Политика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле назвали отношения России и Польши плохими

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши в настоящее время находятся на самом низком уровне из всех возможных. Об этом он сказал в программе "Большая игра" на Первом канале. В Кремле вызывают сожаления конфронтационные настроения Варшавы.
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Песков оценил уровень российско-польских отношений

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Песков оценил отношения между Россией и Польшей

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Песков обозначил отношения России и Польши словами «на низшем уровне»

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Песков оценил уровень отношений России и Польши как низший

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Газета.Ru07:52

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