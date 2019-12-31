Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

Политика Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.

Происшествия На пляже в Майами нашли тело российского пилота На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.

Политика Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде Возле здания посольства США в Багдаде проходит протестная акция, ее участники подожгли ворота и часть внешней стены американской дипмиссии, передает 31 декабря ТАСС со ссылкой на арабский телеканал Al Hadas.

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Общество Названы самые популярные блюда на Новый год в России Стали известны самые популярные блюда на Новый год в России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).