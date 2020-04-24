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Российская газетаРоссийская газета
В Кремле назвали недопустимым формальный подход к поддержке компаний
Вечерние Челны
  • Вести.Ru9:21
  • Деловое.ТВ0:49
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Формальный подход к поддержке компаний в связи с ситуацией с коронавирусом недопустим, считают в Кремле. Но у правительства все под контролем.В источнике
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