В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина и Лукашенко
Смотрите также
Стало известно о более жесткой форме «Новичка» в деле Навального
В Тамбовской области при падении легкомоторного самолета погиб пилот
Что войдёт в комплект поставки PlayStation 5
Галкин высмеял Лукашенко и «перехваченные Минском разговоры»
Apple проведет презентацию 15 сентября без iPhone 12
Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ
Лавров считает подозрительным отъезд сопровождавших Навального в ФРГ
Минтранс подтвердил планы перейти на бесплатный транспорт к 2035 году
Смерть эротической модели из Татарстана расследует итальянская полиция
Михаила Ефремова перевели в обычную камеру
Минюст выступил за лишение Пашаева статуса адвоката
Нетребко ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у партнера по сцене
Посол Украины в Минске пригрозил Белоруссии дипломатической войной
Литва признала избранным президентом Белоруссии Светлану Тихановскую
В Подмосковье доставщик еды пытался совратить 11-летнюю школьницу
В Кремле подтвердили переговоры Путина и Лукашенко 14 сентября
Лукашенко намерен реализовать договоренности России и Белоруссии
Стало известно о более жесткой форме «Новичка» в деле Навального
МВД изменит правила сдачи экзамена на права с 1 апреля 2021 года
Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса
Минтранс подтвердил планы перейти на бесплатный транспорт к 2035 году
Михаила Ефремова перевели в обычную камеру
Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе
Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут 14 сентября встречу в Сочи, следует из сообщения пресс-службы Кремля. Сообщается, что лидеры намерены обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества.В источнике
Подробнее о событии