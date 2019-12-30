Политика

РБКРБКВ Кремле назвали непростыми переговоры с Украиной по газу

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря. Ранее стороны подписали протокол, предусматривающий условия для продолжения дальнейшего сотрудничества, согласно которому «Газпром» уже выплатил $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
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В Кремле назвали непростыми переговоры с Украиной по газу

РБК05:08

Песков назвал непростой работу России и Украины по газовому контракту

ТАСС04:31

Песков назвал непростыми переговоры по газу с Украиной

Коммерсантъ04:43

В Кремле назвали переговоры по газу с Украиной непростыми

RT на русском04:38

В Кремле рассказали о непростых переговорах с Украиной по газу

Lenta.ru04:37

Песков рассказал о непростых переговорах по газу с Украиной

РИА Новости04:34

Кремль отказывается прогнозировать итоги переговоров с Украиной по газу

Эхо Москвы05:00
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Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
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Россия и российские компании стали самым выгодным направлением для вложений в 2019 году, передает Bloomberg.
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В эфире украинского ТК «Прямой» телеведущий не только беспрерывно оскорблял президента страны, но и заявил о намерении «выпороть Зеленского и его команду на конюшне розгами».
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Новые виды вооружения создадут для истребителей Су-57

Для истребителей пятого поколения Су-57 создадут новые виды вооружения, рассказал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
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