Политика
RT на русскомВ Кремле назвали условие для договорённостей с Украиной по газу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают, что судебные претензии не должны быть на повестке дня, если Россия, Украина и Евросоюз хотят достичь договорённостей по газовому вопросу.
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Политика
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
Политика
В Совфеде ответили на публикацию шведских СМИ об «историческом враге» России
В понедельник газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что решение президента США Дональда Трампа убить лидера ИГИЛ * прямо связано с поведением России.
Технологии
Тимур Бекмамбетов и «Робот Вера» запускают сервис по синтезу голоса
Компания Тимура Бекмамбетова Screenlife Technologies совместно с командой "Робот Вера" начали работу над проектом Vera Voice, который будет синтезировать голоса знаменитостей.
Политика
Зеленский сравнил Украину с Apple, начинающей свой путь в гараже
Глава "незалежной" возлагает большие надежды на инвестиционный форум, стартовавший в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со всемирно известной компанией Apple.
Происшествия
Пять человек отравились угарным газом в Башкирии
В жилом доме города Нефтекамска из-за отравления газом погибла одна женщина, еще четыре человека, в том числе двое детей, были госпитализированы.
Общество
Россиян ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные
В ближайшее время россиян ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя.
Происшествия
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
Экономика
Черным кредиторам готовят уголовную ответственность
Черным кредиторам готовят уголовную ответственность Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс.
Общество
В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Хоккей
Малкин получил американское гражданство
Форвард Питтсбурга Евгений Малкин имеет американское гражданство.
Здоровье
Минздрав Украины сообщил о росте заболеваемости дифтерии в стране
По данным Минздрава, по состоянию на начало октября, в стране привиты почти 60% детей в возрасте до одного года (200 тыс.) и 52,3% взрослых (1,5 млн) от числа, предусмотренной плановой вакцинацией.
Общество
В России вступили в силу налоговые льготы для дачников
Отмечается, что с 29 октября вступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс, исключающие из него понятия "дача", "дачный дом", "дачное строительство", "дачное некоммерческое объединение граждан" и "ведение дачного хозяйства".
Общество
Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь
Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Политика
В Британии переработают памятные монеты из-за переноса даты Brexit
Евросоюз накануне одобрил третью отсрочку Brexit В Великобритании планируют переработать 50-пенсовые памятные монеты в связи с переносом даты Brexit.
Энергетика
«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»
"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.
Политика
В Совфеде отреагировали на заявление о возвращении фашизма на Украину
Ранее депутат украинской Верховной Рады Вадим Рабинович заявил, что в страну возвращается фашизм.
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Политика
МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом
В поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Политика
МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным
Отвечая на вопрос представителей СМИ, «готов ли президент Украины готов к встрече с Путиным», украинский министр сказал утвердительно.
Наука
Шестой палец
Ища добычу, ай-ай блуждает по деревьям, простукивая их тонким третьим пальцем; если по стуку он понимает, что под корой есть полость, ай-ай резцами прогрызает в ней дырку и запускает туда длинный четвертый палец, ища жуков и личинок.
Фигурное катание
Трусова и Ханю не сразу исполнили параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как у нее получился параллельный четверной тулуп с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.
Наука
Первые представители Homo sapiens появились в Африке
Представители Homo sapiens появились у берегов реки Замбези, там они прожили около 70 тыс. лет до того момента, как их потомки начали колонизировать Африку.
Общество
Мосгорсуд оставил Майкла Калви под домашним арестом
Мосгорсуд во вторник признал законным продление до 13 января 2020 года домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и партнеру фонда Филиппу Дельпалю, обвиняемым в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.
Происшествия
Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом
Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
Общество