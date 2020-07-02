Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Напомним, что Центризбирком назвал предварительные итоги: явка составила 67,97%.
Читать в источнике
Комментировать3K
с чего всё началось

В Кремле назвали итоги голосования по поправкам триумфальным референдумом о доверии Путину

ЦИК в пятницу планирует утвердить итоги общероссийского голосования по поправкам в конституцию, которое завершилось 1 июля. По данным ЦИК, после обработки всех бюллетеней, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%.
ТАСС05:46

Подробнее о событии

Кремль объявил триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции

Lenta.ru05:49

«Это триумфальный референдум доверия Путину»: В Кремле оценили итоги голосования по поправкам в Конституцию

Комсомольская правда05:45

Песков назвал итоги голосования «триумфальным референдумом Путину»

РБК05:45

В Кремле назвали итоги голосования по поправкам триумфальным референдумом о доверии Путину

ТАСС05:46

В Кремле сочли «триумфом» итоги голосования по Конституции

Дождь05:10

В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам

РИА Новости06:55

В Кремле назвали триумфом итоги голосования по Конституции

Газета.Ru05:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 07:30, Ашберн
Происшествия

В Ростовской области чуть не столкнулись два авиалайнера

В Ростовской области над поселком Стожки 10 июня чуть не столкнулись два пассажирских самолета, сообщил портал Aviation Safety.
РИА Новости 06:37
193
Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
156
Политика

Песков: Путин оперативно подпишет указ о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин оперативно подпишет указ о внесении принятых на голосовании поправок в Конституцию после официального подведения Центризбиркомом итогов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 06:36
6
Политика

Верховный суд Турции разрешил превратить Святую Софию в мечеть

Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом президента, сообщает в четверг греческое издание Оrтноdох Times.
Интерфакс 07:04
40
Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 90 человек

По информации Роспотребнадзора на четверг, 2 июня, прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки в Ростовской области составил 90 человек.
Kursk.com 04:14
1,3K
Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
2K
Политика

Nord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США

Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG.
Rambler News Service вчера в 07:12
641
Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
2,4K
Экономика

«Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих

Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:18
180
Армия и оружие

Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных

Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
Газета.Ru 30 июня в 18:54
77
Кино

Мультсериал «Бивис и Батт-Хед» получит перезапуск

Как передает THR, поклонников легендарного шоу про парочку полных дегенератов ждет богатая россыпь - два новых сезона, спин-оффы и спецэпизоды.
Российская газета 03:51
16
Политика

Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции

Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 05:42
10
Общество

Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии

Неподалеку от российской границы произошла вспышка смертельно опасного для человека заболевания – бубонной чумы.
Сусанин 04:58
179
Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
252
Происшествия

Источник: иномарка хоккеиста Анисина снесла столб электропередач

Иномарка российского хоккеиста Михаила Анисина снесла столб электропередач в селе Козлово Тверской области, сообщает Telegram-канал LIFE Shot.
Газета.Ru 06:24
2
Музыка

ТВ-премьеру концерта группы «Мумий Тролль» покажут в видеосервисе Wink в День Владивостока

Видеосервис Wink представляет цифровую премьеру большого живого концерта "С Новым годом, Крошка!" группы "Мумий Тролль" (12+), записанного в декабре 2019 года.
PrimaMedia.ru вчера в 20:00
Экономика

Новая мера поддержки предполагает выделение 6 500 рублей на каждого

Размер субсидии составит 15 тысяч рублей плюс по 6,5 тысяч на каждого сотрудника.
Vologda-poisk.ru 04:53
Экономика

Состояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов

По версии журнала Forbes, среди самых богатых людей мира - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд и генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд.
Российская газета 05:42
116
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
735
Культура

Кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября

Кубань 24 05:34
1
Игры

Представлена новая часть серии Worms

Компания Team17 анонсировала скорый выход игры Worms Rumble, которая станет продолжением серии о боевых червяках.
Матч ТВ 03:36
4
Общество

Россия начала экспортировать препарат от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса «Авифавир».
Коммерсантъ 07:07
246
Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
1,2K
Культура

Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин

Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
795
Армия и оружие

На украинском авиазаводе при ремонте повредили военный Ан-26

Воздушное судно оказалось повреждено во время ремонта на авиазаводе гражданской авиации №410 в Киеве.
Российская газета вчера в 12:55
1
Происшествия

Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области

Шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома в Саратове шесть дней назад и пропала, найдена живой в Челябинской области, сообщило в четверг управление СК РФ по Саратовской области.
РИА Новости 06:38
8
Экономика

Названы условия для укрепления рубля к доллару

Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru 30 июня в 22:02
44
Кино

Вышел трейлер фильма «Сборщик налогов» с Шайей Лабафом

News.ru 05:51
Здоровье

В Калужской области открыли поликлиники для планового приема пациентов

В калужском регионе разрешили посещать поликлиники и возобновили плановую госпитализацию в стационар По сообщению врио губернатора Калужской области Владислава Шапши, с сегодняшнего дня все врачи поликлиник региона принимают пациентов в плановом порядке.
SM News 06:27
3
Авто

Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4

Новинка стала перелицованной копией нового Toyota RAV4, а, точнее, его китайского «близнеца» Wildlander, представленного на автосалоне Гуанчжоу в конце 2019 года.
Автоновости дня 02:45
9
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное