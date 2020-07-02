Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Напомним, что Центризбирком назвал предварительные итоги: явка составила 67,97%.
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Песков назвал триумфом итоги голосования по поправкам

Дождь08:40

В Кремле назвали итоги голосования по поправкам триумфальным референдумом о доверии Путину

ТАСС05:46

Кремль объявил триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции

Lenta.ru05:49

В Кремле назвали триумфом итоги голосования по Конституции

Газета.Ru05:47

В Кремле назвали итоги голосования по поправкам в Конституцию триумфом

РИА Новости10:18

Песков назвал итоги голосования «триумфальным референдумом Путину»

РБК05:45

«Это триумфальный референдум доверия Путину»: В Кремле оценили итоги голосования по поправкам в Конституцию

Комсомольская правда05:45
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Казахстан предпочел карантин койкам

Власти страны решили вернуть ограничения из-за COVID-19 В Казахстане с воскресенья вновь — пока на две недели — вводят режим жестких карантинных мер.
Коммерсантъ 13:20
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Сотрудникам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну

Депутаты Василий Пискарёв и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект, согласно которому сотрудники органов ФСБ обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности ведомства, составляющей профессиональную тайну.
RT на русском 11:38
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Общество

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
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21-летняя дочь Сергея Бодрова-младшего дебютировала в качестве ведущей

Единственная дочь актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего Ольга выступила в качестве ведущей на международном кинофестивале «Зеркало».
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Шоу-бизнес

Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
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Происшествия

Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен

Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
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Экономика

Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году

Минфин России увеличит объем валовых заимствований до 5 трлн рублей, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
РБК 12:32
Общество

Епархия изучит данные о насилии над детьми в Среднеуральском монастыре

Известия 09:52
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Музыка

Сергей Шнуров возродил группу «Ленинград» и снял клип на новую песню

Новоиспеченный политик и музыкант Сергей Шнуров не смог расстаться со своей группировкой «Ленинград».
Live24 12:20
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Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
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Футбол

«Реал» объявил о переходе футболиста Хакими в итальянский «Интер»

ТАСС Спорт 11:02
Футбол

Златан Ибрагимович склоняется к уходу из «Милана»

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович близок к уходу из итальянского клуба, пишет Sky Sport Italia.
Чемпионат 12:56
Общество

Жители семи районов Екатеринбурга выиграли автомобили

Каждый автомобиль Volkswagen Polo достался жителям семи районов Екатеринбурга.
Уральский меридиан 06:06
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Политика

В РАН одобрили присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам

Российская академия наук (РАН) одобрила присвоение звания "Город трудовой доблести" 20 российским городам, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:37
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Интернет

В WhatsApp появятся новые функции

Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы.
РИА Новости 11:26
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Происшествия

Дочь Малафеева обвинили в торговле наркотиками

СМИ сообщали о задержании 16-летней дочери бывшего голкипера в марте этого года, после чего Следственный комитет завел дело о незаконном обороте наркотиков в значительном размере.
РИА Новости 13:26
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Общество

Волгоградцы проголосовали за возвращение московского времени в регион

Большинство жителей Волгоградской области (65%), по предварительным данным, выступили за переход с местного на московское время.
Газета.Ru 09:37
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Общество

Умер автор песен Антонова, Кобзона и Магомаева Борис Дубровин

Советский писатель, поэт и поэт-песенник Борис Дубровин скончался в Москве на 95-м году жизни 26 июня - через месяц после 94-летия.
Российская газета 11:45
Политика

NYT назвала «посредника» между талибами и российской разведкой

27 июня NYT заявила, что Москва тайно предлагала вознаграждение боевикам «Талибана» (радикальное движение, запрещено в РФ) за убийство солдат США.
Профиль 02:25
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Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
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Армия и оружие

ВМФ РФ приступил к подбору экипажей для двух новых вертолетоносцев

ВМФ приступил к подбору экипажей, которые начнут службу на отечественных вертолётоносцах «Владивосток» и «Севастополь».
Актуальные Новости 08:49
Наука

На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу

Lenta.ru 05:52
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Футбол

В РФС прокомментировали оценку Федуна судейства матчей «Спартака»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи не согласился с оценкой работы арбитров в национальном первенстве владельцем московского «Спартака» Леонидом Федуном, сообщает «РИА Новости».
РБК 13:29
Авто

Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4

Представленный автомобиль является копией нового Toyota RAV4, а, если быть точнее, его китайского варианта под именем Wildlander, дебютировавшего на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году.
Evo-rus.com 10:39
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Происшествия

Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину

Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
РИА Новости 13:26
Политика

Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17

Выход в Малайзии книги о крушении рейса MH17 в 2014 году говорит о стремлении малайзийцев сформировать собственное мнение о катастрофе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 10:32
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Общество

У академика РАН нашли недвижимость на полмиллиарда рублей

Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева оказалась владелицей недвижимости общей стоимостью почти полмиллиарда рублей.
Секрет фирмы 05:21
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Экономика

ВЭБ продаст долги «Евроцемента» на 7,2 млрд руб

Госкорпорация ВЭБ.РФ выставила на торги права требования по кредитам к двум дочерним компаниям "Евроцемента" — "Мордовцементу" и "Невьянскому цементнику" — на 7,2 млрд руб. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.
РБК 13:26
Происшествия

В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления

В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели.
Lenta.ru 11:09
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Кино

Теория: звезда «Как я встретил вашу маму» может стать злодеем в «Матрице 4»

Известно, что Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернутся во франшизу, но в фильме будет и масса новых артистов, в связи с чем возникла теория, что один из них станет главным антагонистом в "Матрице 4".
Popcornnews.ru 01:00
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