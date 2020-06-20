Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши в настоящее время находятся на самом низком уровне из всех возможных. Об этом он сказал в программе "Большая игра" на Первом канале. В Кремле вызывают сожаления конфронтационные настроения Варшавы.

В Кремле назвали отношения России и Польши плохими

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