Политика
РИА НовостиВ Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии
Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Авто
На рынке появился Haval H9 для экстремального бездорожья
Энергетика
Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Здоровье
Малышева назвала ранние признаки рака мозга
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Шоу-бизнес
Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга
Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Политика
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
Здоровье
Диетолог объяснила связь между отказом от курения и лишним весом
Врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, почему у некоторых людей после отказа от курения появляется лишний вес.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Политика
Пушков прокомментировал поставку американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Происшествия
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у юго-восточного побережья Японии, сообщило метеорологическое управление страны.
Политика
Тверской суд отказался принять иск ФБК и Навального к Путину
Тверской суд столицы отказал в принятии иска Алексея Навального, Фонда борьбы с коррупцией и еще 13 его сотрудников к Владимиру Путину.
Общество
Автомобильный двигатель проекта «Кортеж» сделали авиационным
Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова окончил работы по превращению автомобильного двигателя проекта "Кортежа" в авиационный.
Общество
«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде
«Роскосмос» сообщил, что объект обнаружили в интервале наибольшего сближения, минимальное расстояние от центра Земли составило 139 тыс. 410 км. «Обнаруженный объект ранее не наблюдался и является новым астероидом, периодически сближающимся с Землей», — указывается в сообщении.
Наука
Новая болезнь кораллов обнаружена в Тихом океане
В период с 2011 по 2018 год ученые обследовали коралловые рифы Индийского и Тихого океанов в поисках признаков нового заболевания и установили, что в настоящее время его распространение ограничивается Микронезией.
Политика
Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма
Политика
На Украине объявили в розыск подполковника СБУ по делу о госизмене
Государственное бюро расследований Украины объявило в розыск подполковника Службы безопасности страны (СБУ), подозреваемого в совершении государственной измены якобы в пользу России.
Экономика
Расходы россиян на коммунальные услуги выросли
Средний чек за оплату коммунальных услуг в России вырос за первые три квартала нынешнего года до 3 тыс. 271 рубля — на 2,27%.
Общество
В Генпрокуратуре сочли ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что вводя новые правила медосвидетельствования водителей Минздрав совершил ошибку, пишет РИА "Новости".
Гаджеты
100-ваттная суперзарядка появится в смартфонах Xiaomi в 2020 году
Ожидалось, что первые смартфоны Xiaomi с поддержкой Super Charge Turbo появятся в текущем году.
Здоровье
Очаг кори зафиксировали в Кемерове
Очаг инфекции кори обнаружили специалисты на этой неделе в Кемерове: заболевание диагностировали у двух человек.
Футбол
Дубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов» в матче РПЛ
Московский «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Космос
Запуск ракеты Ariane 5 с космодрома Куру перенесли на сутки
Армия и оружие
США потеряли беспилотник в небе над Ливией
Беспилотный летательный аппарат армии США был потерян в небе над ливийской столицей.
Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Общество
Диетолог рассказала, кому нельзя есть квашеную капусту
Квашеная капуста считается полезным продуктом. Она является кладезем необходимых для организма веществ.