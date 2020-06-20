Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши в настоящее время находятся на самом низком уровне из всех возможных. Об этом он сказал в программе "Большая игра" на Первом канале. В Кремле вызывают сожаления конфронтационные настроения Варшавы.

В Кремле назвали отношения России и Польши плохими

Общество Путин обсудил с Собяниным коечный фонд для больных коронавирусом Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным коечный фонд для больных коронавирусом, дополнительные койки в столице решено оставить. 2

Политика Путин поблагодарил медиков и назвал их героями Президент Владимир Путин поблагодарил медиков за самоотверженный труд, отметив, что в период серьезных испытаний на фоне ситуации с коронавирусом они мужественно выполняют свой долг. 3

Футбол Арсенал (Тула) — Спартак 0:0 (1-й тайм) Как сообщает ИА "Тульские новости" На Центральном стадионе в Туле стартовал матч 23 РПЛ между «Арсеналом» и московским «Спартаком».

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 1,2K

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 895

Кино Англичане возмутились выбором Кристен Стюарт на роль леди Дианы Британские пользователи Twitter подвергли критике решение чилийского режиссера Пабло Ларраина пригласить на роль принцессы Дианы в фильме «Спенсер» актрису Кристен Стюарт. 10

Шоу-бизнес Сильно похудевший Басков поразил россиян Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции. 20

Общество Расшифрован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса Как пишет China Economic Net со ссылкой на газету Beijing Daily, опубликован геном коронавируса, обнаруженного во время вспышке на рынке, (NMDC60013902-01,NMDC60013903-02), и геном, найденный в образцах с окружающей среды (NMDC60013903-03). 207

Происшествия В Москве молния ударила в посетителей парка В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.

Футбол У вратаря «Ростова» Попова за день в 50 раз увеличилось количество подписчиков в Instagram Голкипер «Ростова» Денис Попов рассказал о приросте подписчиков в Instagram после матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:10).

Общество Роберта Кочаряна отпустили под залог в 4 миллиона долларов Апелляционный уголовный суд отпустил его под залог в 2 миллиарда драмов (~4 миллиона долларов США), рассказали ТАСС адвокаты бывшего лидера Армении. 40

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Дальнеконстантиновском районе В результате аварии на месте погибли четверо: водитель (молодой человек 1995 года рождения) и пассажирка «Лады» 15-ой модели и девушка 1993 года рождения с двухмесячным младенцем из ВАЗ-2111. 55

Происшествия В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату. 183

Футбол Агент Рами ответил на обвинения владельца «Сочи» Футбольный агент Рубен Хавьер Косо Руиз, представляющий интересы французского защитника Адиля Рами, отреагировал на слова владельца «Сочи» Бориса Ротенберга в адрес игрока.

Политика Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2» У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt. 922

Общество Названа причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева По словам Раисы Конашковой, занимающей пост заместителя главврача Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, которые передаёт агентство ТАСС, в 2019 году Игнатьев неоднократно обращался за медицинской помощью, а в феврале текущего года поступил в больницу в тяжёлом состоянии. 904