Политика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось

Песков назвал возможные последствия отказа Киева от Минских соглашений

Отказ Киева от выполнения минских соглашений может отбросить от перспектив урегулирования в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
РИА Новости05:53

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Без этого даже думать об урегулировании невозможно. Песков назвал главное условие мира в Донбассе

Царьград05:59

В Кремле оценили реализацию Киевом Минских соглашений

RT на русском06:51

Песков назвал последствия отказа Киева от минских соглашений

Взгляд.ру06:09

Песков: отказ Киева от минских соглашений затянет урегулирование конфликта

Коммерсантъ08:02

Кремль увидел опасную тенденцию в заявлениях Киева о минских соглашениях

РБК05:58

Кремль предупредил об обнулении шансов на мир в Донбассе

Lenta.ru05:56

Песков назвал возможные последствия отказа Киева от Минских соглашений

РИА Новости05:53
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Экономика

Делягин: США могут запретить использовать доллары

Делягин отметил, что многое будет зависеть от США.
Deita.ru 15 июля в 07:50
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Политика

Власти Приморья ответили на сообщения о запугивании жителей COVID-19

Провокацией назвал информацию о рассылке региональными властями инструкции журналистам по запугиванию жителей, участвующих в несанкционированных митингах в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, риском заражения коронавирусом,заместитель губернатора Антон Волошко, 12 июля сообщает РБК.
ИА Красная Весна 09:49
20
Общество

Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
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Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Evo-rus.com 11:21
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Кино

Студия Sony опровергла старт съемок экранизации игры Uncharted

Поторопились: Sony опровергла информацию о начале съемок адаптации видеоигры Uncharted.
Российская газета 06:44
20
Происшествия

Девять лет расследования оценили в 30 тысяч рублей

Оценивая доводы ответчиков, Михаил Будынин заявил в суде, что каких-либо обоснованных возражений ни СКР, ни Минфин на его исковое заявление не представили.
Коммерсантъ 08:48
3
Экономика

Минстрой России призвал снизить стоимость жилья

В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ 09:56
46
Наука

Точно прогнозировать штормы научился искусственный интеллект

Ученые изучили технологии глубокого обучения искусственного интеллекта с использованием данных спутникового дистанционного зондирования, в результате чего изобрели модель прогнозирования океанской нестабильности.
Evo-rus.com 06:13
12
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
44
Здоровье

Врач назвал безвредный способ побороть сонливость на работе

Зухра Павлова отметила, что стоит ещё и нормализовать режим сна.
Газета Кемерова 11:53
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Технологии

В KFC могут появиться наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере

Evo-rus.com 06:41
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Игры

Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»

Ubisoft показала дебютные скриншоты Prince of Persia: The Dagger of Time.
Игромания.ру 10:48
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
2,9K
Общество

«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»

РБК 05:40
1
Финансы

Рублю предсказали резкое укрепление к осени

Рублю предсказали резкое укрепление к осени. Причиной станет рост цен на нефть и восстановление экономики.
Piter.tv вчера в 08:08
507
Экономика

Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов

Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года.
Российская газета 15 июля в 04:23
182
Экономика

РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют

С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам.
BFM.ru 06:53
21
Общество

Найден новый симптом коронавируса, появляющийся раньше других

Испанские ученые выявили симптом, появляющийся при заболевании COVID-19 раньше других.
Вести.Ru 12:35
6
Происшествия

В ДТП с пассажирским автобусом под Липецком пострадали пять человек

Елец, Липецкая область, 17 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Липецкой области в ночь с 16 на 17 июля на 375-м километре трассы М-4 Дон в Елецком районе рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем «Газель».
REGNUM 04:13
16
Общество

Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах

Сотрудник Сбербанка Руслан Гафаров уволился по собственному желанию после обвинений в домогательствах и изнасиловании.
РБК 09:40
9
Общество

Все российские регионы преодолели пик коронавируса

Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 прошли все российские регионы. Это официальные статистические данные.
Вести.Ru 03:45
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Футбол

Вадим Евсеев: дома ждут жена, дочь, собака, огород. К счастью, новый сезон скоро

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался о скором начале нового сезона чемпионата России.
Чемпионат 11:52
Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

Стриминговым сервисом Netflix был опубликован список наиболее популярных фильмов.
CT news 09:38
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Общество

Москвич выиграл в лотерею более 300 млн рублей

Говорит Москва 11:24
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Игры

По мнению каждого пятого геймера, игровая индустрия деградирует

47% респондентов отметили улучшение видеоигр в период с 2010 по 2020 годы. 21% опрошенных считает, что игровая индустрия деградирует.
Evo-rus.com вчера в 04:37
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Авто

Nissan представил самый маленький кроссовер

Автомобиль получил 2-уровневую головную оптику на светодиодах и массивную решетку радиатора в форме 8-угольника.
Evo-rus.com 06:34
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Общество

Мурашко призвал возобновить полеты за рубеж с ограничениями

Министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил за возобновление авиасообщения с другими странами, но при соблюдении определенных ограничений.
РИА Новости 09:30
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Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
846
Политика

В Турции назвали ожидаемую дату запуска авиасообщения с Россией

В Турции ожидают, что пассажирские авиаперевозки с Россией, приостановленные из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, будут возобновлены 25 июля.
Lenta.ru 10:53
9
Экономика

Акции Netflix обвалились после выхода отчета за второй квартал

Акции Netflix упали на 9% после закрытия второго квартала.
Газета.Ru 09:42
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