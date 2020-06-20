Политика
Газета.RuВ Кремле назвали отношения России и Польши плохими
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши в настоящее время находятся на самом низком уровне из всех возможных. Об этом он сказал в программе "Большая игра" на Первом канале. В Кремле вызывают сожаления конфронтационные настроения Варшавы.
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Политика
Песков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу
Президента Владимира Путина на беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми.
РБК 10:52
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Путешествия
Власти Таиланда решили не пускать в страну небогатых туристов
Глава Министерства туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн заявил, что после отмены карантинных мер страна первое время будет ориентироваться на состоятельных туристов.
Суть событий 10:26
Происшествия
В Москве молния ударила в посетителей парка
В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 09:31
Авто
Kia анонсировала новый минивэн Kia Carnival
Предполагается, что Kia Carnival новой генерации будет базироваться на той же "тележке", что лежит в основе вседорожника Sorento последнего поколения, а под капотом минивэна для корейского рынка установят усовершенствованный турбодизель на 2,2 литра и новую бензиновую "турбочетверку" SmartStream объемом 2,5 литра, которая заменит нынешний "атмосферник" V6.
Новые автомобили 18 июня в 07:13
Общество
Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам
Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском 10:49
Футбол
Стали известны стартовые составы «Зенита» и ЦСКА на матч РПЛ
РИА Новости 11:05
Наука
Генетический анализ показал, когда люди начали болеть корью
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Science, с помощью генетического анализа ученые смогли установить время, когда началась первая эпидемия кори у людей.
ToDay News Ufa вчера в 15:50
Шоу-бизнес
Больная раком Заворотнюк может снова появиться в кино
Знаменитая российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая болеет раком головного мозга, идет на поправку.
Народные новости 10:23
Здоровье
Мясников назвал опасные симптомы при головной боли
Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами.
Телеканал 360° 01:51
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
Общество
В Крыму обнаружили крупные запасы пресной воды
BFM.ru вчера в 19:44
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Игры
Новый файтинг Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно в Steam
Файтинг под названием Injustice: Gods Among Us является усовершенствованной версией одноименного продукта, представленного публике еще в 2013 году, сообщают представители компании WB Games.
Goroday.ru вчера в 23:06
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском вчера в 01:47
Происшествия
На пляже в Сиэтле обнаружили мешки с человеческими останками
В Сиэтле начато расследование по факту обнаружения на одном из пляжей двух мешков с человеческими останками, сообщает местный департамент полиции.
RT на русском 11:01
Политика
Песков назвал потенциально опасной ситуацию вокруг Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале оценил ситуацию вокруг урегулирования конфликта в Донбассе.
RT на русском 09:50
Транспорт
ЦОДД сообщил о перекрытых дорогах Москвы из-за подтоплений
Центр организации дорожного движения сообщил о подтоплениях на дорогах столицы из-за ливня.
Коммерсантъ 09:48
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ
Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
Общество
В Севастополе прошла генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада в честь 75-летия Победы с участием техники и морской авиации прошла в субботу в Севастополе, говорится в сообщении отдела информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ).
ТАСС 07:13
Политика
Песков призвал Индию и Китай проявить мудрость
Москва, 20 июня 2020, 16:51 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Индию и Китай проявить дипломатическую мудрость.
REGNUM 09:51
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Здоровье
Врач рассказала, как определить рак по запаху
Москва 24 18 июня в 23:28
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29