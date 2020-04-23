Ситуация с заболеваемостью коронавирусом продолжает оставаться достаточно напряженной, это видно из доступных цифр по заболевшим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Достаточно просто цифры посмотреть за позавчера, за вчера, в ретроспективе на неделю, и каждый день просто самостоятельно мониторить эти цифры, они широко доступные, и видно, что ситуация продолжает оставаться достаточно напряженной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

Песков назвал напряжённой ситуацию с коронавирусом в стране

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