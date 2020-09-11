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RT на русском
RT на русском

В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина и Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут 14 сентября встречу в Сочи, следует из сообщения пресс-службы Кремля. Сообщается, что лидеры намерены обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества.В источнике
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RT на русском

В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина и Лукашенко

RT на русскомвчера в 15:02
Кубанские новости

Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Сочи

Кубанские новостивчера в 08:26
РИА Новости

Встреча Путина и Лукашенко состоится в Сочи

РИА Новостивчера в 08:36
Коммерсантъ

Путин примет Лукашенко в Сочи

Коммерсантъвчера в 08:31
Живая Кубань

Путин и Лукашенко проведут переговоры в Сочи

Живая Кубаньвчера в 09:09
Кубань 24

Путин и Лукашенко встретятся в Сочи 14 сентября

Кубань 24вчера в 08:22
Дождь

Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко 14 сентября. Эту дату называли источники Дождя

Дождьвчера в 05:46

В Москве объявили конкурс на переделку Мавзолея

В положении о конкурсе оргкомитет утверждает: «Нахождение вождя Великой Октябрьской социалистической революции В.И. Ленина в Мавзолее на Красной площади в Москве, в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации «вечной памяти» и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя».
Профиль23:27
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РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте

Внедрение механизма "пользователь платит" произойдет с расчетом на стимулирование эксплуатации общественного транспорта и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах.
РИА Новостивчера в 20:38
6,8K

Депутат Бундестага изложил новую версию отравления Навального

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», председатель Центрального Совета российских немцев Вальдемар Гердт провел связь между ЧП с Навальным и желанием США остановить газопровод "Северный поток-2".
Московский Комсомолецвчера в 06:37
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Саратовский депутат оправдалась за слова о лишении «тунеядцев» пособий

Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская, которая ранее заявила, что "вместо закона о тунеядстве" всем оставшимся без работы платят пособия, отметила, что она не выступала за отмену мер социальной поддержки, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 13:55
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ruвчера в 02:25
2,5K

Постпредство РФ: ФРГ не передавала в ОЗХО материалы по Навальному

"Заявления официальных лиц Германии относительно направления материалов по российскому гражданину А. Навальному в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) являются недостоверными и не соответствующими действительности", - сказано в сообщении на сайте посольства РФ в Нидерландах.
РЕН ТВ10 сентября в 14:23
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