Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии

Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии

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В Кремле оказались шокированы видеозаписью казни в Сирии

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В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии

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Видеозапись расправы над сирийским военным шокировала Кремль

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РБК05:03

В Кремле назвали «шокирующим» опубликованное «Новой газетой» видео с казнью сирийца бойцами «ЧВК Вагнера»

Новая газета05:38
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Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
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Экс-главу УМВД по Тюменской области отправили под домашний арест

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Врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, почему у некоторых людей после отказа от курения появляется лишний вес.
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
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Тверской суд отказался принять иск ФБК и Навального к Путину

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В период с 2011 по 2018 год ученые обследовали коралловые рифы Индийского и Тихого океанов в поисках признаков нового заболевания и установили, что в настоящее время его распространение ограничивается Микронезией.
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Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма

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Средний чек за оплату коммунальных услуг в России вырос за первые три квартала нынешнего года до 3 тыс. 271 рубля — на 2,27%.
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Первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что вводя новые правила медосвидетельствования водителей Минздрав совершил ошибку, пишет РИА "Новости".
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Ожидалось, что первые смартфоны Xiaomi с поддержкой Super Charge Turbo появятся в текущем году.
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Московский «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Запуск ракеты Ariane 5 с космодрома Куру перенесли на сутки

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Беспилотный летательный аппарат армии США был потерян в небе над ливийской столицей.
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Квашеная капуста считается полезным продуктом. Она является кладезем необходимых для организма веществ.
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