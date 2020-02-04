Армия и оружие
ИзвестияПутин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Об этом вечером во вторник, 4 февраля, сообщил турецкий телеканал Haberturk.
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Культура
Генри Кавилл рассказал, как снимали знаменитую сцену в ванне
Британский актер Генри Кавилл объяснил, как готовился к знаковой сцене в ванне в сериале "Ведьмак", пытаясь оправдать ожидания фанатов одноименной книги и видеоигры, сообщает Independent.
Технологии
ФАС заставит Apple и Google обеспечить удаление своих приложений
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Коммерсант, Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft отвечать за предустановку российских приложений и программ.
Общество
«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»
Политика
Трамп заявил о стремлении США завершить войны на Ближнем Востоке
США стремятся закончить вооруженные конфликты на Ближнем Востоке со своим участием.
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Здоровье
Несладкая жизнь: как отказ от сахара влияет на здоровье
Как показывают исследования МРТ, сахар стимулирует приток крови к мозгу и выделяется дофамин, то же самое происходит после приема наркотиков или алкоголя.
Экономика
Структура ВТБ вышла из капитала золотодобытчика Petropavlovsk
VTB Bank (Europe) SE (структура ВТБ, объединившая «дочек» группы в Германии, Австрии и Франции) вышла из капитала золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала идеальную фигуру в черном купальнике
Актриса показала подписчикам идеальную фигуру в черном купальнике. Кристина Асмус сейчас отдыхает на Мальдивах.
Энергетика
«Газпром» снизил транзит газа через Украину втрое
В январе российская компания «Газпром» уменьшила транзит газа в Европу через Украину на 70%, до 2,65 млрд кубометров.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Армия и оружие
Совбез ООН проведет экстренное заседание по Сирии
«США, Франция и Великобритания запросили брифинг в СБ ООН по ситуации на северо-западе Сирии с участием спецпосланника (генсека ООН по Сирии Гейра) Педерсена и представителей Управления ООН по координации гуманитарных вопросов», — сообщил собеседник агентства.
Религия
Филарета исключили из Священного Синода ПЦУ
В пресс-службе ПЦУ отметили, что Филарет исключен за систематические "прогулы", он отсутствовал на заседании Синода уже шестой раз подряд.
Политика
Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца
Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Происшествия
Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии
Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус.
Происшествия
Брошенных в Шереметьево детей определили в школу и детсад
Администрация Комсомольска-на-Амуре помогла устроить в школу и детский сад мальчиков, которых до этого отец бросил одних в Шереметьево.
Армия и оружие
Сирийские военные предъявили ультиматум бандформированиям в Идлибе
Политика
Второй самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
Второй самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя с россиянами на борту, после дозаправки на аэродроме ВВО отправился в конечный пункт назначения в Тюменской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Политика
Девиз России предложили закрепить в конституции
В Конституции следует закрепить национальный девиз страны, заявил член Общественной палаты России Султан Хамзаев в своем обращении к сопредседателю рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон РФ Павлу Крашенинникову.
Политика
Трамп пригласил Гуайдо на выступление с ежегодным посланием
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо приглашен на выступление президента США Дональда Трампа перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса Соединенных Штатов с ежегодным посланием "О положении страны".
Общество
В Китае упала смертность от коронавируса
Напомним, еще 1 февраля в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР говорили, что смертность составляет 2,5% - таким образом, показатель упал сразу на 0,4 п. п. Также наблюдается рост соотношения вылечившихся к умершим из-за коронавируса.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Армия и оружие
Турция обстреляла российских военных в Сирии
Турецкие вооруженные силы обстреляли российских военных на севере сирийской провинции Алеппо, передает «Лента.ру» со ссылкой на North Press Agency.
Политика
Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»
США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Экономика
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Транспорт
«Уральские авиалинии» не пустили граждан СНГ на борт из Китая
В аэропорту Сиань-Сяньян (Китай) представители авиакомпании «Уральские авиалинии» отказались пустить на рейс до Екатеринбурга несколько десятков пассажиров.