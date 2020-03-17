Россия предупреждала Белоруссию о мерах со своей стороны по борьбе с распространением коронавируса и считает критику Минска в ответ на частичное закрытие границы несправедливой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 17 марта.

В Кремле назвали несправедливой критику Минска за закрытие границы

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