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RT на русском
RT на русском

В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина и Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут 14 сентября встречу в Сочи, следует из сообщения пресс-службы Кремля. Сообщается, что лидеры намерены обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества.В источнике
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RT на русском

В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина и Лукашенко

RT на русском15:02
Кубань 24

Путин и Лукашенко встретятся в Сочи 14 сентября

Кубань 2408:22
РИА Новости

Встреча Путина и Лукашенко состоится в Сочи

РИА Новости08:36
Коммерсантъ

Путин примет Лукашенко в Сочи

Коммерсантъ08:31
Кубанские новости

Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Сочи

Кубанские новости08:26
Живая Кубань

Путин и Лукашенко проведут переговоры в Сочи

Живая Кубань09:09
Дождь

Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко 14 сентября. Эту дату называли источники Дождя

Дождь05:46

Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ

Сообщается, что право на бесплатную газификацию загородного жилья получат все жители регионов, участвующих в пилотном проекте, вне зависимости от того, сколько времени они проводят на своих участках.
Трудвчера в 12:02
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Минобороны предложило исключить боевые яды из перечня запрещенных

Учитывая изложенное, Минобороны России подготовлены проекты указа президента и постановления правительства, по которому в вышеупомянутом перечне речь будет идти о средствах защиты от токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров, запасных частях и комплектующих изделиях к этим средствам, а также о нормативно-технической документации на их производство и использование.
РИА Новости12:07
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Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что выполнить минские соглашения сейчас нельзя из-за невозможности проведения выборов в Донбассе в текущих условиях, и отметил, что выходом из ситуации может стать "нормандский формат".
РИА Новости13:06
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