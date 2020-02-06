Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение сената Соединенных Штатов Америки по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа. Он подчеркнул, что вердикт сената было нетрудно предугадать.

Кремль оценил решение сената США по делу об импичменте Трампа

Политика Прокуратура уличила куратора приемки элементов С-400 в поездке в Париж Подполковник посещал ОАЭ, Таиланд, Китай (Гонконг), Южную Корею, Кубу и страны НАТО без необходимого разрешения для обладающего допуском к гостайне военнослужащего, говорится в представлении об устранении нарушения закона, направленном в мае 2019 года начальнику управления военных представительств Минобороны полковнику Олегу Степанову, рассказали РБК два источника, близких к военному ведомству.

Политика В Конституции может появиться понятие «федеральные территории» На заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию предложили внести понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением, сообщил сенатор Андрей Клишас.

Политика Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки» Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.

Спорт Солдатова опровергла информацию о попытке суицида 6 февраля стало известно, что спортсменка попала в больницу после попытки суицида, однако позднее сама Солдатова опровергла эту информацию и заявила, что это произошло совершенно случайно, сводить счеты с жизнью у нее в мыслях не было.

Политика Врио главы Чувашии возглавит правительство республики Врио главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку правительство республики 31 января, но на встрече с членами республиканского кабинета министров попросил руководителей министерств и ведомств исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.

Политика Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте Днем 5 февраля в Вашингтоне завершился долгий процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа — глава государства оправдан по обоим пунктам обвинения.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова перенесла день свадьбы Балерина Анастасия Волочкова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» обозначила новый день своей свадьбы.

Общество У газеты «Ведомости» сменился владелец Член совета директоров газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев в интервью RTVI объявил, что больше не является владельцем издания.

Общество Путин предложил наказывать наживающиеся на коронавирусе аптеки Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о необходимости выявления аптек, который завышают цены на медицинские маски и препараты на фоне эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV.