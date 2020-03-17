Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Кремле назвали несправедливой критику Минска за закрытие границы

Россия предупреждала Белоруссию о мерах со своей стороны по борьбе с распространением коронавируса и считает критику Минска в ответ на частичное закрытие границы несправедливой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 17 марта.
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Кремль назвал несправедливой критику Лукашенко после закрытия границ России

Газета.Ru05:45

В Кремле назвали несправедливой критику Минска за закрытие границы

Известия06:02

Кремль ответил на критику Лукашенко из-за закрытия границы с Белоруссией

Lenta.ru05:57

Песков назвал несправедливой критику Лукашенко из-за закрытия границ

РЕН ТВ05:45

В Кремле считают несправедливой критику Минском властей РФ из-за мер по закрытию границы

ТАСС06:06

Песков: Путин и Лукашенко не говорили накануне по телефону

RT на русском06:20

Путин и Лукашенко не проводили телефонный разговор в понедельник

РИА Новости05:51
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Космос

Россия запустит аппарат на Луну

Expert.ru 05:45
Общество

Вернувшихся в течение 14 дней из Европы в Россию проверят на COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов проверить на коронавирус всех, кто вернулся из Европы в Россию в течение последних двух недель.
RT на русском 06:57
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big отправится на «Евровидение»

Панк-фрик-рейверы Little Big собирались оставить танцовщика только в клипе, на конкурс поехать без него.
Телеканал Санкт-Петербург 07:05
Общество

Путин потребовал бороться с необоснованным ростом цен на продукты

Президент России Владимир Путин потребовал повсеместно и активнее бороться с завышением цен на продукты питания в условиях нынешней ситуации в экономике, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:07
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать

В новом выпуске «Пусть говорят» наследница Успенской призналась, что конфликт между ней и звездной матерью длится уже много лет.
Вокруг ТВ вчера в 12:44
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Ученые: люди со II группой крови чаще заражаются коронавирусом

Китайские учёные выяснили, что коронавирусом чаще заражаются люди со II группой крови. Меньше всех заболеванию подвержены люди с I группой.
Вести ФМ 07:00
Происшествия

На Урале принудительно госпитализируют четырех человек

Если два человека были госпитализированы сразу в городе Талица, то четыре человека в Екатеринбурге отказались от госпитализации.
Известия 05:25
Экономика

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
RT на русском 02:38
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Деловое.ТВ 02:27
Общество

В московских детсадах и младших классах школ откроют дежурные группы

Занятия в московских школах будут отменены с 21 марта по 12 апреля включительно.
Вести.Ru 03:35
Единоборства

Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова перенесен на июль

Боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что его бой с Магомедом Исмаиловым перенесен на июль.
РИА Новости 05:18
Культура

В России появится платформа для онлайн-концертов

Российское агентство Doing Great Agency запустит сервис для просмотра концертов онлайн.
News.ru вчера в 11:14
Здоровье

В Петербурге постановили искать коронавирус у мертвых

Главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление о дополнительных мероприятиях, которые должны сдержать распространение нового коронавируса COVID-2019 в Петербурге.
Piter.tv 05:13
Политика

Госдума ввела штрафы за нарушения в ходе всероссийского голосования

Москва, 17 марта 2020, 12:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
REGNUM 05:32
Экономика

Россия увеличила вложения в гособлигации США на $536 млн

В январе Россия увеличила вложения в казначейские обязательства минфина США (US Treasuries) на $536млн по сравнению с декабрем, до $10,510 млрд, следует из данных минфина США.
Ведомости 01:33
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru вчера в 02:59
Театры

В Москве вручили театральную премию «Гвоздь сезона»

В театральном центре «На Страстном» вручили премию «Гвоздь сезона» за самые успешные театральные премьеры.
RT на русском 07:00
Экономика

Россия отреагировала на многомиллиардный штраф по делу ЮКОСа

Ранее в феврале стало известно, что Апелляционный суд Гааги принял решение обязать Россию выплатить около 50 миллиардов долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, оставив в силе решение арбитража от 18 июня 2014 года.
Lenta.ru 06:45
Общество

В Челябинской области создают двухмесячный запас продовольствия

В области создан штаб по контролю за ситуацией на продовольственном рынке, торговым сетям и другим поставщикам продуктов направлено обращение, в котором ставится задача создать двухмесячный запас продовольствия.
Южноуральская панорама 02:22
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Фильм «Бладшот» стал лидером в российском прокате за выходные

Политическая Экспертиза 15 марта в 21:53
Авто

Suzuki Jimny превратили в пикап

В Новой Зеландии начались продажи Suzuki Jimny с грузовой платформой.
Авторамблер вчера в 11:00
Происшествия

В Москве ребенок два дня просидел в квартире с умершей матерью

На западе Москвы 2-летняя девочка провела два дня в квартире с погибшей матерью, передает ТАСС.
Российская газета 03:24
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Газета.Ru 06:07
Общество

Эпидемиолог призвала не оставлять детей с бабушками и дедушками

Сидеть с детьми – риск для бабушек По словам Церковной, на молодых людях, жизни которых коронавирус угрожает в гораздо меньшей степени, лежит сейчас особая ответственность: от их действий во многом зависит судьба пожилых родителей, бабушек и дедушек.
РИА Новости 02:12
Общество

Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами, завил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.
РИА Новости 06:42
Происшествия

Активистка с плакатом о Путине обратится в СКР из-за побоев в полиции

Активистка «Бессрочного протеста» Вера Олейникова 14 марта выходила в Москве к зданию ФСБ на акцию протеста с плакатом о президенте РФ Владимире Путине, где была задержана полицией «для установления личности».
Собеседник 06:32
Общество

AliExpress возвращается к нормальной работе

В течение февраля и марта из-за введенного в Китае карантина большинство китайских производителей не могли отправлять заказы в нормальном режиме.
Российская газета 05:46
Наука

Ученые выявили еще один новый путь заражения коронавирусом

Выявлен еще один путь проникновения коронавируса в организм. Результаты исследования опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.
ToDay News Ufa вчера в 12:44
Общество

В Госдуму внесён проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров

В Госдуму внесён проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров. Его автор — депутат Андрей Барышев.
Piter.tv вчера в 05:11
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Джиган гуляет с новорожденным сыном после выписки из клиники

Джиган вернулся к семье в Майами после реабилитации. Выписавшись из клиники, рэпер гуляет с новорожденным сыном.
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