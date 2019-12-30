Политика
Lenta.ruВ Кремле рассказали о непростых переговорах с Украиной по газу
Кремль не делает прогнозов по поводу возможности заключения газового контракта России и Украины, пока ведется непростая работа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 30 декабря.
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Политика
В Кремле рассказали о роли Путина в обмене пленными в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не участвует в переговорах по обмену пленными в Донбассе, но использует свой авторитет, чтобы способствовать этому процессу.
Политика
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов
Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить совершение терактов в России.
Общество
В Китае посадили в тюрьму ученого за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает The Guardian.
Происшествия
Компания Bek Air назвала еще одну причину авиакатастрофы в Алма-Ате
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает приватизацию и преобразованию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Здоровье
Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом пациентов гематологического отделения детской областной больницы
Политика
«Оператор ГТС Украины» заявил о завершении переговоров с «Газпромом»
Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил о завершении "переговорного марафона" с "Газпромом" в Вене.
Армия и оружие
Песков: США не информировали Россию об ударах по объектам «Хезболлы»
Журналисты спросили Пескова, как в Кремле расценивают удары США по объектам "Хезболлы" в Сирии и Ираке, и информировал ли Вашингтон об этом Москву.
Происшествия
В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине
Тело трехмесячной девочки, оставленной матерью на обочине дороги несколько дней назад, обнаружено в понедельник на территории Кемеровской области.
Общество
Назван регион, где больше всего пьют шампанского в Новый год
Согласно представленной статистике, лидером по употреблению шампанского на Новый год является Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый взрослый выпивает 4,3 бокала.
Экономика
Правительство обсуждает создание новой авиакомпании на Дальнем Востоке
Правительство России вместе с крупными банками обсуждает вопрос создания и развития новой авиакомпании на Дальнем Востоке, сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо замминистра транспорта Александра Юрчика члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову.
Авто
Subaru повысит российские цены на автомобили
Армия и оружие
Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57
Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Здоровье
В двух больницах Твери установили новые томографы
В областную клиническую больницу и городскую больницу №7 города Тверь установили два новых компьютерных томографа.
Авто
Mitsubishi Eclipse Cross поднимется над собой в Токио
Базой для тюнинг-проектов стали пять моделей японской марки: eK Cross, Delica D:5, гибридный кроссовер Outlander, Eclipse Cross и будущий K-Wagon Super Height.
Театры
Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков
Новым художественным руководителем «Современника» вместо Галины Волчек станет театральный режиссер Виктор Рыжаков, сообщили ТАСС в пресс-службе московского департамента культуры.
Общество
Портал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек
В интернете в открытом доступе оказались персональные данные пользователей сайта Госуслуг одного из регионов страны, об этом 29 декабря сообщает «Коммераснтъ».
Авто
Компании Hyundai и KIA отзывают 640 тысяч авто
В компании отметили, что под техническое обслуживание попадают модели Hyundai Grand Starex, Porter 2 и Solati.
Кино
Комедия «Холоп» возглавила российский прокат
Армия и оружие
Беспилотник США совершил разведывательный полет у границ Крыма
Американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk совершил полет у границ Крымского полуострова.
Хоккей
Капитан сборной Канады не снял шлем во время гимна России
Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ
Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Политика
Захарова высказалась о вызове посла РФ в польский МИД
Спикер МИД России Мария Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Польши после того, как президент РФ Владимир Путин резко высказался о польском после-антисемите Юзефе Липском, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Шоу-бизнес
Басков хочет через подставных лиц купить квартиру Киркорова
Ведь Басков хотел через подставных лиц купить квартиру Филиппа Киркорова.
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.