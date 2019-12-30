Контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря. Ранее стороны подписали протокол, предусматривающий условия для продолжения дальнейшего сотрудничества, согласно которому «Газпром» уже выплатил $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

В Кремле назвали непростыми переговоры с Украиной по газу

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Происшествия Подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге доставили в суд Двух граждан России, подозреваемых в подготовке террористического акта в Санкт-Петербурге, доставили в Дзержинский районный суд Северной столицы для избрания меры пресечения.

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