Это был обмен удерживаемыми лицами. Мы позитивно оцениваем и приветствуем состоявшийся обмен.

Представитель Кремля выразил надежду, что обмен удерживаемыми лицами также дает повод для обеспечения условия по реализации Минских договоренностей. Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35».

В Кремле назвали обмен заключенными поводом для осторожного оптимизма

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