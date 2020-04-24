Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Кремле назвали недопустимым формальный подход к поддержке компаний

Формальный подход к поддержке компаний в связи с ситуацией с коронавирусом недопустим, считают в Кремле. Но у правительства все под контролем.
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Песков назвал недопустимым формальный подход к оказанию помощи бизнесу

Газета.Ru06:31

В Кремле назвали недопустимым формальный подход к поддержке компаний

Российская газета06:55

В Кремле не допустили формального подхода в оказании помощи предприятиям

Известия06:46

Песков назвал недопустимым формальный подход в помощи бизнесу

РБК06:35

Песков: не должно быть формализма при предоставлении господдержки

Вести.Ru07:05

В Кремле заявили о недопустимости формального подхода в господдержке

РИА Новости06:22

Песков назвал недопустимым формальный подход при оказании помощи бизнесу

ТАСС06:17
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Наука

Придуман новый подход к обнаружению пластика в океане

Goroday.ru 08:24
Энергетика

В России могут начать сжигать лишнюю нефть

Необходимость выполнения новой сделки ОПЕК+ может побудить российские нефтедобывающие компании избавляться от лишней нефти путём её сжигания, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 23:15
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,6K
Общество

Роспотребнадзор описал поэтапное возобновление работ кафе и ресторанов

Роспотребнадзор разработал рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов после окончания эпидемии коронавируса.
KM.ru вчера в 10:16
746
Армия и оружие

Канадское правительство объявило о решении по эмбарго на поставки оружия Турции

Канадское правительство озвучило решение по поводу эмбарго на поставки вооружений и военной техники в Турцию.
Военное обозрение 09:30
Общество

Названы города-лидеры в Башкирии по числу зараженных коронавирусом

Уфа, 24 апреля 2020, 15:43 — REGNUM Самое большое количество людей, инфицированных коронавирусом в Башкирии, проживает на территории Уфы.
REGNUM 08:43
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Политика

Песков ответил на вопрос о возможном продлении самоизоляции

Для принятия решения о продлении режима самоизоляции еще есть время, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:55
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Здоровье

Расширен список симптомов коронавируса

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний расширил список симптомов COVID-19.
РИА Новости 08:06
Общество

Собянин предложил направить студентов-медиков на практику в больницы

Мэр Москвы Сергей Собянин считает возможным для борьбы с коронавирусом направить на практику студентов четвертых и пятых курсов медицинских вузов.
Российская газета 07:54
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Шоу-бизнес

Звезда «Экипажа» Ирина Акулова осталась на самоизоляции в одиночестве

Артистка приобрела в этом городке деревянный дом. В гостях у Ирины Акуловой побывала съемочная группа Первого канала.
Дни24 вчера в 23:01
1
Экономика

Путин пошутил о снижении ключевой ставки

Президент России Владимир Путин, комментируя снижение ключевой ставки ЦБ, пошутил о реакции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной на просьбу первого вице-премьера Андрея Белоусова к банку «остановиться на какое-то время».
RT на русском 09:28
3
Общество

Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за коронавируса

Власти Москвы не хотят реализации сценария, который потребовал бы введения в столицу войск из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 11:39
5,5K
Политика

Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником мира с Россией»

Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра страны по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией.
ТАСС 08:48
Общество

«Проект»: все факультеты МГУ объединят в 14 высших школ

В начале апреля ректор МГУ Виктор Садовничий анонсировал реформу, согласно которой 40 факультетов, институтов и лабораторий вуза объединят в 14 высших школ.
Дождь 07:04
Шоу-бизнес

Дарина Эрвин призналась, чем покорила сердце Александра Цекало

Всем известна мудрость, что пусть к сердцу мужчины лежит через желудок. Однако, сексуальная художница так не считает.
Paparazzi.ru 04:40
1
Политика

Песков отреагировал на появление изображения Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 06:15
Общество

Роспотребнадзор считает развитие ситуации с коронавирусом позитивным

Анна Попова назвала позитивным развитие ситуации с коронавирусом в России.
Вечерний Мурманск 08:35
5
Футбол

Месси назвали лучшим футболистом за 25 лет

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом 25-летия.
Gazeta.SPb 07:27
Армия и оружие

Американцы призывают сбить российский самолет

После обнародования информации о перехвате над Средиземным морем американского самолета-разведчика Р-8 российским Су-35 в американской прессе начались бурные обсуждения инцидента.
Военное дело 09:34
45
Общество

Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
148
Общество

Соловьев отреагировал на петицию с требованием выгнать его с ТВ

Более 56 тысяч человек подписали петицию с требованием запретить телеведущему Владимиру Соловьеву вести эфиры на федеральных теле- и радиоканалах.
URA.Ru 07:19
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Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате выхода России из самоизоляции

Пресс-секретарь президента напомнил, что «есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией».
Пятый канал вчера в 08:10
3,1K
Экономика

Набиуллина: раздача денег населению взорвет инфляцию

Москва, 24 апреля 2020, 15:54 — REGNUM Раздача денег населению России приведет к резкому росту уровня инфляции.
REGNUM 08:54
12
Экономика

США заподозрили Россию в игре на обвале нефти

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощью Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 02:40
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Происшествия

В Саратовской области умерли два пациента с коронавирусом

Два пожилых человека с коронавирусной инфекцией скончались в Саратовской области от основных тяжелых заболеваний, общее число умерших пациентов с COVID-19 в регионе выросло до шести человек, сообщил в пятницу областной минздрав.
РИА Новости 09:11
1
Политика

В Москве отреагировали на блокировку Киевом проекта резолюции в ООН

«На сей раз жертвой «твёрдой и непоколебимой» украинской линии стал проект одной из резолюций Генеральной Ассамблеи, направленной на координацию международных усилий по борьбе с пандемией коронавируса, соавторами которого стали более 30 государств, включая Россию», — говорится в комментарии российского постпредства.
RT на русском 06:56
1,2K
Культура

10-летняя россиянка Марта Тимофеева получила контракт в Голливуде

Юная актриса утверждена на роль в приключенческом сериале «Тайное общество мистера Бенедикта».
66.ru 08:44
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Музыка

The Rolling Stones посвятили первую за восемь лет песню коронавирусу

Легендарная британская группа The Rolling Stones выпустила новый сингл Living in a Ghost Town, которая посвящена пандемии коронавируса.
Газета Metro 08:15
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Спорт

В Минспорте рассказали, как будет проходить возвращение соревнований

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, как будет проходить процесс возобновления спортивных мероприятий на территории страны.
News.ru 09:05
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