Комплексы ПВО НАТО сбили в Ливии два истребителя МиГ-29

Заместитель директора разведки африканского командования вооружённых сил США контр-адмирал Хайди Берг выступил с заявлением, в котором сообщил о том, что в небе над Ливией были сбиты два российских истребителя МиГ-29.