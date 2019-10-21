Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле назвали изменения в СПЧ ротацией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал кадровые изменения в составе Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), назвав их ротацией. "Это ротация", - цитирует Пескова радиостанция "Говорит Москва".
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с чего всё началось

Дмитрий Песков объяснил исключение пяти человек из СПЧ

Сегодня глава государства подписал несколько указов, касающихся Совета по правам человека. В частности, Михаил Федотов был отправлен в отставку с поста председателя СПЧ и выведен из состава совета. Новым главой совещательного органа стал Валерий Фадеев.
Говорит Москва18:03

Подробнее о событии

Дмитрий Песков объяснил исключение пяти человек из СПЧ

Говорит Москва18:03

Песков заявил, что смена главы СПЧ связана с ротацией состава Совета

ТАСС18:37

В Кремле назвали изменения в СПЧ обычной ротацией

Интерфакс18:32

В Кремле назвали изменения в СПЧ ротацией

РИА Новости18:48

Песков объяснил замену некоторых членов СПЧ

РБК18:46

Какие перестановки произошли в Совете по правам человека при президенте РФ

RT на русском20:19

Кремль назвал смену состава СПЧ «ротацией»

Коммерсантъ19:22
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Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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Власти объяснили штраф москвичке в ₽500 тыс. за парковку у дома

ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) объяснило ситуацию с жительницей Таганского района, которая завила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома.
РБК 20:00
Происшествия

Медведь убил смотрителя маяка на Камчатке

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Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе

Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.
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В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки

Студия "Квартал 95" считает, что хор имени Веревки незаслуженно подвергается информационной атаке на Украине после их совместной песни о поджоге дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
РИА Новости 11:36
Авто

Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию

Японский автопроизводитель Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию.
Ведомости 12:31
Политика

Кремль не видит прогресса в подготовке встречи в «нормандском формате»

Киев начал делать противоречивые заявления после подписания "формулы Штайнмайера" и договоренности по разводу сил в Донбассе, поэтому подготовка к саммиту в "нормандском формате" остановилась, пояснил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
Газета.Ru 17:40
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Стал известен полный список претендентов на «Золотой мяч»

France Football огласил полный список претендентов на «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона.
RT на русском 20:43
Политика

Помпео заявил о готовности Трампа к боевым действиям против Турции

Президент Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции «в случае необходимости», заявил в интервью CNBC госсекретарь Майк Помпео.
РБК 20:38
Экономика

Медведев заверил, что в России с экономикой все в порядке

Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что с российской экономикой все в порядке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:38
Общество

Россия предложит доплачивать за перевозку грузов через Севморпуть

Как отмечает Bloomberg, сейчас перевозка грузов через Арктику обходится более чем на треть (на 36%) дороже, чем их транспортировка через Суэцкий канал.
РБК 19:43
Экономика

Госдума намерена шесть часов обсуждать федеральный бюджет — 2020

Как ранее сообщало ИА REGNUM, профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять проект федерального бюджета на 2020−2022 годы в первом чтении на пленарном заседании 23 октября.
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Авто

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Замкнули пятерку лучших кроссоверов для зимы по версии CarsWeek самый популярный китайский SUV в России – Geely Atlas (от 1 445 000 рублей за комплектацию с полным приводом) и совсем новый купе-кроссовер Renault Arkana, полный привод для которого доступен, начиная с версии Drive стоимостью от 1 185 000 рублей.
Автоновости дня вчера в 10:57
Общество

На Украине создали департамент по расследованию дел Евромайдана

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал указ о создании специального департамента, который будет заниматься расследованием преступлений, связанных с массовыми протестами 2013–2014 годов на Украине.
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Политика

Путин указом назначил нового главу Совета по правам человека

Как заявили в пресс-службе СПЧ, глава государства подписал указ о назначении секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева на должность главы Совета по правам человека и советником президента РФ.
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Доменико Тедеско: «Не стремлюсь к 70 процентам владения мячом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своих тактических идеях.
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Ольга Бузова провела уик-энд в Риме. Там же, судя по геотегам, находился и блогер Давид Манукян. Напомним, паре приписывают роман.
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На концерте группы «Руки вверх» в Сыктывкаре внезапно выступил Шура

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Роскосмос рассекретил документы о первом многоместном корабле «Восход»

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На нефтеперерабатывающем заводе в Оренбуржье отравились 7 человек

Семь человек получили отравление в ходе ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
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Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины

Нижегородская ГЭС (Горьковская плотина) не имеет технических конструкций, обеспечивающих ее устойчивость, а это чревато катастрофой.
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Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России

Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
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Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что они зафиксировали попытки вмешательства России, Китая и Ирана в президентские выборы США, которые пройдут в 2020 году.
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Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
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Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.
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Валерий Фадеев
Российский журналист
Российский журналист, телеведущий и общественный деятель. Секретарь Общественной палаты России VI состава с 19 июня 2017 года. В журналистском сообществе известен как главный редактор журнала «Эксперт» и ведущий программ «Первого канала», в том числе итогового воскресного выпуска программы «Время».
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