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RT на русском
RT на русском

В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина и Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут 14 сентября встречу в Сочи, следует из сообщения пресс-службы Кремля. Сообщается, что лидеры намерены обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества.В источнике
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RT на русском

В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина и Лукашенко

RT на русскомвчера в 15:02
Кубань 24

Путин и Лукашенко встретятся в Сочи 14 сентября

Кубань 24вчера в 08:22
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Встреча Путина и Лукашенко состоится в Сочи

РИА Новостивчера в 08:36
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Путин примет Лукашенко в Сочи

Коммерсантъвчера в 08:31
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Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Сочи

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Путин и Лукашенко проведут переговоры в Сочи

Живая Кубаньвчера в 09:09
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Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко 14 сентября. Эту дату называли источники Дождя

Дождьвчера в 05:46

В России началось производство отечественной материнской платы

Российская компания ДЕПО Компьютерс приступила к серийному производству материнских плат DP310T, которая станет одним из основных комплектующих нового российского моноблочного компьютера DEPO Neos MF524.
Новый Веквчера в 08:46
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Прокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

Телеведущий Владимир Соловьев в своем канале в своем Telegram прокомментировал сообщение берлинской прокуратуры о том, что она получила запрос для оказания юридической помощи и для получения данных о состоянии здоровья Навального с его согласия.
РИА Новостивчера в 09:33
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