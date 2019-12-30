Политика

РБКРБКВ Кремле назвали непростыми переговоры с Украиной по газу

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря. Ранее стороны подписали протокол, предусматривающий условия для продолжения дальнейшего сотрудничества, согласно которому «Газпром» уже выплатил $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Читать в источнике
Комментировать52

Подробнее о событии

В Кремле рассказали о непростых переговорах с Украиной по газу

Lenta.ru04:37

Кремль отказывается прогнозировать итоги переговоров с Украиной по газу

Эхо Москвы05:00

Песков назвал непростыми переговоры по газу с Украиной

Коммерсантъ04:43

В Кремле назвали переговоры по газу с Украиной непростыми

RT на русском04:38

В Кремле назвали непростыми переговоры с Украиной по газу

РБК05:08

Песков рассказал о непростых переговорах по газу с Украиной

РИА Новости04:34

Песков назвал непростой работу России и Украины по газовому контракту

ТАСС04:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:13, Ашберн
Экономика

С 2020 года в Тверской области снизится плата за подключение к газу

С 2020 года в Тверской области прочти в два раза снизится размер льготной платы для отдельной категории граждан за подключение частных жилых строений к сетям газораспределения.
ГТРК Тверь 04:38
Политика

Обмен пленными в Донбассе состоялся

Интерфакс вчера в 07:07
Общество

ФАС возбудила дело против Booking.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении агрегатора Booking.com из-за требования от отелей обязательного соблюдения паритета цен.
ТАСС 06:12
Гаджеты

Продажи бюджетного смартфона Digma City 653 начались в России

МедиаПоток 08:20
Политика

Помпео анонсировал визиты на Украину и в Белоруссию

РБК 08:50
Происшествия

В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Российская газета вчера в 23:22
Общество

Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу

Ученые из Гронингенского университета заявили, что в течение этого столетия Северо-атлантическое течение может изменить свое направление, пишет портал EurekAlert.
РИА Новости 09:35
Общество

«Яндекс» подал в суд на компанию «Афиша»

Иск против организации «Компания Афиша» подал «Яндекс» в суд по интеллектуальным правам. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.
REGNUM 04:15
Технологии

Астрономы прогнозируют мощные магнитные бури с 2020 года

Начиная с 2020 года, астрономы прогнозируют рост солнечной активности и усиление магнитных бурь.
Территория новостей 01:04
Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 05:34
Фигурное катание

Жулин назвал Тутберидзе «мужиком в юбке»

Орсер много чего разрешает Медведевой. Он не строгая Тутберидзе с репутацией мужика в юбке. И Алина счастливая выступает в ледовых шоу.
Газета.Ru 06:35
Кино

Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года

Piter.tv 03:58
Происшествия

СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»), подозреваемый арестован», — заявили в СК.
RT на русском 09:39
Политика

В партии Порошенко назвали обмен пленными выполнением прихотей Кремля

В партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская Солидарность» назвали произошедший обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса «выполнением недопустимых прихотей Кремля».
Lenta.ru 10:05
Авто

Новый Kia Seltos 2020. Цены и комплектации для России

Новый внедорожник Seltos уже совсем скоро появится в Российских автосалонах. Однако первой будет доступна модель в люксовой комплектации.
Inc-news.ru 27 декабря в 15:28
Общество

Шэрон Стоун заблокировали в российском приложении для знакомств

РЕН ТВ 07:42
Общество

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Известия вчера в 20:06
Общество

Вильфанд предупредил об «анеморумбометрической пиле» в Москве

«Анеморумбометрическая пила» ожидает москвичей в ближайшие дни.
Вечерняя Москва 07:02
Происшествия

В центре Берлина произошла стрельба

РБК 09:30
Политика

Владимир Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий

Запрет на создание унитарных предприятий не коснётся организаций в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним местностях, передаёт ТАСС.
Говорит Москва вчера в 05:29
Общество

Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»

Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
RT на русском 05:29
Шоу-бизнес

Лещенко вступился за Шатунова в конфликте с Разиным

ФАН 02:26
Происшествия

Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах

«В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.
RT на русском 08:12
Музыка

Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»

Прославившаяся в интернете группа «Стекловата» выпустила ремейк своего клипа «Новый год».
Взгляд.ру 09:59
Шоу-бизнес

Лолита предстала в образе блондинки

Артистка может поразить смелыми нарядами, однако ещё ни разу она не пыталась предстать перед аудиторией в образе длинноволосой блондинки.
Uznayvse.ru 07:39
Шоу-бизнес

Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей

На кого Иван Телегин променял Пелагею: доказательства измен. Оказалось, спутницей спортмена стала известная светская львица Мария Гончар.
StarHit.ru 27 декабря в 13:00
Происшествия

В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком

В Белогорском районе Крыма, на 174-м километре автодороги "Таврида" в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса погиб один человек, а еще четыре получили травмы разной степени тяжести.
Российская газета 03:09
Политика

В ДНР помиловали троих несовершеннолетних диверсантов

Глава ДНР Денис Пушилин подписал помилование троих несовершеннолетних диверсантов, задержанных летом 2016 года.
КП - Донецк 08:55
Армия и оружие

Су-57 получит новые средства поражения

Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие средства поражения. Некоторые из них существуют, а еще часть находится в разработке.
Российская газета 04:34
Политика

Парламент Турции рассмотрит возможность введения войск в Ливию

REGNUM 07:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное