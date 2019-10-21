с чего всё началось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что исключение пяти человек из Совета по правам человека (СПЧ), указ о котором подписал Владимир Путин, является обычной ротацией, передает радиостанция "Говорит Москва".

В Кремле назвали изменения в СПЧ обычной ротацией

Происшествия Пожар на складе на востоке Москвы потушен Пожарные потушили возгорание на складе на Амурской улице на востоке Москвы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС.

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Авто Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП Автоматические трансмиссии в автомобилях пользуются большим спросом — они позволяют сосредоточиться исключительно на дороге и меньше утомляют, чем «механика».

Происшествия В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.

Политика Украинский актер предложил оградиться стеной от ДНР и ЛНР Украинский актер и писатель Антин Мухарский предложил возвести стену на границе с ДНР и ДНР. Об этом сообщают украинские СМИ.

Наука Новый метод редактирования генома оказался точнее классического CRISPR/Cas9 Чтобы расширить возможности борьбы с мутациями, группа ученых из Гарвардского университета под руководством Дэвида Лиу (David Liu) разработала новую стратегию — праймированное редактирование генов.

Технологии В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона На сайте Роскачества опубликованы рекомендации, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.

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Футбол «Шахтер» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Шахтер» начал свое выступление в Лиге чемпионов предсказуемым поражением от «Ман Сити» (0:3). Правда, мало кто ожидал, что уступит команда из Донецка без вариантов, нанеся за матч всего один удар в створ ворот.

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Общество Австралийские газеты вышли с закрашенными первыми полосами 21 октября крупнейшие австралийские газеты вышли с одинаковой первой полосой. Текст на ней замазан черным цветом.

Общество Названа дата эксгумации останков диктатора Франко в Испании Испанское издание El País сообщает, что эксгумация останков диктатора Франсиско Франко состоится 24 октября.

Фигурное катание 15-летняя Щербакова установила рекорд женского фигурного катания Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.

Общество Детей освободят от платы за вывоз мусора В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.

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Шоу-бизнес Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце после отдыха в Риме В Сети распространяется слух о недавнем путешествии пары в Риме, после которого на пальце у звезды появилось кольцо.