Политика

Капитал страныКапитал страныКремль оценил решение сената США по делу об импичменте Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение сената Соединенных Штатов Америки по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа. Он подчеркнул, что вердикт сената было нетрудно предугадать.
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