Коронавирус
ИзвестияВ Кремле назвали несправедливой критику Минска за закрытие границы
Россия предупреждала Белоруссию о мерах со своей стороны по борьбе с распространением коронавируса и считает критику Минска в ответ на частичное закрытие границы несправедливой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 17 марта.
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Футбол
УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года
УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за коронавируса.
Политика
Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста
Президент России Владимир Путин 18-19 марта посетит Крымский полуостров и вручит госнаграды строителям Крымского моста, сообщила пресс-служба Кремля.
Политика
Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев
Кабмин принял решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения COVID-19.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Происшествия
Коронавирус подтвердился у жителя Красноярска
В Красноярске выявили случай коронавирусной инфекции у жителя краевого центра, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав региона.
Политика
Путин посетил информационный центр по мониторингу коронавируса
Президент России Владимир Путин посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, сообщает "Интерфакс".
Политика
Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований.
Здоровье
В больнице в Коммунарке обследовали около 500 человек с начала марта
Медики больницы в Коммунарке обследовали с начала марта почти 500 человек, наличие коронавируса подтвердилось у 32 пациентов.
Здоровье
В Екатеринбурге подтвердился первый случай коронавирусной инфекции
Диагноз подтвердился у девушки, которая прилетела в Екатеринбург из Италии.
Политика
Путин заявил, что каждое второе преступление в России не раскрывается
Президент РФ Владимир Путин потребовал улучшить ситуацию с раскрываемостью преступлений - каждое второе преступление в стране остается нераскрытым.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Политика
Конституционный суд одобрил поправки к Конституции
Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
Строительство "Северного потока — 2" было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.
Здоровье
Госдума приняла законопроект о госрегулировании цен на лекарства
Госдума приняла в первом чтении законопроект о госрегулировании цен на лекарства.
Футбол
РФС объявил о приостановке всех турниров до 10 апреля
Российский футбольный союз (РФС) официально объявил о приостановке розыгрыша Премьер-лиги и всех остальных турниров под его эгидой до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Политика
Новый украинский министр попытался занять кресло Зеленского
Новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко по ошибке попытался занять кресло президента, сообщили украинские СМИ.
Наука
На рабочую память человека удалось повлиять при помощи неинвазивной магнитной стимуляции
Одним из перспективных методов нефармакологического улучшения рабочей памяти является транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС).
Происшествия
В Астраханской области у 5 человек выявили признаки коронавируса
На сегодняшний день 5 астраханцев с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы в медучреждения области, сообщает официальный телеграм-канал регионального Минздрава по ситуации с коронавирусом на территории Астраханской области.
Общество
Институт Роберта Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.
Общество
Алма-Ату и Нур-Султан закрыли на карантин из-за коронавируса
Два крупнейших в Казахстане города — Алма-Ата и Нурсултан вводят карантин в связи с эпидемиологической обстановкой.
Общество
Роспотребнадзор требует ограничить массовые мероприятия по всей стране
О требовании ограничить массовые мероприятия говориться в постановлении, которое подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Энергетика
Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
Политика
Лукашенко отказался закрывать границы Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет закрывать границы страны из-за коронавируса.
Экономика
Сбербанк выплатит дивиденды в размере ₽18,7 на акцию
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере ₽18,7 на одну обыкновенную и привилегированную акции, передает ТАСС.
Общество
Второй случай заболевания коронавирусом выявили в Нижнем Новгороде
Первая пациентка уже выздоровела В Нижегородской области подтвердили второй случай заболевания новым коноравирусом COVID-19.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Космос
Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года
По данным руководителя отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игоря Митрофанова, ожидается, что 1 октября 2021 года на Луну будет запущен первый в истории новейшей России отечественный космический аппарат "Луна-25", сообщает РИА Новости.
Энергетика
Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне
Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.