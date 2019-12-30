Политика
РБКВ Кремле назвали непростыми переговоры с Украиной по газу
Контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря. Ранее стороны подписали протокол, предусматривающий условия для продолжения дальнейшего сотрудничества, согласно которому «Газпром» уже выплатил $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
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Экономика
С 2020 года в Тверской области снизится плата за подключение к газу
С 2020 года в Тверской области прочти в два раза снизится размер льготной платы для отдельной категории граждан за подключение частных жилых строений к сетям газораспределения.
Политика
Обмен пленными в Донбассе состоялся
Общество
ФАС возбудила дело против Booking.com
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении агрегатора Booking.com из-за требования от отелей обязательного соблюдения паритета цен.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек
На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Общество
Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу
Ученые из Гронингенского университета заявили, что в течение этого столетия Северо-атлантическое течение может изменить свое направление, пишет портал EurekAlert.
Общество
«Яндекс» подал в суд на компанию «Афиша»
Иск против организации «Компания Афиша» подал «Яндекс» в суд по интеллектуальным правам. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.
Технологии
Астрономы прогнозируют мощные магнитные бури с 2020 года
Начиная с 2020 года, астрономы прогнозируют рост солнечной активности и усиление магнитных бурь.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Фигурное катание
Жулин назвал Тутберидзе «мужиком в юбке»
Орсер много чего разрешает Медведевой. Он не строгая Тутберидзе с репутацией мужика в юбке. И Алина счастливая выступает в ледовых шоу.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»), подозреваемый арестован», — заявили в СК.
Политика
В партии Порошенко назвали обмен пленными выполнением прихотей Кремля
В партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская Солидарность» назвали произошедший обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса «выполнением недопустимых прихотей Кремля».
Авто
Новый Kia Seltos 2020. Цены и комплектации для России
Новый внедорожник Seltos уже совсем скоро появится в Российских автосалонах. Однако первой будет доступна модель в люксовой комплектации.
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Общество
Вильфанд предупредил об «анеморумбометрической пиле» в Москве
«Анеморумбометрическая пила» ожидает москвичей в ближайшие дни.
Политика
Владимир Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий
Запрет на создание унитарных предприятий не коснётся организаций в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним местностях, передаёт ТАСС.
Общество
Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»
Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
Происшествия
Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
«В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.
Музыка
Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»
Прославившаяся в интернете группа «Стекловата» выпустила ремейк своего клипа «Новый год».
Шоу-бизнес
Лолита предстала в образе блондинки
Артистка может поразить смелыми нарядами, однако ещё ни разу она не пыталась предстать перед аудиторией в образе длинноволосой блондинки.
Шоу-бизнес
Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
На кого Иван Телегин променял Пелагею: доказательства измен. Оказалось, спутницей спортмена стала известная светская львица Мария Гончар.
Происшествия
В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком
В Белогорском районе Крыма, на 174-м километре автодороги "Таврида" в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса погиб один человек, а еще четыре получили травмы разной степени тяжести.
Политика
В ДНР помиловали троих несовершеннолетних диверсантов
Глава ДНР Денис Пушилин подписал помилование троих несовершеннолетних диверсантов, задержанных летом 2016 года.
Армия и оружие
Су-57 получит новые средства поражения
Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие средства поражения. Некоторые из них существуют, а еще часть находится в разработке.