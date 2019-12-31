Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

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