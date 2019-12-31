Общество
РИА НовостиВ Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Политика
Песков отказался назвать новую дату запуска «Северного потока-2»
«Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли», — отметил он.
Экономика
Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев
Проанализировав текущие экономические тенденции в нескольких десятках государств, аналитики ВБ пришли к выводу, что приближается новый, который не будет похож на все предыдущие и превзойдет их по разрушительным последствиям.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Происшествия
Омского подростка посмертно наградили медалью «За спасение погибавших»
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры.
Общество
Путин поздравил россиян с Новым годом
Политика
Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией
Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".
Спорт
На «Тур де Ски» в Тоблахе состоятся гонки с раздельным стартом
В рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» сегодня, 31 декабря, состоятся две гонки с раздельным стартом — на 10 километров у женщин и на 15 километров у мужчин.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Экономика
Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
Гаджеты
В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
В 2020 году появится новый смартфон iPhone SE 2 от Apple, который станет преемником iPhone SE.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, уже опубликованы фотографии нового смартфона.
Политика
Песков: Россия и Белоруссия пока не договорились по нефти и газу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск еще не договорились по поставкам российской нефти в Белоруссию.
Шоу-бизнес
Ирина Дубцова назвала женщин виноватыми в домогательствах
Армия и оружие
Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие виды вооружения
Новые виды вооружения будут созданы для истребителя пятого поколения Су-57, который в настоящее время проходит испытания, заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Общество
Россия вводит ограничения на ввоз продукции аквакультуры из Китая
Россельхознадзор сообщил, что вводит временные ограничительные меры на ввоз аквакультуры со всех предприятий Китая, передает РИА "Новости".
Энергетика
Правительство Белоруссии с 1 января повышает цены на услуги ЖКХ
Цена на газ для обладателей приборов учёта при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов составит в отопительный период с 1 января по 31 мая включительно — 0,1205 бел. руб. за кубометр, что на 5,4% больше нынешнего тарифа и в долларовом эквиваленте составляет примерно $0,6.
Происшествия
Роспотребнадзор предупредил собирающихся в Китай о пневмонии
Роспотребнадзор просит россиян принять к сведению информацию о случаях заболевания пневмонией неизвестного происхождения в Китае при планировании поездок в эту страну.
Политика
Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
Общество
Песков: слухи о теракте в Магнитогорске искусственно вбрасываются
Слухи о якобы теракте в Магнитогорске искусственно навязываются и вбрасываются в информационное пространство, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
В мире начали отмечать наступление Нового года
Кино
Netflix определил популярные проекты 2019 года
Общество
Умер главный конструктор Ту-160 Валентин Близнюк
С 1952 года был сотрудником опытно-конструкторского бюро им. А.Н. Туполева, где, в том числе, руководил разработкой Ту-160.
Политика
The Guardian рассказала о давнем плане вовлечения России в НАТО
По данным издания, инициативу Рифкинда в Минобороны восприняли с осторожностью, отмечая, что взаимодействия с Россией не должны основываться на ложных ожиданиях Москвы полноправного членства в НАТО.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Армия и оружие
Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным
Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.