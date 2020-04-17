Политика

ТАССТАССВ Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки МСП

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
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В Кремле оценили эффективность мер поддержки в экономике

РИА Новости06:05

В Кремле заявили о недостаточной эффективности некоторых мер поддержки бизнеса

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Кремль указал на проблемы в предложенных властями мерах поддержки

РБК05:45

В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки МСП

ТАСС05:52

Кремль признал недостаточную эффективность поддержки бизнеса

Московский Комсомолец05:51

Кремль заявил о недостаточной эффективности мер для поддержки граждан и бизнеса

Lenta.ru05:49

В Кремле оценили реализацию мер поддержки бизнеса из-за коронавируса

RT на русском06:00
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Кино

Умерла звезда сериала «Спрут» Патрисия Милларде

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Общество

Власти Японии решили раздать деньги всем жителям страны из-за эпидемии

Власти Японии решили с мая начать прямые выплаты всем жителям страны в качестве меры поддержки во время кризиса.
РБК 05:53
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Политика

Василий Уткин отказал Крыму в российском гражданстве: «Сложно принять»

"Позавчера Уткин проиграл батл Соловьёву, а вчера, побежав в эфир к жене Гордона - подавляющему большинству граждан России", - высказалась в соцсетях на очередное заявление спортивного комментатора журналистка Юлия Витязева.
Царьград 01:41
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Здоровье

Первый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе

17 апреля.Interfax-Russia.ru - Житель Кузбасса с подтвержденным заражением коронавирусом скончался в горбольнице Белово, сообщает в пятницу областной штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.
Интерфакс - Россия 00:34
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Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
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Недвижимость

Путин предложил льготную ипотеку под 6,5% годовых

Президент Владимир Путин выступил с предложением запустить в России программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых для покупки жилья в новостройках.
ДЕЛА.ru 01:28
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Общество

МЧС рекомендовало не носить маски на улице

МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
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Шоу-бизнес

Константин Меладзе объявил о распаде группы MBAND

Продюсер Константин Меладзе сообщил, что участники группы MBAND — Никита Киоссе, Анатолий Цой и Артем Пиндюра — стали самостоятельными артистами.
Вечерняя Москва вчера в 06:35
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Происшествия

В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме

Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
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Космос

Планета в обитаемой зоне размером с Землю обнаружена в данных Кеплера

Ученые обнаружили эту планету, названную Kepler-1649c, когда просматривали старые наблюдения Кеплера, который агентство вывело из эксплуатации в конце 2018 года.
AstroNews.ru 15 апреля в 15:49
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Общество

Коронавирус обнаружен у 31 курсанта-нахимовца

Вести.Ru 05:16
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Хоккей

Владимир Крикунов: «В Черногории человек сорок сидят в тюрьме, потому что выходили на улицу без разрешения»

Человек сорок уже сидят, крепко взялись.
Матч ТВ 03:10
Экономика

Регионам России разрешат кредитовать друг друга

Теоретически стать кредиторами для других субъектов могут 25 регионов, которые в 2019 году размещали остатки на депозитах, уточнила Анисимова.
РБК вчера в 09:09
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Происшествия

Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Карелии

Петрозаводск, 17 апреля 2020, 09:59 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки, 16 апреля, выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:59
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Авто

«АвтоВАЗ» снова может остановить производство

Главный завод, расположенный в Тольятти, может остановить свою работу 20 апреля, в понедельник.
Вечерний курьер вчера в 06:56
Происшествия

Адвокату Абызова Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве

Коммерсантъ 01:26
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Политика

Лукашенко посетовал на нарекания «озабоченных братьев на востоке»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетовал на нарекания, в том числе за рубежом, что в республике не борются с коронавирусом так, как все.
Lenta.ru 06:03
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Здоровье

В Оренбургской области заражены коронавирусом 188 человек

Из 31 человека, которые выявлены за последние 24 часа, 20 накануне прибыли поездами в область.
Orengrad.ru 06:02
Общество

В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом

В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
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Футбол

«Челси» передумал продавать Канте

Руководство лондонского «Челси» передумало продавать французского полузащитника Н'Голо Канте и решило сохранить игрока в команде на следующий сезон, утверждает в своем «Твиттере» журналист Николо Скира.
Евро-футбол.ру 01:39
Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
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Общество

Точного прогноза по коронавирусу быть не может, заявили в Кремле

Точного прогноза по развитию ситуации с COVID-19 в России быть не может, решения принимаются исходя из текущей ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:53
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Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения

Из-за карантина, который вынуждены соблюдать многие звезды российского шоу-бизнеса, празднование дня рождения проходит в домашней обстановке и в окружении семьи.
Слово и Дело 15 апреля в 12:10
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Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением

Президент выступит 15 апреля Президент Владимир Путин в очередной раз выступит перед росиянами.
АМИТЕЛ 15 апреля в 06:03
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Происшествия

МВД Башкирии объяснило инцидент с задержанием детей

Известия 05:50
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Армия и оружие

Замглавы МИД РФ озвучил условия диалога с США по гиперзвуковому оружию

Российская газета 02:55
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Здоровье

В саратовском Ершове вводят режим карантина

Саратов, 17 апреля 2020, 12:34 — REGNUM Из-за наиболее острой эпидситуации в Ершовском районе власти Саратовской области приняли решение ввести на территории города Ершова режим карантина.
REGNUM 06:09
Культура

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv вчера в 02:04
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