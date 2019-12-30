Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Кремле рассказали о непростых переговорах с Украиной по газу

Кремль не делает прогнозов по поводу возможности заключения газового контракта России и Украины, пока ведется непростая работа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 30 декабря.
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В Кремле назвали непростыми переговоры с Украиной по газу

РБК05:08

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Коммерсантъ04:43

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РИА Новости04:34

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Московский Комсомолец04:36

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RT на русском04:38

Песков назвал непростой работу России и Украины по газовому контракту

ТАСС04:31
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Согласно представленной статистике, лидером по употреблению шампанского на Новый год является Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый взрослый выпивает 4,3 бокала.
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Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
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