Финляндия смягчила ограничения на поездки для туристов

Согласно словам министра транспорта и связи Тимо Харакка, новая модель въезда в страну поможет перейти от слишком жестких ограничений к особой системе, когда туристы будут въезжать в страну из любых других стран, если у него будет отрицательный тест на коронавирус.