Кремль не делает прогнозов по поводу возможности заключения газового контракта России и Украины, пока ведется непростая работа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 30 декабря.

В Кремле рассказали о непростых переговорах с Украиной по газу

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