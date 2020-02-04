Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПутин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Об этом вечером во вторник, 4 февраля, сообщил турецкий телеканал Haberturk.
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Эрдоган поговорил с Путиным по телефону

РИА Новости14:41

Путин обсудил с Эрдоганом нападение на турецких военных в Сирии

Коммерсантъ15:14

Путин и Эрдоган обсудили координацию действий в Сирии

РБК15:04

Путин и Эрдоган договорились о координации действий в Сирии

Российская газета15:27

Путин и Эрдоган договорились об улучшении координации действий в Сирии

Известия15:29

Путин и Эрдоган в телефонном разговоре подробно обсудили ситуацию в Сирии

ТАСС15:25

В Кремле назвали темы телефонных переговоров Путина и Эрдогана

RT на русском15:14
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Культура

Генри Кавилл рассказал, как снимали знаменитую сцену в ванне

Британский актер Генри Кавилл объяснил, как готовился к знаковой сцене в ванне в сериале "Ведьмак", пытаясь оправдать ожидания фанатов одноименной книги и видеоигры, сообщает Independent.
РИА Новости 15:39
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ФАС заставит Apple и Google обеспечить удаление своих приложений

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Коммерсант, Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft отвечать за предустановку российских приложений и программ.
ToDay News Ufa вчера в 00:46
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«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»

Ведомости 09:54
Политика

Трамп заявил о стремлении США завершить войны на Ближнем Востоке

США стремятся закончить вооруженные конфликты на Ближнем Востоке со своим участием.
РБК 23:13
Политика

ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Газета.Ru 13:18
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Несладкая жизнь: как отказ от сахара влияет на здоровье

Как показывают исследования МРТ, сахар стимулирует приток крови к мозгу и выделяется дофамин, то же самое происходит после приема наркотиков или алкоголя.
Телеканал RTVI вчера в 18:55
Экономика

Структура ВТБ вышла из капитала золотодобытчика Petropavlovsk

VTB Bank (Europe) SE (структура ВТБ, объединившая «дочек» группы в Германии, Австрии и Франции) вышла из капитала золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Коммерсантъ 21:44
Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала идеальную фигуру в черном купальнике

Актриса показала подписчикам идеальную фигуру в черном купальнике. Кристина Асмус сейчас отдыхает на Мальдивах.
Территория новостей 13:15
Энергетика

«Газпром» снизил транзит газа через Украину втрое

В январе российская компания «Газпром» уменьшила транзит газа в Европу через Украину на 70%, до 2,65 млрд кубометров.
ФАН вчера в 15:58
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости 09:01
Армия и оружие

Совбез ООН проведет экстренное заседание по Сирии

«США, Франция и Великобритания запросили брифинг в СБ ООН по ситуации на северо-западе Сирии с участием спецпосланника (генсека ООН по Сирии Гейра) Педерсена и представителей Управления ООН по координации гуманитарных вопросов», — сообщил собеседник агентства.
Известия 22:29
Религия

Филарета исключили из Священного Синода ПЦУ

В пресс-службе ПЦУ отметили, что Филарет исключен за систематические "прогулы", он отсутствовал на заседании Синода уже шестой раз подряд.
Московский Комсомолец 16:55
Политика

Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца

Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Экономика сегодня 10:41
Происшествия

Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии

Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус.
РБК 21:48
Происшествия

Брошенных в Шереметьево детей определили в школу и детсад

Администрация Комсомольска-на-Амуре помогла устроить в школу и детский сад мальчиков, которых до этого отец бросил одних в Шереметьево.
Газета.Ru 02 февраля в 22:49
Армия и оружие

Сирийские военные предъявили ультиматум бандформированиям в Идлибе

Российская газета 16:43
Политика

Второй самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень

Второй самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя с россиянами на борту, после дозаправки на аэродроме ВВО отправился в конечный пункт назначения в Тюменской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
РИА Новости 23:19
Авто

Среди десяти обладателей Aston Martin в 2019 году есть бийчанин

SpeedMe 22:56
Армия и оружие

Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео

Lenta.ru 10:44
Политика

Девиз России предложили закрепить в конституции

В Конституции следует закрепить национальный девиз страны, заявил член Общественной палаты России Султан Хамзаев в своем обращении к сопредседателю рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон РФ Павлу Крашенинникову.
Вечерняя Москва 23:15
Политика

Трамп пригласил Гуайдо на выступление с ежегодным посланием

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо приглашен на выступление президента США Дональда Трампа перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса Соединенных Штатов с ежегодным посланием "О положении страны".
Газета.Ru 21:53
Общество

В Китае упала смертность от коронавируса

Напомним, еще 1 февраля в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР говорили, что смертность составляет 2,5% - таким образом, показатель упал сразу на 0,4 п. п. Также наблюдается рост соотношения вылечившихся к умершим из-за коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 21:35
Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

Lenta.ru 11:50
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru 12:05
Армия и оружие

Турция обстреляла российских военных в Сирии

Турецкие вооруженные силы обстреляли российских военных на севере сирийской провинции Алеппо, передает «Лента.ру» со ссылкой на North Press Agency.
Рамблер 12:12
Политика

Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»

США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Lenta.ru 10:19
Экономика

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
РИА Новости 07:31
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

РИА Новости 23:22
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
РИА Новости 13:44
Транспорт

«Уральские авиалинии» не пустили граждан СНГ на борт из Китая

В аэропорту Сиань-Сяньян (Китай) представители авиакомпании «Уральские авиалинии» отказались пустить на рейс до Екатеринбурга несколько десятков пассажиров.
REGNUM 02:02
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