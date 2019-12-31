Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Комментировать265

Подробнее о событии

В Кремле назвали главное достижение России в 2019 году

URA.Ru06:27

В Кремле рассказали о главных достижениях и неудачах 2019 года

Известия06:11

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

РИА Новости06:05

Власти сочли главным достижением года остановку снижения благосостояния россиян

Интерфакс06:09

В Кремле назвали главное достижение 2019 года

RT на русском06:05

Кремль назвал главное достижение 2019 года

РБК06:03

Песков назвал главное достижение 2019 года

ТАСС05:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:08, Ашберн
Политика

Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО

Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Газета.Ru 05:41
Кино

Netflix опубликовал список самых популярных фильмов и сериалов года

Стриминговый сервис Netflix опубликовал список самых популярных фильмов и сериалов года в разных странах мира.
РЕН ТВ 09:09
Происшествия

На пляже в Майами нашли тело российского пилота

На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.
РИА Новости 05:51
Энергетика

Глава «Нафтогаза» рассказал о тарифах на транзит газа для «Газпрома»

Руководитель компании «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев заявил, что тариф на транзит гарантированных объёмов газа через украинскую территорию для «Газпрома» практически не изменился.
News.ru 09:59
Политика

Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде

Возле здания посольства США в Багдаде проходит протестная акция, ее участники подожгли ворота и часть внешней стены американской дипмиссии, передает 31 декабря ТАСС со ссылкой на арабский телеканал Al Hadas.
Известия 08:30
Политика

Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Газета.Ru 08:12
Происшествия

Дело экс-главы Серпуховского района рассмотрит суд в Подольске

Интерфакс 07:02
Шоу-бизнес

Самбурская в бикини спародировала беременную Эшли Грэм

Российская актриса Настасья Самбурская опубликовала на своей страничке в Instagram фотопародию на кадры американской модели Эшли Грэм, которая находится на позднем сроке беременности.
РЕН ТВ 04:42
Общество

В телефонном минировании зданий по всей России усмотрели украинский след

Украинский след в истории удалось усмотреть после анализа сумм, пропавших у пострадавших от краха биржи.
Lenta.ru 09:55
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru вчера в 21:57
Здоровье

Объявлены даты работы поликлиник в Красноярске в новогодние праздники

Минздрав Красноярского края утвердил график работы городских поликлиник в новогодние праздники.
KrasNews.com вчера в 22:26
Единоборства

Сергей Харитонов рассчитывает на реванш с Линтоном Васселлом

Российский боец ММА Сергей Харитонов, выступающий в тяжелом весе (свыше 93 кг), заявил в интервью «СЭ», что надеется провести реванш с британцем Линтоном Васселлом.
Спорт-Экспресс 08:20
Футбол

Загребское «Динамо» отклонило первое предложение «Барселоны» по Ольмо

Как сообщает Marca, каталонцы сделали хорватскому клубу стартовое предложение по игроку, однако оно было воспринято как не соответствующее уровню испанца и потому отклонено.
Чемпионат 08:50
Политика

Путин поздравил россиян с Новым годом

Впервые Владимир Путин поздравлял россиян с Новым годом 31 декабря 1999 года — в качестве и.о. президента России.
Lenta.ru 07:01
Происшествия

В Крыму загорелись четыре здания

Газета.Ru 07:38
Спорт

Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 08:12
Кино

Объявлены самые ожидаемые фильмы в США в 2020 году

REGNUM 28 декабря в 11:02
Политика

Между Украиной и Словакией подписано соглашение по газу

Соглашение по газу подписано между газовыми операторами Украины и Словакии, сообщили 31 декабря в пресс-службе оператора ГТС Украины.
REGNUM 08:56
Шоу-бизнес

Ирина Дубцова заявила, что женщины сами виноваты в домогательствах

РИА Новости 07:22
Культура

Корпоратив в «Простоквашино»: вышла новогодняя серия мультфильма

Согласно сообщению производителей, сюжет крутится вокруг конкурса с песнями и подарками во время большого празднования.
REGNUM 04:30
Политика

Захарова назвала США «положившими ноги на стол» мировой политики

США на мировой арене ведут себя по нормам времен Дикого Запада, «кладя ноги на мировой стол».
РБК 04:56
Политика

Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге

Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 09:51
Кино

Съемки фильма «Майор Гром. Чумной Доктор» завершены

Телепрограмма 03:03
Общество

Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом

С Новым, 2020 годом! — заключил Медведев. А часть России уже услышала поздравления от президента России Владимира Путина.
Life.ru 09:54
Общество

В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
РИА Новости вчера в 22:19
Хоккей

Россия — Германия 2:0 (2-й период)

Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Газета.Ru 02:33
Общество

В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Общество

Названы самые популярные блюда на Новый год в России

Стали известны самые популярные блюда на Новый год в России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
RT на русском 07:01
Армия и оружие

Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео

Российская газета 08:02
Хоккей

КХЛ назвала лучших игроков декабря

Лучшим форвардом назван хоккеист «Барыса» Роман Старченко. Игрок сыграл в 11 матчах, в 7 из них «Барыс» победил, Роман забросил 8 шайб.
ГЛАС.RU 05:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное