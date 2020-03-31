Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся в понедельник, 30 марта.

В Кремле назвали конструктивной беседу Путина и Трампа о коронавирусе

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