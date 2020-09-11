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RT на русском
RT на русском

В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина и Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут 14 сентября встречу в Сочи, следует из сообщения пресс-службы Кремля. Сообщается, что лидеры намерены обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества.В источнике
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RT на русском

В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина и Лукашенко

RT на русскомвчера в 15:02
Живая Кубань

Путин и Лукашенко проведут переговоры в Сочи

Живая Кубаньвчера в 09:09
Кубань 24

Путин и Лукашенко встретятся в Сочи 14 сентября

Кубань 24вчера в 08:22
Коммерсантъ

Путин примет Лукашенко в Сочи

Коммерсантъвчера в 08:31
Кубанские новости

Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Сочи

Кубанские новостивчера в 08:26
РИА Новости

Встреча Путина и Лукашенко состоится в Сочи

РИА Новостивчера в 08:36
Дождь

Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко 14 сентября. Эту дату называли источники Дождя

Дождьвчера в 05:46

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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Рогозин: модернизация плавучего космодрома может начаться в ноябре

Работы по восстановлению и модернизации плавучего космодрома «Морской старт» могут начаться в ноябре 2020 года, заявил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в 5 выпуске видео «Линия генерального» на YouTube.
ИА Красная Весна17:48

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) по просьбе главы Следственного Комитета России Александра Быстрыкина рассмотрит вариант привлечения председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной к уголовной ответственности за мошенничество.
РБК19:58
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Комплексы ПВО НАТО сбили в Ливии два истребителя МиГ-29

Заместитель директора разведки африканского командования вооружённых сил США контр-адмирал Хайди Берг выступил с заявлением, в котором сообщил о том, что в небе над Ливией были сбиты два российских истребителя МиГ-29.
Avia.pro17:39
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