме культурного наследия от Волчек осталось и вполне материальное наследство, которое оценивается приблизительно в 50 млн рублей.
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Происшествия

Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы

Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что следствие рассматривает три причины крушения самолета Fokker 100, разбившегося в Алматы 27 декабря.
Коммерсантъ 29 декабря в 23:51
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