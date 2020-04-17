Политика
ТАССВ Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки МСП
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
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Кино
Умерла звезда сериала «Спрут» Патрисия Милларде
Культуромания 01:27
Общество
Власти Японии решили раздать деньги всем жителям страны из-за эпидемии
Власти Японии решили с мая начать прямые выплаты всем жителям страны в качестве меры поддержки во время кризиса.
РБК 05:53
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Политика
Василий Уткин отказал Крыму в российском гражданстве: «Сложно принять»
"Позавчера Уткин проиграл батл Соловьёву, а вчера, побежав в эфир к жене Гордона - подавляющему большинству граждан России", - высказалась в соцсетях на очередное заявление спортивного комментатора журналистка Юлия Витязева.
Царьград 01:41
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе
17 апреля.Interfax-Russia.ru - Житель Кузбасса с подтвержденным заражением коронавирусом скончался в горбольнице Белово, сообщает в пятницу областной штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.
Интерфакс - Россия 00:34
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Недвижимость
Путин предложил льготную ипотеку под 6,5% годовых
Президент Владимир Путин выступил с предложением запустить в России программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых для покупки жилья в новостройках.
ДЕЛА.ru 01:28
Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
Шоу-бизнес
Константин Меладзе объявил о распаде группы MBAND
Продюсер Константин Меладзе сообщил, что участники группы MBAND — Никита Киоссе, Анатолий Цой и Артем Пиндюра — стали самостоятельными артистами.
Вечерняя Москва вчера в 06:35
Происшествия
В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме
Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
Космос
Планета в обитаемой зоне размером с Землю обнаружена в данных Кеплера
Ученые обнаружили эту планету, названную Kepler-1649c, когда просматривали старые наблюдения Кеплера, который агентство вывело из эксплуатации в конце 2018 года.
AstroNews.ru 15 апреля в 15:49
Общество
Коронавирус обнаружен у 31 курсанта-нахимовца
Вести.Ru 05:16
Хоккей
Владимир Крикунов: «В Черногории человек сорок сидят в тюрьме, потому что выходили на улицу без разрешения»
Человек сорок уже сидят, крепко взялись.
Матч ТВ 03:10
Экономика
Регионам России разрешат кредитовать друг друга
Теоретически стать кредиторами для других субъектов могут 25 регионов, которые в 2019 году размещали остатки на депозитах, уточнила Анисимова.
РБК вчера в 09:09
Происшествия
Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Карелии
Петрозаводск, 17 апреля 2020, 09:59 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки, 16 апреля, выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:59
Авто
«АвтоВАЗ» снова может остановить производство
Главный завод, расположенный в Тольятти, может остановить свою работу 20 апреля, в понедельник.
Вечерний курьер вчера в 06:56
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Политика
Лукашенко посетовал на нарекания «озабоченных братьев на востоке»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетовал на нарекания, в том числе за рубежом, что в республике не борются с коронавирусом так, как все.
Lenta.ru 06:03
Здоровье
В Оренбургской области заражены коронавирусом 188 человек
Из 31 человека, которые выявлены за последние 24 часа, 20 накануне прибыли поездами в область.
Orengrad.ru 06:02
Общество
В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом
В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
Футбол
«Челси» передумал продавать Канте
Руководство лондонского «Челси» передумало продавать французского полузащитника Н'Голо Канте и решило сохранить игрока в команде на следующий сезон, утверждает в своем «Твиттере» журналист Николо Скира.
Евро-футбол.ру 01:39
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Общество
Точного прогноза по коронавирусу быть не может, заявили в Кремле
Точного прогноза по развитию ситуации с COVID-19 в России быть не может, решения принимаются исходя из текущей ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:53
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения
Из-за карантина, который вынуждены соблюдать многие звезды российского шоу-бизнеса, празднование дня рождения проходит в домашней обстановке и в окружении семьи.
Слово и Дело 15 апреля в 12:10
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением
Президент выступит 15 апреля Президент Владимир Путин в очередной раз выступит перед росиянами.
АМИТЕЛ 15 апреля в 06:03
Армия и оружие
Замглавы МИД РФ озвучил условия диалога с США по гиперзвуковому оружию
Российская газета 02:55
Здоровье
В саратовском Ершове вводят режим карантина
Саратов, 17 апреля 2020, 12:34 — REGNUM Из-за наиболее острой эпидситуации в Ершовском районе власти Саратовской области приняли решение ввести на территории города Ершова режим карантина.
REGNUM 06:09
Культура
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Piter.tv вчера в 02:04