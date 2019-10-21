Сегодня глава государства подписал несколько указов, касающихся Совета по правам человека. В частности, Михаил Федотов был отправлен в отставку с поста председателя СПЧ и выведен из состава совета. Новым главой совещательного органа стал Валерий Фадеев.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал кадровые изменения в составе Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), назвав их ротацией. "Это ротация", - цитирует Пескова радиостанция "Говорит Москва".

В Кремле назвали изменения в СПЧ ротацией

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