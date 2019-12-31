Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В Кремле назвали главное достижение России в 2019 году

URA.Ru06:27

В Кремле рассказали о главных достижениях и неудачах 2019 года

Известия06:11

Власти сочли главным достижением года остановку снижения благосостояния россиян

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В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

РИА Новости06:05

В Кремле назвали главное достижение 2019 года

RT на русском06:05

Кремль назвал главное достижение 2019 года

РБК06:03

Песков назвал главное достижение 2019 года

ТАСС05:55
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Политика

Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

Lenta.ru 04:34
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Песков отказался назвать новую дату запуска «Северного потока-2»

«Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли», — отметил он.
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Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев

Проанализировав текущие экономические тенденции в нескольких десятках государств, аналитики ВБ пришли к выводу, что приближается новый, который не будет похож на все предыдущие и превзойдет их по разрушительным последствиям.
РИА Новости 29 декабря в 00:00
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В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
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Омского подростка посмертно наградили медалью «За спасение погибавших»

RT на русском 07:24
Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры.
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В сети появилась новая новогодняя серия «Простоквашино»

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Путин поздравил россиян с Новым годом

Газета.Ru 07:25
Политика

Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией

Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".
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Венгер стал лучшим тренером 2010-х в АПЛ по количеству побед

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Спорт

На «Тур де Ски» в Тоблахе состоятся гонки с раздельным стартом

В рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» сегодня, 31 декабря, состоятся две гонки с раздельным стартом — на 10 километров у женщин и на 15 километров у мужчин.
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Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Экономика

Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
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В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2

В 2020 году появится новый смартфон iPhone SE 2 от Apple, который станет преемником iPhone SE.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, уже опубликованы фотографии нового смартфона.
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Песков: Россия и Белоруссия пока не договорились по нефти и газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск еще не договорились по поставкам российской нефти в Белоруссию.
Газета.Ru 06:12
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Ирина Дубцова назвала женщин виноватыми в домогательствах

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Армия и оружие

Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие виды вооружения

Новые виды вооружения будут созданы для истребителя пятого поколения Су-57, который в настоящее время проходит испытания, заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
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Общество

Россия вводит ограничения на ввоз продукции аквакультуры из Китая

Россельхознадзор сообщил, что вводит временные ограничительные меры на ввоз аквакультуры со всех предприятий Китая, передает РИА "Новости".
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Правительство Белоруссии с 1 января повышает цены на услуги ЖКХ

Цена на газ для обладателей приборов учёта при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов составит в отопительный период с 1 января по 31 мая включительно — 0,1205 бел. руб. за кубометр, что на 5,4% больше нынешнего тарифа и в долларовом эквиваленте составляет примерно $0,6.
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Роспотребнадзор предупредил собирающихся в Китай о пневмонии

Роспотребнадзор просит россиян принять к сведению информацию о случаях заболевания пневмонией неизвестного происхождения в Китае при планировании поездок в эту страну.
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Политика

Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Газета.Ru 01:18
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
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Общество

Песков: слухи о теракте в Магнитогорске искусственно вбрасываются

Слухи о якобы теракте в Магнитогорске искусственно навязываются и вбрасываются в информационное пространство, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:57
Общество

В мире начали отмечать наступление Нового года

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Netflix определил популярные проекты 2019 года

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Умер главный конструктор Ту-160 Валентин Близнюк

С 1952 года был сотрудником опытно-конструкторского бюро им. А.Н. Туполева, где, в том числе, руководил разработкой Ту-160.
Аргументы и Факты вчера в 16:04
Армия и оружие

Белоруссия и НАТО обсуждают совместные учения

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The Guardian рассказала о давнем плане вовлечения России в НАТО

По данным издания, инициативу Рифкинда в Минобороны восприняли с осторожностью, отмечая, что взаимодействия с Россией не должны основываться на ложных ожиданиях Москвы полноправного членства в НАТО.
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WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
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Армия и оружие

Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным

Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.
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