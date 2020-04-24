Коронавирус
Российская газетаВ Кремле назвали недопустимым формальный подход к поддержке компаний
Формальный подход к поддержке компаний в связи с ситуацией с коронавирусом недопустим, считают в Кремле. Но у правительства все под контролем.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 09:50, Ашберн
Наука
Придуман новый подход к обнаружению пластика в океане
Goroday.ru 08:24
Энергетика
В России могут начать сжигать лишнюю нефть
Необходимость выполнения новой сделки ОПЕК+ может побудить российские нефтедобывающие компании избавляться от лишней нефти путём её сжигания, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 23:15
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
Роспотребнадзор описал поэтапное возобновление работ кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов после окончания эпидемии коронавируса.
KM.ru вчера в 10:16
Армия и оружие
Канадское правительство объявило о решении по эмбарго на поставки оружия Турции
Канадское правительство озвучило решение по поводу эмбарго на поставки вооружений и военной техники в Турцию.
Военное обозрение 09:30
Общество
Названы города-лидеры в Башкирии по числу зараженных коронавирусом
Уфа, 24 апреля 2020, 15:43 — REGNUM Самое большое количество людей, инфицированных коронавирусом в Башкирии, проживает на территории Уфы.
REGNUM 08:43
Политика
Песков ответил на вопрос о возможном продлении самоизоляции
Для принятия решения о продлении режима самоизоляции еще есть время, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:55
Здоровье
Расширен список симптомов коронавируса
Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний расширил список симптомов COVID-19.
РИА Новости 08:06
Общество
Собянин предложил направить студентов-медиков на практику в больницы
Мэр Москвы Сергей Собянин считает возможным для борьбы с коронавирусом направить на практику студентов четвертых и пятых курсов медицинских вузов.
Российская газета 07:54
Шоу-бизнес
Звезда «Экипажа» Ирина Акулова осталась на самоизоляции в одиночестве
Артистка приобрела в этом городке деревянный дом. В гостях у Ирины Акуловой побывала съемочная группа Первого канала.
Дни24 вчера в 23:01
Экономика
Путин пошутил о снижении ключевой ставки
Президент России Владимир Путин, комментируя снижение ключевой ставки ЦБ, пошутил о реакции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной на просьбу первого вице-премьера Андрея Белоусова к банку «остановиться на какое-то время».
RT на русском 09:28
Общество
Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за коронавируса
Власти Москвы не хотят реализации сценария, который потребовал бы введения в столицу войск из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 11:39
Политика
Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником мира с Россией»
Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра страны по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией.
ТАСС 08:48
Общество
«Проект»: все факультеты МГУ объединят в 14 высших школ
В начале апреля ректор МГУ Виктор Садовничий анонсировал реформу, согласно которой 40 факультетов, институтов и лабораторий вуза объединят в 14 высших школ.
Дождь 07:04
Шоу-бизнес
Дарина Эрвин призналась, чем покорила сердце Александра Цекало
Всем известна мудрость, что пусть к сердцу мужчины лежит через желудок. Однако, сексуальная художница так не считает.
Paparazzi.ru 04:40
Общество
Роспотребнадзор считает развитие ситуации с коронавирусом позитивным
Анна Попова назвала позитивным развитие ситуации с коронавирусом в России.
Вечерний Мурманск 08:35
Футбол
Месси назвали лучшим футболистом за 25 лет
Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом 25-летия.
Gazeta.SPb 07:27
Армия и оружие
Американцы призывают сбить российский самолет
После обнародования информации о перехвате над Средиземным морем американского самолета-разведчика Р-8 российским Су-35 в американской прессе начались бурные обсуждения инцидента.
Военное дело 09:34
Общество
Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Общество
Соловьев отреагировал на петицию с требованием выгнать его с ТВ
Более 56 тысяч человек подписали петицию с требованием запретить телеведущему Владимиру Соловьеву вести эфиры на федеральных теле- и радиоканалах.
URA.Ru 07:19
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
Политика
Песков ответил на вопрос о дате выхода России из самоизоляции
Пресс-секретарь президента напомнил, что «есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией».
Пятый канал вчера в 08:10
Экономика
Набиуллина: раздача денег населению взорвет инфляцию
Москва, 24 апреля 2020, 15:54 — REGNUM Раздача денег населению России приведет к резкому росту уровня инфляции.
REGNUM 08:54
Экономика
США заподозрили Россию в игре на обвале нефти
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощью Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 02:40
Происшествия
В Саратовской области умерли два пациента с коронавирусом
Два пожилых человека с коронавирусной инфекцией скончались в Саратовской области от основных тяжелых заболеваний, общее число умерших пациентов с COVID-19 в регионе выросло до шести человек, сообщил в пятницу областной минздрав.
РИА Новости 09:11
Политика
В Москве отреагировали на блокировку Киевом проекта резолюции в ООН
«На сей раз жертвой «твёрдой и непоколебимой» украинской линии стал проект одной из резолюций Генеральной Ассамблеи, направленной на координацию международных усилий по борьбе с пандемией коронавируса, соавторами которого стали более 30 государств, включая Россию», — говорится в комментарии российского постпредства.
RT на русском 06:56
Культура
10-летняя россиянка Марта Тимофеева получила контракт в Голливуде
Юная актриса утверждена на роль в приключенческом сериале «Тайное общество мистера Бенедикта».
66.ru 08:44
Музыка
The Rolling Stones посвятили первую за восемь лет песню коронавирусу
Легендарная британская группа The Rolling Stones выпустила новый сингл Living in a Ghost Town, которая посвящена пандемии коронавируса.
Газета Metro 08:15
Спорт
В Минспорте рассказали, как будет проходить возвращение соревнований
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, как будет проходить процесс возобновления спортивных мероприятий на территории страны.
News.ru 09:05