В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина и Лукашенко
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Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут 14 сентября встречу в Сочи, следует из сообщения пресс-службы Кремля. Сообщается, что лидеры намерены обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества.В источнике
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