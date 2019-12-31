Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

РИА Новости06:05

Песков назвал низкий рост ВВП главной неудачей года

ТАСС06:12

В Кремле рассказали о главных достижениях и неудачах 2019 года

Известия06:11

Власти сочли главным достижением года остановку снижения благосостояния россиян

Интерфакс06:09

В Кремле назвали главное достижение России в 2019 году

URA.Ru06:27

В Кремле назвали главное достижение 2019 года

RT на русском06:05

Кремль назвал главное достижение 2019 года

РБК06:03
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Происшествия

В Ингушетии совершено вооруженное нападение на пост ДПС

BFM.ru 10:40
Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил найти нового поставщика нефти в страну, сообщил Sputnik Беларусь.
РИА Новости 12:44
Армия и оружие

США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке

Соединенные Штаты направили для поддержки персонала американского посольства в Багдаде дополнительные силы.
ТАСС 12:18
Кино

Объявлена дата премьеры второго сезона «Мандалорца»

ИА InterMedia вчера в 08:48
Хоккей

Канада — Чехия 6:2 (2-й период)

Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Газета.Ru 02:33
Армия и оружие

Новый корабль с «Калибрами» примут в состав Черноморского флота

"Приказом Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Николая Евменова оба корабля будут приняты в состав Военно-Морского Флота и пополнят надводную составляющую Черноморского флота", - отметил он.
Интерфакс - Россия 28 декабря в 04:05
Хоккей

«Питтсбург» обыграл «Оттаву» в НХЛ, у Малкина три очка

Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» уверенно обыграл хоккеистов «Оттава Сенаторз» 31 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Красная весна 01:04
Технологии

WhatsApp перестанет работать на части устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Lenta.ru 03:56
Политика

Зеленский рассчитывает на $7 млрд дохода от транзита газа

«Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим минимум более $7 млрд», — написал Зеленский в своём Facebook.
RT на русском вчера в 17:20
Происшествия

Экс-прокурора из Владикавказа обвинили в заказном убийстве следователя

Бывшему районному прокурору Владикавказа Ольге Швецовой предъявлено обвинение в заказном убийстве следователя, совершённом местными бандитами.
RT на русском 05:55
Культура

Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»

Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
OAnews 29 декабря в 15:00
Хоккей

Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары четвертьфиналов МЧМ

Четвертьфинальные пары плей-офф на текущий момент Швеция (1А) – Россия (4В) Финляндия (2А) – Чехия (3В) США (1В) – Словакия (4А) Канада (2В) – Швейцария (3А) Расклады на заключительный день группового этапа Группа A В Тршинеце в заключительный день предвариловки сыграют команды Швеции и Словакии, а также Финляндии и Швейцарии.
Чемпионат вчера в 16:30
Происшествия

В Лондоне разрезали картину Пикассо стоимостью 26 миллионов долларов

Lenta.ru 10:07
Авто

Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3

Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.
Автоновости дня вчера в 03:27
Происшествия

Скончалась девушка героя мема про повара в Петербурге

Речь идет о молодом человеке, который стал героем Интернета благодаря видео «Повар спрашивает повара».
7 новостей 11:39
Общество

Россельхознадзор ограничит поставки цитрусовых из Китая с 6 января

Ранее, 19 декабря Россельхознадзор предупредил Китай о возможных временных ограничениях на поставки рыбы и морепродуктов в Россию из-за обнаруженных запрещенных и вредных веществ в продукции.
Известия вчера в 10:39
Гаджеты

В Россию пришел смартфон с NFC и огромным экраном за 7990 рублей

Российская газета вчера в 11:15
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:24
Авто

Эрдоган первым проехался за рулем турецкого автомобиля

SpeedMe 29 декабря в 08:56
Политика

На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
РИА Новости 10:55
Армия и оружие

Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений

Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
ФАН 09:00
Авто

В России сертифицировали кроссовер Kia Xceed

Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
Автоновости дня 00:09
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru 29 декабря в 16:20
Экономика

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru вчера в 09:52
Происшествия

В Удмуртии произошел пожар в психоневрологическом интернате

В психоневрологическом интернате в городе Глазов в Удмуртии произошел пожар, шесть пациентов пострадали.
РБК 12:27
Технологии

ВОЗ: новый смертельно опасный вирус может погубить миллионы человек

Ученые считают, что новый вирус намного страшней Эболы и может поразить миллионы человек.
Pravda.Ru 12:39
Шоу-бизнес

Бывший муж Собчак рассказал, как встретил 2019 год в одиночестве

Российский актер театра и кино Максим Виторган рассказал о печальных событиях прошлого Нового года.
ФАН 13:45
Гаджеты

Слухи: «большой» Navi 21 для флагманского Radeon будет в два раза больше и быстрее Navi 10

Сообщается, что площадь кристалла нового GPU составляет 505 мм2, что практически в два раза больше по сравнению с Navi 10 (видеокарты Radeon RX 5700-й серии), площадь которого достигает 251 мм2.
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Спорт

Йохауг выиграла гонку на 10 км на «Тур де Ски», Непряева — шестая

Норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем в рамках этапа многодневки «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).
Чемпионат 10:10
Энергетика

«Нафтогаз» пока не начал переговоры с «Газпромом» о закупках газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания пока не ведет переговоры с «Газпромом» о прямой закупке у него природного газа.
Национальная служба новостей 13:41
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