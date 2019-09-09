Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле назвали передачу заключенных Украиной поводом для оптимизма

Кремль позитивно оценивает обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, считает поводом для осторожного оптимизма в работе по поиску путей нормализации отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Песков: обмен удерживаемыми лицами может создать условия для выполнения «Минска»

ТАСС06:36

В Кремле назвали передачу заключенных Украиной поводом для оптимизма

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Песков заявил об осторожном оптимизме после обмена между РФ и Украиной

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Кремль: обмен между Украиной и РФ дает повод для оптимизма

Комсомольская правда09:14
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Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму

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