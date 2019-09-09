Политика
Газета.RuВ Кремле оценили обмен задержанными между Россией и Украиной
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на обмен удерживаемых лиц между российской стороной и Украиной. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отметил Песков, обмен является прекрасным поводом для осторожного оптимизма в отношениях двух стран.
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Наука
На свитке Мертвого моря нашли покрытие неестественного происхождения
Российская газета 07:11
Политика
Партия власти теряет абсолютное большинство в парламенте Севастополя
Партия «Единая Россия» теряет абсолютное большинство в Законодательном собрании Севастополя.
Новый День 01:19
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
Происшествия
В Тульской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Десять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с автомобилем в Тульской области в понедельник, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
РИА Новости 05:40
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Экономика
Почти две трети россиян предпочитают сберегать, а не тратить деньги
Как показало исследование, почти 66% населения страны считают, что лучше сберегать и меньше тратить деньги.
Газета.Ru 05:48
Происшествия
Подозреваемому в нападении на Памфилову предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил обвинение мужчине, подозреваемому в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
RT на русском 08:26
Происшествия
В Японии из-за тайфуна более 885 тыс. домов остались без электричества
В Японии из-за тайфуна «Факсай» без электричества остались 885 тыс. 600 домов. Об этом сообщает энергетическая компания TEPCO в Twitter.
РБК вчера в 22:08
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Общество
Пользователи YouTube не оценили песню Тимати и Гуфа о Москве
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города на YouTube, посмотрели более 2,6 миллиона человек, к полудню понедельника он собрал 812 тысяч дизлайков против 60 тысяч лайков.
РИА Новости 05:33
Политика
Стала известна дата визита Зеленского в США
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября.
Известия 06:35
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика
Франция отказалась отменять антироссийские санкции
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил за то, что пока нельзя отменять санкции, введенные против российской стороны.
Газета.Ru 08:27
Общество
Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Коммерсантъ 07:32
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU вчера в 07:02
Шоу-бизнес
Анна Михалкова показала подросшую дочь в день ее рождения
Анна Михалкова показала подросшую дочь в день ее рождения Актриса назвала девочку "дикой кошкой".
Экспресс газета 08:06
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru 04:19
Единоборства
Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи
После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.
Кавказский узел вчера в 15:42
Шоу-бизнес
Надежда Сысоева попросила фанатов отвести её в больницу
Участница Comedy Woman Надежда Сысоева всерьёз обеспокоилась своим здоровьем, но заявила в социальной сети, что боится идти в больницу, чтобы сдать анализы.
News.ru 06:36
Происшествия
На детской площадке в Москве поймали змею
Полутораметровую змею обнаружили москвичи на детской площадке на юго-востоке города, сообщили в столичном управлении МВД.
Вести.Ru 09:07
Автоспорт
«Хаас» объявил о расставании со своим спонсором Rich Energy
Несмотря на улучшившуюся узнаваемость бренда посредством партнёрства с «Хаасом», у Rich Energy в процессе корпоративной реструктуризации возникла необходимость пересмотреть глобальную стратегию.
Чемпионат 09:18
Происшествия
На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей
Российская газета 00:55
Баскетбол
Сборная Греции обыграла команду Чехии на ЧМ по баскетболу в Китае
Сборная Греции по баскетболу победила команду Чехии на втором групповом этапе чемпионата мира — 2019, который проходит в Китае.
RT на русском 06:31
Космос
Телескоп в Китае уловил неизвестные сигналы из космоса
Работники самого большого в мире сферического радиотелескопа с пятисотметровой апертурой обнаружили многократные быстрые радиовспышки, сообщает Синьхуа .
ИжевскИнфо.РУ 07:31
Здоровье
Диетологи рассказали, кому противопоказано мясо
Газета Кемерова 00:50
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14