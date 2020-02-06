Политика
Капитал страныКремль оценил решение сената США по делу об импичменте Трампа
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение сената Соединенных Штатов Америки по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа. Он подчеркнул, что вердикт сената было нетрудно предугадать.
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Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве вора в законе Япончика
Армия и оружие
Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400
Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 "Триумф".
Политика
Прокуратура уличила куратора приемки элементов С-400 в поездке в Париж
Подполковник посещал ОАЭ, Таиланд, Китай (Гонконг), Южную Корею, Кубу и страны НАТО без необходимого разрешения для обладающего допуском к гостайне военнослужащего, говорится в представлении об устранении нарушения закона, направленном в мае 2019 года начальнику управления военных представительств Минобороны полковнику Олегу Степанову, рассказали РБК два источника, близких к военному ведомству.
Политика
В Конституции может появиться понятие «федеральные территории»
На заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию предложили внести понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением, сообщил сенатор Андрей Клишас.
Политика
Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
Политика
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
Хоккей
Оформивший 27-й хет-трик в НХЛ Овечкин признан первой звездой дня
Первой звездой дня признан капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин: в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:2) русский форвард оформил 27-й хет-трик за карьеру в НХЛ.
Спорт
Солдатова опровергла информацию о попытке суицида
6 февраля стало известно, что спортсменка попала в больницу после попытки суицида, однако позднее сама Солдатова опровергла эту информацию и заявила, что это произошло совершенно случайно, сводить счеты с жизнью у нее в мыслях не было.
Политика
Врио главы Чувашии возглавит правительство республики
Врио главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку правительство республики 31 января, но на встрече с членами республиканского кабинета министров попросил руководителей министерств и ведомств исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.
Политика
Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте
Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте Днем 5 февраля в Вашингтоне завершился долгий процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа — глава государства оправдан по обоим пунктам обвинения.
Политика
Зеленский дал два дня на принятие закона о продаже земли
Украинский президент Владимир Зеленский поручил депутатам от партии "Слуга народа", чтобы закон о продаже земли был принят в течение двух дней.
Здоровье
Троих приехавших из Уханя в Тюмень перевели в инфекционную больницу
Трех человек, приехавших из китайского Уханя в Тюмень и помещенных в карантинный центр, госпитализировали в стационар.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова перенесла день свадьбы
Балерина Анастасия Волочкова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» обозначила новый день своей свадьбы.
Происшествия
Раскрыты обстоятельства гибели спецназовцев ФСБ в Сирии
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Политика
Власти Москвы согласовали митинг против конституционной реформы
Митинг начнется в субботу в 12:30 на Суворовской площади.
Шоу-бизнес
Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью
Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
Общество
У газеты «Ведомости» сменился владелец
Член совета директоров газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев в интервью RTVI объявил, что больше не является владельцем издания.
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Политика
Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество
Общество
Путин предложил наказывать наживающиеся на коронавирусе аптеки
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о необходимости выявления аптек, который завышают цены на медицинские маски и препараты на фоне эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Происшествия
Суд приговорил брата Тельмана Исмаилова к 17 годам колонии
Суд приговорил Рафика Исмаилова к 17 годам колонии строгого режима.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Общество
Жан-Поль Готье объяснил «некрасивость» русских мужчин
Общество
Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС и возвращается на Землю
Корабль "Союз МС-13" с россиянином Александром Скворцовым, американкой Кристиной Кук и итальянцем Лукой Пармитано отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП).
Футбол
Слуцкий пытается переманить Кокорина в «Рубин»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий лично заинтересован в услугах нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Армия и оружие
Контракт на поставку ПЗРК «Игла-С» Индии могут подписать до конца года
Позднее директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил на авиасалоне МАКС-2019, что контракт на поставку "Иглы-С" в Индию планируется подписать в ближайшее время.
Транспорт
Автомобилисты много часов стоят в пробке на трассе М-4 «Дон»
Автомобилисты много часов стоят в заторах в Веселовском и Красносулинском районах.