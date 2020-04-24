Формальный подход к поддержке компаний в связи с ситуацией с коронавирусом недопустим, считают в Кремле. Но у правительства все под контролем.

В Кремле назвали недопустимым формальный подход к поддержке компаний

Энергетика В России могут начать сжигать лишнюю нефть Необходимость выполнения новой сделки ОПЕК+ может побудить российские нефтедобывающие компании избавляться от лишней нефти путём её сжигания, сообщает DEITA. 40

Армия и оружие Канадское правительство объявило о решении по эмбарго на поставки оружия Турции Канадское правительство озвучило решение по поводу эмбарго на поставки вооружений и военной техники в Турцию.

Здоровье Расширен список симптомов коронавируса Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний расширил список симптомов COVID-19.

Общество Собянин предложил направить студентов-медиков на практику в больницы Мэр Москвы Сергей Собянин считает возможным для борьбы с коронавирусом направить на практику студентов четвертых и пятых курсов медицинских вузов. 75

Экономика Путин пошутил о снижении ключевой ставки Президент России Владимир Путин, комментируя снижение ключевой ставки ЦБ, пошутил о реакции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной на просьбу первого вице-премьера Андрея Белоусова к банку «остановиться на какое-то время». 3

Политика Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником мира с Россией» Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра страны по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией.

Общество «Проект»: все факультеты МГУ объединят в 14 высших школ В начале апреля ректор МГУ Виктор Садовничий анонсировал реформу, согласно которой 40 факультетов, институтов и лабораторий вуза объединят в 14 высших школ.

Футбол Месси назвали лучшим футболистом за 25 лет Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом 25-летия.

Армия и оружие Американцы призывают сбить российский самолет После обнародования информации о перехвате над Средиземным морем американского самолета-разведчика Р-8 российским Су-35 в американской прессе начались бурные обсуждения инцидента. 45

Общество Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса. 148

Происшествия Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код. 206

Экономика Набиуллина: раздача денег населению взорвет инфляцию Москва, 24 апреля 2020, 15:54 — REGNUM Раздача денег населению России приведет к резкому росту уровня инфляции. 12

Экономика США заподозрили Россию в игре на обвале нефти Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощью Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg. 49

Происшествия В Саратовской области умерли два пациента с коронавирусом Два пожилых человека с коронавирусной инфекцией скончались в Саратовской области от основных тяжелых заболеваний, общее число умерших пациентов с COVID-19 в регионе выросло до шести человек, сообщил в пятницу областной минздрав. 1

Политика В Москве отреагировали на блокировку Киевом проекта резолюции в ООН «На сей раз жертвой «твёрдой и непоколебимой» украинской линии стал проект одной из резолюций Генеральной Ассамблеи, направленной на координацию международных усилий по борьбе с пандемией коронавируса, соавторами которого стали более 30 государств, включая Россию», — говорится в комментарии российского постпредства. 1,2K