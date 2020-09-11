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RT на русском
RT на русском

В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина и Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут 14 сентября встречу в Сочи, следует из сообщения пресс-службы Кремля. Сообщается, что лидеры намерены обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества.В источнике
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RT на русском

В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина и Лукашенко

RT на русскомвчера в 15:02
Живая Кубань

Путин и Лукашенко проведут переговоры в Сочи

Живая Кубаньвчера в 09:09
URA.Ru

Озвучена дата переговоров Путина и Лукашенко в Москве

URA.Ruвчера в 05:53
Кубанские новости

Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Сочи

Кубанские новостивчера в 08:26
Кубань 24

Путин и Лукашенко встретятся в Сочи 14 сентября

Кубань 24вчера в 08:22
РИА Новости

Встреча Путина и Лукашенко состоится в Сочи

РИА Новостивчера в 08:36
Дождь

Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко 14 сентября. Эту дату называли источники Дождя

Дождьвчера в 05:46

Китайский космический корабль провел секретные испытания на орбите

Китайское государственное СМИ Синьхуа сообщило об успехе, экспериментальный космический корабль многоразового использования в настоящее время находится на орбите и проводит испытания.
Первый Севастопольский10 сентября в 11:35
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Людиновскую площадку ОЭЗ «Калуга» посетил Максим Решетников

Людиново, Калужская область, 11 сентября 2020, 16:31 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников 11 сентября посетил с рабочей поездкой в Людиновском районе предприятия Особой экономической зоны Калужской области — ООО «Агро-Инвест» и ООО «Кроношпан Калуга».
REGNUMвчера в 09:31

ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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Проект платной автодороги «Золотое кольцо» разрабатывает «Автодор»

Строительство скоростной автотрассы по «Золотому кольцу» с использованием имеющейся сети дорог рассматривает в качестве одного из перспективных проектов «Автодор», сообщил глава госкомпании Вячеслав Петушенко 11 сентября журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 11:19
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Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса

Почти половина — 45,6% россиян не планируют делать прививку против коронавируса, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Ведомостивчера в 06:18
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