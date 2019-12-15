Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле назвали условие для решения Зеленским конфликта в Донбассе

Для решения конфликта в Донбассе украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо доминировать на политической арене Украины, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Песков назвал условие изменения Минских соглашений по Донбассу

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В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста.
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На Дохийском форуме в Катаре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что Анкара предложила США продать ей системы ПРОРатrіот.
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Общество

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Франция попросила Россию передать ей останки соратника Наполеона

Франция обратилась к России с просьбой передать останки соратника Наполеона, сообщает издание Point со ссылкой на источники.
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Путин расширил территорию действия закона о самозанятых

Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
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Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
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Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца

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Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва - Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России благодаря Niva

В любом случае, возвращение бренда «Нива» даст альянсу Renault-Nissan-АвтоВАЗ больший простор для оптимизации модельного ряда SUV, куда ныне входят Renault Duster, Nissan Qashqai и другие популярные кроссоверы.
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В Санкт-Петербурге 92-летнюю женщину, пережившую блокаду Ленинграда, обокрал сосед по коммунальной квартире. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Заявления польского руководства о нежелании делать Россию врагом обнадеживают, заявил член Совфеда Владимир Джабаров.
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Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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