Политика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле оценили обмен задержанными между Россией и Украиной

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на обмен удерживаемых лиц между российской стороной и Украиной. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отметил Песков, обмен является прекрасным поводом для осторожного оптимизма в отношениях двух стран.
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