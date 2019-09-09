Политика
REGNUMВ Кремле назвали обмен заключенными поводом для осторожного оптимизма
Представитель Кремля выразил надежду, что обмен удерживаемыми лицами также дает повод для обеспечения условия по реализации Минских договоренностей. Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35».
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Это был обмен удерживаемыми лицами. Мы позитивно оцениваем и приветствуем состоявшийся обмен.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИА Новороссия 07:16
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