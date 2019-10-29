Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле назвали условие для договорённостей с Украиной по газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают, что судебные претензии не должны быть на повестке дня, если Россия, Украина и Евросоюз хотят достичь договорённостей по газовому вопросу.
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Песков назвал условие для достижения договоренностей с Украиной по газу

ТАСС06:21

Песков назвал условие для успешных договоренностей про газ с Украиной

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Песков: Москва и Киев должны договориться по газу без судебных претензий

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В Кремле назвали условие достижения договоренностей по газу с Киевом

Российская газета06:45

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В Кремле назвали условие для договорённостей с Украиной по газу

RT на русском06:16

Согласие РФ и Украины по газу возможно при отсутствии судебных исков

РЕН ТВ06:14
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