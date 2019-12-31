Общество
РИА НовостиВ Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Политика
Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО
Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Кино
Netflix опубликовал список самых популярных фильмов и сериалов года
Стриминговый сервис Netflix опубликовал список самых популярных фильмов и сериалов года в разных странах мира.
Происшествия
На пляже в Майами нашли тело российского пилота
На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.
Энергетика
Глава «Нафтогаза» рассказал о тарифах на транзит газа для «Газпрома»
Руководитель компании «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев заявил, что тариф на транзит гарантированных объёмов газа через украинскую территорию для «Газпрома» практически не изменился.
Политика
Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде
Возле здания посольства США в Багдаде проходит протестная акция, ее участники подожгли ворота и часть внешней стены американской дипмиссии, передает 31 декабря ТАСС со ссылкой на арабский телеканал Al Hadas.
Политика
Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Шоу-бизнес
Самбурская в бикини спародировала беременную Эшли Грэм
Российская актриса Настасья Самбурская опубликовала на своей страничке в Instagram фотопародию на кадры американской модели Эшли Грэм, которая находится на позднем сроке беременности.
Общество
В телефонном минировании зданий по всей России усмотрели украинский след
Украинский след в истории удалось усмотреть после анализа сумм, пропавших у пострадавших от краха биржи.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Здоровье
Объявлены даты работы поликлиник в Красноярске в новогодние праздники
Минздрав Красноярского края утвердил график работы городских поликлиник в новогодние праздники.
Единоборства
Сергей Харитонов рассчитывает на реванш с Линтоном Васселлом
Российский боец ММА Сергей Харитонов, выступающий в тяжелом весе (свыше 93 кг), заявил в интервью «СЭ», что надеется провести реванш с британцем Линтоном Васселлом.
Футбол
Загребское «Динамо» отклонило первое предложение «Барселоны» по Ольмо
Как сообщает Marca, каталонцы сделали хорватскому клубу стартовое предложение по игроку, однако оно было воспринято как не соответствующее уровню испанца и потому отклонено.
Политика
Путин поздравил россиян с Новым годом
Впервые Владимир Путин поздравлял россиян с Новым годом 31 декабря 1999 года — в качестве и.о. президента России.
Происшествия
В Крыму загорелись четыре здания
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Кино
Объявлены самые ожидаемые фильмы в США в 2020 году
Политика
Между Украиной и Словакией подписано соглашение по газу
Соглашение по газу подписано между газовыми операторами Украины и Словакии, сообщили 31 декабря в пресс-службе оператора ГТС Украины.
Культура
Корпоратив в «Простоквашино»: вышла новогодняя серия мультфильма
Согласно сообщению производителей, сюжет крутится вокруг конкурса с песнями и подарками во время большого празднования.
Политика
Захарова назвала США «положившими ноги на стол» мировой политики
США на мировой арене ведут себя по нормам времен Дикого Запада, «кладя ноги на мировой стол».
Политика
Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге
Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
Кино
Съемки фильма «Майор Гром. Чумной Доктор» завершены
Общество
Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом
С Новым, 2020 годом! — заключил Медведев. А часть России уже услышала поздравления от президента России Владимира Путина.
Общество
В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
Хоккей
Россия — Германия 2:0 (2-й период)
Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Общество
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Общество
Названы самые популярные блюда на Новый год в России
Стали известны самые популярные блюда на Новый год в России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Армия и оружие
Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео
Хоккей
КХЛ назвала лучших игроков декабря
Лучшим форвардом назван хоккеист «Барыса» Роман Старченко. Игрок сыграл в 11 матчах, в 7 из них «Барыс» победил, Роман забросил 8 шайб.