Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Напомним, что Центризбирком назвал предварительные итоги: явка составила 67,97%.
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В Кремле назвали триумфом итоги голосования по Конституции

Газета.Ru05:47

В Кремле назвали итоги голосования по поправкам в Конституцию триумфом

РИА Новости10:18

Кремль объявил триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции

Lenta.ru05:49

Песков назвал триумфом итоги голосования по поправкам

Дождь08:40

В Кремле назвали итоги голосования по поправкам триумфальным референдумом о доверии Путину

ТАСС05:46

Песков назвал итоги голосования «триумфальным референдумом Путину»

РБК05:45

«Это триумфальный референдум доверия Путину»: В Кремле оценили итоги голосования по поправкам в Конституцию

Комсомольская правда05:45
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Политика

Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии

По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
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Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
РБК 14:06
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Политика

Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС

Министерство обороны Финляндии отказалось от свастики на ряде эмблем Военно-воздушных сил.
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Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»

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Газета.Ru 14:29
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Экономика

Подмосковный поставщик труб отказался от покупки актива у Усманова

ФАС удовлетворила ходатайство подмосковного завода о покупке актива у «Металлоинвеста» 6 мая.
РБК 14:55
Происшествия

Суд вынес приговор сбившему сотрудника ДПС сыну экс-сенатора

РБК 14:53
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Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию.
РИА Новости 12:43
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Microsoft презентовала официально новый дизайн Windows 10

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«Тоттенхэм» уступил «Шеффилд Юнайтед» в 32-м туре АПЛ

В матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» на выезде проиграл «Шеффилд Юнайтед».
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39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета

Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
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Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

Газета.Ru 04:16
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Общество

За сутки в Турции выявили почти 1200 больных коронавирусом

RT на русском 14:23
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Политика

Большинство петербуржцев проголосовали против поправок на 29 участках

На 29 участках в Петербурге большинство избирателей проголосовали против поправок в Конституцию.
МР7.ру 12:54
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Шоу-бизнес

Костенко устроила скандал из-за решения суда по алиментам Тарасова

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Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
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Экономика

Сбербанк понизил ставки по вкладам в рублях

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам.
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Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы

По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
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Общество

В России инвалидам упростили правила парковки

Людям с инвалидностью в России больше не требуется получать специальный знак «Инвалид» для подтверждения права на бесплатную парковку.
Lenta.ru 10:11
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным

Российская актриса и модель Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», высказалась об угрозах, поступивших ей в Instagram из-за слухов о романе с актером Павлом Прилучным.
Lenta.ru 12:26
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Футбол

Кирилл Новиков: Переиграли «Сочи», но не справились с другими людьми

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков назвал причину ничьей в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:1). Специалист намекнул на работу бригады арбитров во главе с Игорем Паниным.
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ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
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Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии

Неподалеку от российской границы произошла вспышка смертельно опасного для человека заболевания – бубонной чумы.
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Политика

Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
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Общество

В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года

Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
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Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2020 году

В документе говорится, что военные сборы будут проходить в органах Федеральной службы безопасности, государственной охраны, войсках нацгвардии РФ, а также ВС РФ.
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На сайте компании для пользователей из России и Украины были опубликованы качественные рендеры флагмана.
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Обозреватели издания The Wall Street Journal сообщили о крупнейших учениях со времен окончания Холодной войны, которые провела Россия в конце 2019 года, отправив в поход сразу 10 подводных лодок в Северную Атлантику.
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Компания Bethesda совместно с Amazon анонсировала сериал по мотивам игры Fallout.
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