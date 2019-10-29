Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают, что судебные претензии не должны быть на повестке дня, если Россия, Украина и Евросоюз хотят достичь договорённостей по газовому вопросу.

В Кремле назвали условие для договорённостей с Украиной по газу

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Экономика Черным кредиторам готовят уголовную ответственность Черным кредиторам готовят уголовную ответственность Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс.

Общество В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.

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