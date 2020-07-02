ЦИК в пятницу планирует утвердить итоги общероссийского голосования по поправкам в конституцию, которое завершилось 1 июля. По данным ЦИК, после обработки всех бюллетеней, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%.

с чего всё началось

В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Напомним, что Центризбирком назвал предварительные итоги: явка составила 67,97%.

В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

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