Политика
Газета.RuВ Кремле назвали тему переговоров Путина и Эрдогана
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе встречи 5 марта в Москве обсудят ситуацию с обострением в сирийском Идлибе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
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Хоккей
Чемпионат мира по хоккею предложили перенести из Швейцарии в Россию
Международная федерация хоккея (IIHF) обсудила с Федерацией хоккея России (ФХР) вопрос о возможном проведении чемпионата мира в Сочи в случае переноса турнира из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Наука
Скорбь по умершему партнеру может быть связана с раком кожи
Оказалось, что скорбь по умершему партнеру связана с пониженной вероятностью диагностирования меланомы, но с повышенном риском смерти от этого заболевания.
Общество
Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта
Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Армия и оружие
Асад заявил, что Эрдоган бросил все свои силы в Сирию по велению США
Сирийский президент считает, что турки приложили все силы для воспрепятствования освобождению Идлиба, чтобы САР не смогли двигаться на восток.
Экономика
Котировки акций в Гонконге укрепились вслед за крупным ростом в США
Торги на Гонконгской фондовой бирже в четверг открылись повышением котировок акций на фоне мощного роста на Уолл-стрит.
Происшествия
Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском
Армия и оружие
Су-57 не сможет с большого расстояния сбить F-22 или F-35
Эксперты проанализировали боевые характеристики вооружения Су-57 и пришли к выводу, что он не сможет с расстояния в несколько сотен километров поразить F-22 или F-35.
Политика
Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов
В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
Общество
Экс-министр Абызов женится в СИЗО
Общество
В ПФР начнут уведомлять граждан о размере их будущей пенсии
В пресс-службе Минтруда рассказали, что ПФР с 2021 года начнет уведомлять людей о размере их будущей пенсии.
Футбол
Гончаренко рассказал, почему отказался пожать руку Тедеско
В матче 1/4 финала Кубка России московский "Спартак" на поле "Открытие Арены" в дополнительное время обыграл столичный ЦСКА – 3:2. После игры наставник армейцев Виктор Гончаренко отказался пожать руку тренеру "красно-белых" Доменико Тедеско.
Шоу-бизнес
Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой
Вчера стало известно, что Ольга Бузова сменит Леру Кудрявцеву на посту ведущей премии Муз-ТВ. Лера остро отреагировала на эту информацию.
Происшествия
В Казахстане задержали организаторов поставок оружия из России
Члены транснациональной преступной группы, занимавшиеся поставкой огнестрельного оружия и боеприпасов из России в Казахстан, задержаны в Акмолинской области республики, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) страны.
Политика
Зеленский отказался пожать руку депутату Рады Гончаренко
Президент Украины Владимир Зеленский отказался пожать руку депутату Верховной рады Алексею Гончаренко после того, как парламентарий раскритиковал его на заседании, посвященном назначению нового правительства.
Наука
Неразрушающее измерение кубита в квантовой точке провели физики
Армия и оружие
Крупный склад с оружием террористов обнаружили в Алеппо
Общество
Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»
В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Происшествия
Следствие по делу историка Соколова завершено
Политика
Депутаты устроили массовую драку в парламенте Турции
Армия и оружие
На параде Победы в Москве впервые покажут огнеметы ТОС-2 «Тосочка»
Новейшие тяжелые огнеметы ТОС-2 «Тосочка» впервые пройдут в колонне военной техники на параде Победы на столичной Красной площади.
Гаджеты
Игровой смартфон Lenovo Legion получит уникальную систему охлаждения
По словам руководителя Lenovo, аппарат получит уникальную систему охлаждения.
Общество
В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.