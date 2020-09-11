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RT на русском
RT на русском

В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина и Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут 14 сентября встречу в Сочи, следует из сообщения пресс-службы Кремля. Сообщается, что лидеры намерены обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества.В источнике
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RT на русском

В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина и Лукашенко

RT на русскомвчера в 15:02
Живая Кубань

Путин и Лукашенко проведут переговоры в Сочи

Живая Кубаньвчера в 09:09
Дождь

Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко 14 сентября. Эту дату называли источники Дождя

Дождьвчера в 05:46
Коммерсантъ

Путин примет Лукашенко в Сочи

Коммерсантъвчера в 08:31
Кубанские новости

Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Сочи

Кубанские новостивчера в 08:26
Кубань 24

Путин и Лукашенко встретятся в Сочи 14 сентября

Кубань 24вчера в 08:22
РИА Новости

Встреча Путина и Лукашенко состоится в Сочи

РИА Новостивчера в 08:36

ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новостивчера в 06:15
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Кадыров отреагировал на пытки чеченца бутылкой

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на ситуацию с 19-летним жителем республики Салманом Тепсуркаевым, которого заставили извиниться за высказывания в оппозиционном Telegram-канале ADAT1 и пытали, вынудив сесть на бутылку.
Lenta.ruвчера в 12:39
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Финляндия смягчила ограничения на поездки для туристов

Согласно словам министра транспорта и связи Тимо Харакка, новая модель въезда в страну поможет перейти от слишком жестких ограничений к особой системе, когда туристы будут въезжать в страну из любых других стран, если у него будет отрицательный тест на коронавирус.
ToDay News Ufaвчера в 08:39

РБК: в России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте

Как отмечает издание, введение бесплатного проезда в общественном транспорте будет возможно при условии внедрения механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов.
РИА Новостивчера в 06:24
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Украина направила ноту Белоруссии из-за инцидента с послом на границе

«Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников» — говорится в сообщении.
Rambler News Serviceвчера в 14:46
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Агент Зинченко допустил переход игрока в «Наполи»

Агент защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко Алан Прудников прокомментировал информацию о том, что украинец может войти в сделку по трансферу в английскую команду защитника «Наполи» Калиду Кулибали.
Матч ТВвчера в 16:26