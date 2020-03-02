Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе встречи 5 марта в Москве обсудят ситуацию с обострением в сирийском Идлибе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В Кремле назвали тему переговоров Путина и Эрдогана

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